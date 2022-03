Los saharauis en Castilla y León: “Somos la moneda de cambio entre Sánchez y Marruecos”

No se lo explica. Ninguno de los anteriores presidentes del Gobierno de España había actuado de una manera así. “Un giro de 180 grados” en la política que España estaba llevando a cabo con respecto a la situación del Sáhara Occidental”. Pedro Sánchez apoya ahora el régimen de autonomía propuesto por Marruecos; algo que supone un giro histórico ya que hasta hace unos días España defendía la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Español Noticias de Castilla y León ha hablado con el delegado del Frente Polisario en Castilla y León, Mohamed Labat, para mostrar su rechazo ante el cambio de política española que “está en contra de las normas y de la legalidad internacional”.

En este país siempre hemos tenido consenso en política exterior, a pesar de todos los colores políticos”, ha asegurado, mientras acusa el disgusto por una noticia que “nadie se esperaba” y que ha sido “sin consultar a nadie”.

“La posición expresada por el Gobierno español está absolutamente en contradicción con la legalidad internacional. Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Justicia y todas las organizaciones regionales y continentales, todas, no reconocen soberanía alguna de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”, ha recordado el delegado en Castilla y León.

El delegado del Frente Polisario en la Castilla y León, Mohamed Labat, junto a dos representantes sindicalistas

¿Por qué ahora? Pues Labat lo tiene claro: “Este cambio del actual gobierno español es el resultado de intensos meses de chantaje marroquí y nosotros, el pueblo saharaui, no queremos ser la moneda de cambio”. Un chantaje que viene, según su opinión, por cuestión de inmigración en el salto de la valla y de tráfico de estupefacientes. “Esto no va a cambiar nada”, vaticina. “Estamos a favor de que España tenga buena relación y estable con todos los países de África, pero sabemos que Marruecos es un vecino incómodo y no pueden jugar con nosotros como moneda de cambio”, insiste.

"Grave error"

Labat denuncia que esta medida se haya tomado “a espaldas de todos”, ya que no han recibido “ninguna notificación” por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español para comunicar el cambio de postura. El delegado asegura que no se van a quedar cruzados de brazos y ya se trabaja desde las 17 delegaciones del Frente Polisario en cada comunidad autónoma para «buscar la ayuda humanitaria e internacional y declaraciones institucionales y con mociones de los ayuntamientos», para intentar que el Gobierno recapacite ante lo que considera “un grave error”.

El delegado del Frente Polisario en Castilla y León recuerda que son muchas las colonias de saharauis que residen en la Comunidad, la mayoría en Ávila, pero también con presencia en Salamanca y Béjar, Zamora, El Bierzo y en Valladolid.

Para el Frente Polisario, el Gobierno de España tenía que haber tenido una “visión mucho más amplia” hacia el norte del continente africano, sobre todo si se tiene en cuenta la encrucijada actual por la crisis energética, con Argelia como un exportador clave de gas.

Concentraciones

Por este motivo, el Frente Polisario en Castilla y León realizará concentraciones en las nueve subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad, así como frente a la Delegación del Ejecutivo en Castilla y León, para protestar por lo que ellos consideran un “grave error” del Gobierno de Pedro Sánchez. Labat quiere que se escúchela voz del pueblo saharaui y por ello invita a las concentraciones que se realizarán tanto a la manifestación del sábado en Madrid como a las concentraciones que, frente a las nueve subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad, llevará a cabo el Frente Polisario. En Burgos ya se ha realizado, hoy será en Segovia, Salamanca, Zamora, León, Palencia…hasta el día 2 de abril que se hará en Valladolid. “Por los amigos de la causa saharaui”, ha zanjado.

