Ángel Ceña (Soria Ya): "Vamos a votar en contra de la investidura de Mañueco"

Soria Ya ha confirmado su voto negativo en la futura investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que se celebrará, previsiblemente, el próximo 25 de marzo. "Vamos a votar en contra de la investidura de Mañueco. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar nuestro apoyo y hay una mayoría suficiente entre los dos socios de este Gobierno", ha dicho tras su reunión con el nuevo presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Una portavocía rotatoria cada mes o cada seis meses

Ceña ha informado de como se producirá la alternancia en la portavocía rotatoria del grupo registrado hoy entre UPL y la formación soriana. "La alternancia será, en principio, de seis meses pero dependerá de la Mesa de las Cortes, si solo se permite formular preguntas al portavoz y no al viceportavoz, esta alternancia será de un mes", ha señalado. El primer portavoz será el candidato de UPL, Luis Mariano Santos, y Ceña comenazará como viceportavoz del grupo.

El candidato de Soria Ya se ha mostrado dispuesto al diálogo con el nuevo Ejecutivo autonómico. "Estamos abiertos a dialogar con ellos sobre aspectos que veamos interesantes para nuestro provincia", ha dicho, y ha destacado que el nuevo presidente de las Cortes, Sobre Pollán, "se ha mostrado muy colaborativo, muy interesado en que la actividad parlamentaria funcione con fluidez y de manera imparcial".

Ceña: "Venimos aquí para hacer proyectos concretos"

Con todo, ha recalcado en que desde Soria Ya exigirán "compromisos reales" para tender esos puentes de diálogo. "Nosotros no venimos aquí para escuchar cosas poco concretas o declaraciones de intenciones, si no para hacer proyectos concretos", ha afirmado. Además, ha informado de que no había tenido ningún contacto con ningún representante de Vox antes de su reunión de hoy con Pollán.

"Esperamos poder dialogar y conseguir cosas concretas. De hecho el Partido Popular lleva en el programa muchas de las cosas que defiende Soria Ya. Hablaremos con ellos para intentar lograr esos proyectos", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan