Feijóo critica a Sánchez por el giro en el Sáhara: "El Gobierno ha roto un consenso de 40 años"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental.

"Es muy difícil tomarse en serio a un Gobierno que no se toma en serio a un país", ha señalado Feijóo. Y ha acusado al Ejecutivo de "romper el consenso en política Exterior que se había mantenido durante 40 años". "Yo nunca he visto a un Gobierno cometer tantos errores. Nunca he visto a un Gobierno tan autista que comete error tras error", ha insistido.

Feijóo ha calificado al Ejecutivo de "autista" ante las protestas en la calle de transportistas y otros sectores afectados por la subida de los carburantes y le ha acusado de estar "empeñado en buscar culpables y no soluciones".

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en un acto en A Coruña, ha manifestado que a estas alturas el conflicto debería estar "orientado" y ha recalcado, además, que debería haberse "evitado".

"Veo un colapso generalizado en el Gobierno, una falta de reflejos muy peligrosa", ha dicho aludiendo a un sector agroganadero y pesquero "paralizado". A ello, ha sumado "problemas de suministro".

"Es difícil ver una tormenta tan grande como esta y con un Gobierno empeñado en buscar culpables y no soluciones", ha recalcado Feijóo, quien ha considerado que el Ejecutivo, con sus manifestaciones, está "insultando" a los que salen a la calle porque "pierden dinero".

Así, ha considerado que "recibir descalificativos e insultos de un Gobierno es incendiar un conflicto que por sí solo ya está incendiado". Frente a ello, ha insistido en que debe sentarse "ya" a negociar "y concretar soluciones".

Respecto al conflicto del Sáhara ha insisitido en que Sánhez "ha roto el consenso en política Exterior que se había mantenido durante 40 años, desde los tiempos de UCD".

El viernes pasado Pedro Sánchez cedió a las pretensiones de Mohamed VI y cambió la histórica posición de España respecto al conflicto de la soberanía del Sáhara Occidental. El presidente del Gobierno envió una carta al rey de Marruecos. Minutos antes, el gabinete de Mohamed VI anunciaba que España reconocía su solución de dar autonomía, siempre dentro de la soberanía marroquí, a la antigua provincia española como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el eterno conflicto.

La intención de Sánchez es sacrificar el Sáhara para convertir a España en el principal proveedor de gas de la UE.

Sin embargo, su decisión ha levantado ampollas no sólo en la oposición, sino también entre sus socios de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al PSOE de no explicar ni compartir con Podemos el "radical" cambio de postura de España con el Sáhara Occidental y ha señalado que "las formas han sido incorrectas" y que está cesión a Marruecos "es un cambio de fondo que en absoluto comparto". A pesar de ello, ha dejado claro que Unidas Podemos no romperá el Gobierno de coalición porque hacerlo sería una "gran irresponsabilidad".

Yolanda Díaz se ha desmarcado por completo de la decisión "incoherente" de Pedro Sánchez, que envió el pasado viernes una carta al rey Mohamed VI en la que sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos, que deja este territorio bajo soberanía marroquí aunque con algunas competencias cedidas.

Ante esto, la ministra de Trabajo ha denunciado que este cambio de posición sobre el Sáhara "incumple su mandato de país" y que nadie del PSOE se lo comunicó a los dirigentes de Podemos, por lo que se hizo con "enorme opacidad" tras enterarse de ello a través de los medios de comunicación.

Sigue los temas que te interesan