García-Gallardo: "Vox ha venido a Castilla y León a poner orden"

El candidato de Vox, Juan García-Gallardo, ha suscrito este viernes las palabras del portavoz de su partido, Iván Espinosa de los Monteros, que criticó el martes los "chiringuitos subvencionados" que, a su juicio, existen en la Comunidad. "Le puedo asegurar que quien viva de la subvención, quien no tenga un impacto positivo en la sociedad, debe estar muy preocupado, porque Vox ha venido a Castilla y León a poner orden y a que el gasto público esté al servicio de los ciudadanos y no al revés", ha dicho, tras su reunión con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Vox no ha desvelado aún las consejerías que ocupará en el próximo Gobierno de coalición en Castilla y León con el Partido Popular. García-Gallardo ha asegurado que "espera poder concretarlas a principios de la semana que viene" y ha defendido la ley de violencia intrafamiliar que, en virtud del acuerdo de Gobierno, tiene en mente aprobar el Ejecutivo de coalición y ha afirmado que irá dirigida "a proteger a todas las víctimas por igual, sin discriminación". "Yo repudio todo tipo de violencia, bien sea de un hombre contra una mujer o de una mujer contra un hombre", ha afirmado.

Además, ha señalado que la protección de las mujeres en Castilla y León no se va a resentir por su entrada en el Ejecutivo. "Las mujeres van a estar igual o mejor protegidas en Castilla y León de lo que han estado hasta ahora, porque Vox tiene entre sus prioridades la seguridad de todos los ciudadanos", ha asegurado. El candidato de Vox ha recordado que "el acuerdo de Gobierno tiene 11 ejes y 32 acciones" y que el pacto "se va a desarrollar después a través de una comisión compuesta por el PP y Vox, que irá desarrollando cada uno de los apartados".

García-Gallardo se ha mostrado contrario a la subida del sueldo a los miembros de la Mesa de las Cortes, que se conoció este jueves, y ha dicho que Vox no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en esta decisión. "El acuerdo para subir las retribuciones es de la Diputación Permanente de 3 de febrero, Vox no formaba parte de la Diputación Permanente y no tuvo ninguna intervención", ha asegurado.

Además, ha recordado que en el acuerdo entre PP y Vox una de las medidas fundamentales es "la reducción del gasto superfluo" y ha informado de que este eje de Gobierno "se va a materializar desde ya con la reducción de las asignaciones a los grupos parlamentarios".

Sigue los temas que te interesan