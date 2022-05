La 'recomendación' de Echenique a la Policía Nacional por la que le llueven los zascas

A juzgar por las críticas que se están leyendo en Twitter, Pablo Echenique ha vuelto a olvidarse de que es el portavoz en el Congreso de los Diputados de uno de los partidos que gobiernan el país. En esta ocasión, el político ha querido ofrecer una recomendación para la Policía Nacional después de la denuncia viral que ha hecho en las redes sociales el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye.

En concreto, el que fuera portavoz del sindicato de manteros antes de meterse en la formación morada, publicó una fotografía del último control policial al que le han sometido. Ocurrió este fin de semana cuando volvía a Madrid en AVE desde Valencia después de haber participado en la Fiesta de la Primavera que ha celebrado Podemos. Han sido varios compañeros los que han cerrado filas en torno al diputado, que se ha quejado de racismo policial.

"¿Casualidad o racismo?", ha empezado diciendo Mbaye en su tuit, que han compartido miles de personas. Citando al Ministerio del Interior, ha asegurado que "tantas veces que me para la Policía para pedirme la documentación evidencia el nivel de racismo". Aseguraba que esto le había pasado en Valencia y, tras etiquetar a más personas, avanzaba que "la lucha sigue", consiguiendo el respaldo y la solidaridad de los suyos:

Casualidad o racismo?@interiorgob tantas veces que me para @policia para pedirme la documentación evidencia el nivel de racismo. Esta vez me ha pasado en Valencia. @IdoiaVR @ZapicoAlex @SuperRoStar la lucha sigue ✊🏽 pic.twitter.com/eZYMnIGgWB — Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) May 22, 2022

Echenique no quiso dejar pasar la oportunidad de defender a su compañero de partido y publicar un mensaje citando el suyo para añadir dos pullas: una al Partido Popular y otra a la Policía Nacional. En primer lugar, ha empezado diciendo que él no es "racista ni clasista, pero todas las veces que me han robado ha sido una persona blanca, de clase alta y dirigente del PP", para después recomendar a los agentes que actualicen "sus criterios aleatorios de registro para ser mucho más eficaces en su lucha contra la delincuencia":

Yo no soy racista ni clasista, pero todas las veces que me han robado ha sido una persona blanca, de clase alta y dirigente del PP.



Recomiendo a la @policia actualizar sus criterios "aleatorios" de registro para ser mucho más eficaces en su lucha contra la delincuencia. https://t.co/WTbv1OM0FB — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 22, 2022

El tuit de Echenique, como suele ocurrir, no ha tardado en llenarse de réplicas de sus críticos, que siempre están dispuestos a ayudarle a hacer memoria:

También te han robado blancos del PSOE, no te olvides — Bulldog Punk (@vigobulldog) May 22, 2022

Estas seguro de que no eres clasista? Te recuerdo , que aquí los campeones son 👇👇👇👇 pic.twitter.com/rWN8tbUHOX — AVICENA (@avicena175) May 22, 2022

Descanse un poco, Pablo. Imagino que también han pedido la documentación a más personas. No todo en la vida es símbolo de racismo, ni de machismo. Es usted un diputado del gobierno, compórtese y de un voto de confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad a los que representa — El Consultor (@ElC0nsultor) May 22, 2022

Yo defiendo a los trabajadores, pero no los aseguro porque me sale más caro. — Marta de Pedro 🇪🇸🖤 (@Martadpp) May 22, 2022

No me digas, en Andalucía nos han robado estos HDGP pic.twitter.com/gz6paBNRa5 — loa 🇪🇸 MÁLAGA (@loabentezsaa) May 22, 2022

Al año el Metro lo utilizan 660 millones de viajeros y año paso tuve que enseñar dos veces el abono en un control, la próxima vez que me pase me pienso quejar porqué es una discriminación con tantos millones de usuarios... — Alberto Bayón (@crispi08ab) May 22, 2022

No solo eres ruin, eres un tipo que vive de los demás, que trabajas poco (entiendo la incapacidad) y creas muchos más problemas que beneficios das. he de recordarte porque lo buscas, lo que hiciste con tu ayudante y con la condena a pagar 80.000 € — #autónomodeEspaña🇪🇸 💚🍀 (@capiflores) May 22, 2022

Este señor tampoco y le robó un político argentino pic.twitter.com/KnvXIJsZBL — Antonio Cánovas del Castillo (@canovasPM) May 22, 2022

Un miembro del gobierno etiquetando a las fuerzas de seguridad del Estado para hacer política.

No hay nada que no corrompan . Son el mayor peligro para la democracia. Escoria política. — Fuensanta Pumar Gómez (@GomezPumar) May 22, 2022

Que no eres clasista, jajajajajajajajaja pic.twitter.com/kIebcJuvKF — José Vega (@jvegavara) May 23, 2022

Después de esta lluvia de zascas, Echenique ha preferido cambiar de tema y dedicarse en exclusiva a sus críticas del emérito.

