Luis Mariano Santos (UPL): "El pacto con la ultraderecha nos distancia todavía más de apoyar a Mañueco"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha insistido este jueves en que votará negativamente a la investidura de Mañueco. "En el debate de investidura vamos a votar que no", ha asegurado el candidato de la formación, Luis Mariano Santos, tras su reunión con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en la ronda de contactos para proponer candidato a la investidura. "Como no creemos en Alfonso Fernández Mañueco no le vamos a apoyar", ha insistido.

"Vamos a votar que no porque no podemos avalar a una persona que lleva desempeñando cargos de Gobierno desde hace muchísimo tiempo y es responsable de las políticas que han empobrecido a la Región Leonesa", ha asegurado Santos, quien ha incidido en que el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox hace aún más difícil el apoyo de UPL al nuevo Ejecutivo. "El pacto con la ultraderecha nos distancia todavía más ideológicamente de cualquier posibilidad de apoyar este Gobierno", ha señalado.

Con todo, ha dicho que su formación no es muy partidaria "de cordones sanitarios", pero ha asegurado que los leonesistas están "muy distanciados de lo que defiende Vox". "Los derechos sociales no pueden ser puestos en entredicho. Tenemos claro que se van a poner en entredicho conquistas sociales que ya estaban muy consolidadas y frente a eso nosotros vamos a estar en primera línea de batalla", ha afirmado con rotundidad. Además ha calificado el acuerdo entre PP y Vox como "vacío" y ha dicho que está compuesto de "puntos de Gobierno vagos".

El grupo UPL-Soria Ya para obtener más visibilidad y "para ayudar al Grupo Mixto"

Luis Mariano Santos ha hecho referencia también al grupo parlamentario conjunto que su partido y Soria Ya han registrado este jueves en las Cortes, y que agrupará a seis procuradores, tres por formación. Para Santos, la formalización de este grupo traerá consecuencias positivas para ambas formaciones pero también al Grupo Mixto, que quedará constituido solo por Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila, con un procurador cada uno.

"Este nuevo grupo nos va a ayudar a tener más presencia y más capacidad en las iniciativas parlamentarias pero la formación del grupo también va a ayudar al Grupo Mixto, que hubiera tenido muchas dificultades de funcionamiento con nueve parlamentarios y cinco grupos políticos", ha concluido.

