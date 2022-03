Todos contra Sánchez por el Sáhara: lluvia de zascas desde Bardem hasta sus 'amigos' Iglesias y Rufián

Que la oposición iba a saltar contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no era algo difícil de adivinar. Ni su cesión ante Marruecos al reconocer el plan de "autonomía para el Sáhara" que exigía Rabat, ni las explicaciones que ha dado para ello ("Europa debe defender a su ciudadanía, no puede ser un rehén energético de Putin", ha comunicado a través de Twitter) han convencido. Pero quizá lo que no esperaba el presidente es que también iba a levantar un terremoto entre la izquierda, que lo ha atacado con dureza.

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ya adelantó ayer la posición que iba a tomar el PP. Acusó al Ejecutivo de "romper el consenso en política Exterior que se había mantenido durante 40 años" y dijo que "nunca he visto a un Gobierno cometer tantos errores". En la misma línea, el expresidente José María Aznar argumentó que le parecía "un error de consecuencias históricas, que pagaremos muy caro y una provocación".

Y es que, salvo Moncloa, el resto del espectro político ha entendido que la nueva postura de España respecto al problema del Sáhara Occidental se aleja de la resolución de la ONU. El que fuera socio de Sánchez en el Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido más duro aún que la derecha al calificar este hecho de "cinismo torpe" y de "traición al pueblo saharaui". Argumento que han apoyado otros políticos como Pablo Echenique o Yolanda Díaz, convirtiendo Twitter en un inmenso océano de zascas hacia el presidente.

La hipocresía demostrada con la traición al pueblo saharaui no sólo hace inverosímil toda la fraseología de defensa de la democracia en Ucrania. Además arrodilla a España ante Marruecos a cambio de no se sabe qué. ¿Realpolitik o cinismo torpe? Aquí lo intento explicar 👇🏻 pic.twitter.com/1ucun0Ovfd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 22, 2022

Es enormemente hipócrita haber estado tres semanas hablando del derecho de la nación ucraniana a existir frente a Putin y decirle a los saharauis, que tienen DNI español, que no tienen derecho a ser nación, ni a ser un pueblo frente a un autócrata pic.twitter.com/gBuMMZZAmZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 21, 2022

87 países reconocen como Estado al Sahara. La ONU no reconoce ninguna relación a Marruecos con el Sahara. Vamos, como si España quiere concederle a Portugal la autonomía. Sánchez ha tomado esta decisión sin tino alguno. ¿Hay alguien pensado en el PSOE? https://t.co/Fe97tlWseH — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) March 22, 2022

Yolanda Díaz siendo MUY clara con Pedro Sánchez con el Sáhara.

Antentos a las preguntas tendenciosas de la periodista de la sexta, ya avisó @PabloIglesias que hablarían los medios a UP de dejar el gobierno por coherencia.

Yolanda Díaz: quién está inccumpliendo es el Presidente. pic.twitter.com/mcAKYv2him — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) March 21, 2022

PSOE: "Cambio 40 años de política exterior sobre el Sáhara en una tarde y dejo a los saharauis a los pies de Marruecos en contra de la ONU y de mi propio programa electoral."



Poderes mediáticos: "¿Debe UP salir del gobierno?"



Se les ve tal plumero que llega a eclipsar el sol. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 21, 2022

¿ O sea q estabais negociando la soberanía nacional con Marruecos? https://t.co/MRA9lIsktt — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 20, 2022

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ido más allá y, junto a otros diputados como Íñigo Errejón (Más País) o Míriam Nogueras (Junts per Catalunya), ha firmado una solicitud de comparecencia de Sánchez en el Congreso "ante la traición al Sáhara".

Pedimos la comparecencia del Presidente del Gobierno ante la traición al Sahara. pic.twitter.com/xtChlMFFo2 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 21, 2022

Además, distintas personalidades del mundo del derecho o la cultura también se han manifestado en contra de esta decisión. Desde el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ha apelado al Derecho Internacional para defender la soberanía del Sáhara, hasta los hermanos Carlos y Javier Bardem, que han firmado una carta, han ejercido presión. Y, por si no fuera suficiente, no han tardado en sumarse los tuiteros anónimos con su particular toque de humor.

Las mismas razones de Derecho Internacional por las que defendemos la soberanía e independencia de Ucrania deben aplicarse para proteger al Sahara de la invasión de Marruecos. Lo contrario es favorecer intereses de los poderosos por encima de los derechos de las personas. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) March 19, 2022

Desentenderse del Sáhara Occidental a cambio –dice el Gobierno– de que Marruecos renuncie a Ceuta, Melilla y Canarias.



Es decir, España rendida a un rey deleznable que anhela invadirnos y usa a su pueblo como arma. Si no nos respetamos ni nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? — Jano García (@janogarcia_) March 22, 2022

“Si gritas No a la Guerra te tachan de ingenuo o ignorante. Tiempos de belicosos telepredicadores, envíos de armas para enfangar conflictos -total, los muertos los ponen otros- y solidaridades selectivas” Gracias



@carlosbardem y @BardemAntarctic https://t.co/V0GnMOeoDi — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 21, 2022

Marruecos aporta a España droga, delincuencia e inmigración ilegal.



Fin. — 100% ESPAÑA (@100_espana) March 20, 2022

