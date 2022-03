Abascal se ofrece a Feijóo como "aliado" para "echar a Pedro Sánchez" y enviar al PSOE a la oposición

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que "es una obligación echar a Pedro Sánchez" de La Moncloa y reconoce que "la única alianza posible" para lograrlo es llegar a un acuerdo con el Partido Popular a nivel nacional.

Abascal admite que Vox "está muy lejos" del PP en cuestiones programáticas pero cree que su partido no puede enrocarse en ello para "no frustrar la alternativa" de un nuevo Gobierno. "Que los españoles sepan si en nuestras manos está, sólo tenemos un aliado posible, que es el PP. Me gustaría que ellos lo tuvieran tan claro", ha afirmado.

Si bien el líder de la ultraderecha ha calificado al PP de ser "un partido errático", en una entrevista este martes en EsRadio, ha insistido en que un acuerdo entre PP y Vox es la "única alianza posible" para echar a Pedro Sánchez. "El PSOE tiene que purificarse e irse a la oposición. O desaparecer", ha opinado.

Feijóo

Preguntado por el presidente de la Xunta y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal ha explicado que Vox "está expectante" por conocer sus propuestas políticas y ha agradecido "el buen tono" que ha empleado con su formación.

"Tenemos que agradecer su buen tono y el que haya remarcado sus diferencias con Vox y lo haga desde la posición de no demonizar a Vox", ha apuntado, dejando claro que, con esta actitud", es posible un entendimiento con el PP de Feijóo.

Aún así, reconoce que la decisión final está en manos del PP. "Ellos son los que tienen que decir. No sé hacia dónde va a Feijóo, si hacia la aceptación de Vox o a un pacto con Pedro Sánchez", ha proseguido.

Castilla y León, "piso piloto"

Con todo ello, el líder de la extrema derecha confía en el nuevo Gobierno de Castilla y León, en el que Vox entra con una vicepresidencia y tres consejerías, y que es visto como "un piso piloto para el futuro de España" tras su acuerdo con el popular Alfonso Fernández Mañueco.

"Estamos en Castilla y León ante un piso piloto para el futuro de España. Esperemos acertar con las personas que forman parte del Gobierno y las políticas. Esperamos que eso sea lo que se haga en España", ha opinado, remarcando la necesidad de "ensayar en toda España" la posibilidad de un acuerdo PP y Vox.

Protestas

Sobre el descontento social que se manifiesta a través de protestas en la calle, Santiago Abacal cree que acabarán con la "expulsión" del Gobierno de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

A su juicio, el malestar es "creciente" y se convertirá en "imposible" para el Ejecutivo durante los próximos meses, ,ás aún cuando cree que las medidas anunciadas por el Gobierno no son "drásticas" ni "contundentes".

El líder de la extrema derecha defiende una eliminación de los impuestos de la energía, aunque sea coyuntural, y la derogación de leyes que a su juicio impiden que España avance hacia su soberanía energética, con el cierre de centrales nucleares o prohibición del 'fracking'.

Además, ha garantizado su apoyo a la huelga de transportistas. Según ha recordado, Vox no apoya la existencia de piquetes, pero ha sostenido que "la mayoría" no han recurrido a la coacción, sino que han decidido no mover sus camiones "porque no pueden pagarlos".

