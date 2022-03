Abascal: "El Gobierno de Castilla y León es un piso piloto para el futuro de España"

Siguen las negociaciones. El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha querido desvelar todavía qué consejerías ocupará su partido en la formación del nuevo Gobierno de Castilla y León. “Estamos en ello, pero no queremos avanzar estos datos públicamente. No queremos que Mañueco conozca a los consejeros como les pasó con Ciudadanos por los medios. Tenemos un tiempo para cerrar unos flecos, tanto en la responsabilidad de gobierno y en programa”, así lo ha confirmado en la entrevista que ha realizado Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana al presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Estamos en Castilla y León ante un piso piloto para el futuro de España. Esperemos no equivocarnos en la elección de las personas y ser un ejemplo", ha adelantado, ya que no es fácil que gente se incorpore a un partido al que le insultan continuamente. "En Castilla y León estamos decidiendo entre gente muy buena, con gran preparación y ese es el 'problema' que tenemos". Los últimos rumores confirman que las consejerías que dirija Vox serán Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura.

"Una negociación sencilla"

Lo que sí ha contado el líder de la formación es que “la negociación ha sido muy sencilla. Mañueco ha tenido un buen tono, algo que agradezco, pero el PP estaba un poco confundido con nosotros porque pensaba que íbamos con un tira y afloja. No hemos aflojado ni hemos tirado. No hemos pedido un acuerdo imposible, no hemos tratado de apretar la situación, y eso nos agradece los votantes. Vox ha hecho lo correcto en Castilla y León”.

Preguntando si es un riesgo entrar en un Gobierno, ha asegurado que un riesgo “es tener malos resultados, el riesgo es vivir”. Por último, ha reconocido que “el crecimiento de Vox estaba fuera de nuestros planes”, sobre los resultados obtenidos en las últimas elecciones.

