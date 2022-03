José María Aznar alerta sobre el Sáhara: "Es un error que pagaremos muy caro y una provocación"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, cree que la cesión de Pedro Sánchez ante Marruecos al reconocer el plan de autonomía para el Sáhara que exigía Rabat es "un mensaje de debilidad y vulnerabilidad peligrosísimo" así como un "error que pagaremos muy caro".

Aznar considera que el Gobierno ha cometido "una temeridad" y ha criticado la "irresponsabilidad total" de Pedro Sánchez por tomar una decisión que ocultó no sólo a sus socios de coalición, Unidas Podemos, sino al principal partido de la oposición. "Sin consenso y sin debate parlamentario se ha modificado una posición histórica de España", ha denunciado.

En una entrevista en RNE, el expresidente del Gobierno considera que con este cambio de postura con el Sáhara Occidente España ha demostrado "su vulnerabilidad y debilidad", algo que ve como "una provocación" y un mensaje "peligrosísimo".

A favor de la resolución de la ONU

En esta línea, ha censurado la posición de España en esta cuestión porque "es todo lo contrario" a lo que establece la resolución de la ONU y ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha tomado una decisión histórica "sin consultar con nadie y sin debate parlamentario" previo, algo que ve como "una gravísima temeridad y un error incalculable". En este punto, José María Aznar ha dado las gracias a la Casa Real marroquí por informar "de lo que ha hecho el Gobierno".

Preguntado por cuál debe de ser la posición del PP, Aznar ha sido claro: "El PP no se tiene que adherir a una decisión que es un error de consecuencias históricas que pagaremos muy caro".

De hecho, este lunes, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra Pedro Sánchez acusándole de "romper el consenso en política Exterior que se había mantenido durante 40 años".

"Yo nunca he visto a un Gobierno cometer tantos errores. Nunca he visto a un Gobierno tan autista que comete error tras error", insistió, no sólo en lo referente al Sáhara, también ante las protestas en la calle de transportistas y otros sectores afectados por la subida de los carburantes.

Rechazo de la ONU

Este mismo lunes la ONU rechazó el anuncio del Gobierno de España de apoyar el plan de autonomía marroquí como solución al contencioso del Sáhara Occidental. El organismo internacional recordó que este conflicto debe resolverse con un "compromiso pleno (de las partes) con el proceso político facilitado por la ONU".

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, instó a todas las partes interesadas a apoyar los esfuerzos del Enviado Personal para el Sáhara, Staffan de Mistura, "destinados a reanudar el proceso político" de negociación entre las partes del conflicto.

El portavoz se limitó a confirmar que había visto "el anuncio del Gobierno español relativo a Marruecos y al Sáhara Occidental", que no quiso comentar, pero añadió a continuación que De Mistura "sigue en contacto con los interlocutores relevantes", supuestamente en relación también a España.

Lo más importante de la declaración estriba en que la ONU "reitera la importancia de mantener el pleno compromiso (de las partes) con el proceso político facilitado por la ONU, en línea con la resolución 2602 (2021)".

Esta es la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado mes de octubre, en la que el Consejo apostaba por "una solución realista, viable, duradera, aceptable por las partes y basada en la avenencia" y que "prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas".

