Sueldos en las Cortes: Vox quiere bajarlos y disminuir dedicaciones exclusivas y el PSOE lo ve “populista”

En los tiempos que corren que los políticos se suban el sueldo, sea por ley o no, está claro que no es muy ético. La polémica por el aumento de la retribución a los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León es la primera polémica que enfrenta a los nuevos miembros del hemiciclo. Mientras que el socialista Luis Tudanca lo ha defendido porque es acorde a la aplicada a altos funcionarios y cargos directivos para todo el país, Vox defiende recortar las asignaciones a los grupos y las dedicaciones exclusivas en las Cortes.

Hay que recordar que se ha producido una subida de 3.144 euros a los miembros de la Mesa, algo que se hizo durante el período electoral en la reunión de la permanente del 3 de febrero presidida por Luis Fuentes, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. Los seis procuradores que componen este órgano ingresan al año 76.355 euros en concepto de sueldo. Pero aparte perciben 1.800 euros mensuales en concepto de dietas y de transporte, lo que supone un total de casi 98.000 euros al año. En la última legislatura, las dedicaciones exclusivas en las Cortes fueron 26, las seis de los miembros de la Mesa y 20 en los grupos parlamentarios, ocho en el Socialista, siete en el Popular, tres en Ciudadanos y dos en el Mixto.

Vox anuncia una reducción de asignaciones

Así, el líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo ha anunciado que contempla una reducción de las asignaciones a los grupos parlamentarios y que haya menos procuradores que la pasada legislatura con dedicación exclusiva, aunque considera que la propuesta se tiene que hacer por acuerdo con el PP. García-Gallardo se ha mostrado contrario a la subida del sueldo a los miembros de la Mesa de las Cortes, que se conoció este jueves, y ha dicho que Vox no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en esta decisión. "El acuerdo para subir las retribuciones es de la Diputación Permanente de 3 de febrero, Vox no formaba parte de la Diputación Permanente y no tuvo ninguna intervención", ha asegurado.

PP: "Se va a analizar"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha reconocido también la posibilidad de que se reduzcan las dedicaciones exclusivas de procuradores de las Cortes y la asignación a los grupos, como había plantado previamente Vox, si bien para ello se llevará a cabo un análisis de “todo de forma global” para ver “si es posible o no”. De la Hoz explicó que la reducción de dedicaciones exclusivas, que permiten liberar de sus trabajos a los parlamentarios, que planteó el futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que también planteó recortar la asignación a los grupos, forma parte del acuerdo entre los dos partidos que recoge la disminución del gasto “institucional y público ineficaz”.

PSOE: "Es un ataque al voto del ciudadano"

Para el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, esta medida es “populista” y con ella lo que se intenta es “socavar la democracia” y evitar la “voz del pueblo en el parlamento”. Una circunstancia que cree que lo que ha provocado es “un ataque” a las Cortes, un órgano que se elige por el voto ciudadano y se encarga de “controlar” la gestión del Gobierno. Además ha recordado que esta tema ya se intentó por Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha con la reducción de diputados en la asamblea de esa Comunidad. "No es casual que se ponga en tela de juicio la democracia, es un avance de las políticas populistas y de extrema derecha”, ha comentado.

También ha recordado que el incremento del sueldo se ha producido en los altos cargos de la Junta, sin que se haya criticado. En su opinión, "no se trata de un debate monetario, sino democrático”, y ha aseguado que este tema "no está encima de la mesa” y la posibilidad de que cualquier procurador pueda cobrar de la Cámara “se tiene que hacer por consenso y con transparencia”. “No es un debate urgente”, ha zanjado.

