Feijóo llama a "combatir" a los "populistas" de Vox: 'Cuantos más votos tengan, más posible que PSOE siga'

El presidente de la Xunta y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo tiene claro. Si su partido quiere llegar a La Moncloa hay que "combatir" la "amenaza" que es Vox para el PP explicando a sus actuales votantes el proyecto de los populares para que vuelvan de nuevo al partido del que se fueron. Sólo así se evitará que Pedro Sánchez siga otros cuatro años al frente del Gobierno.

Feijóo, partidario de llegar a Pactos de Estado con Sánchez, ha tomado distancias con Vox y ha dejado claro que "no comparto su discurso" porque ambos partidos "no son los mismo", ya que "el PP no es populista, ni euroescéptico ni anti autonomista" como sí lo es la formación de Santiago Abascal, "que cuestiona las instituciones del país y de la UE". "Vox no es el PP, ni el de ahora, ni el de antes, ni el de nunca", ha remarcado.

El dirigente del PP, que ayer dio un paso al frente para presidir el partido, ha asegurado que tiene "un inmenso respeto" por los votantes de Vox "porque muchos eran votantes del PP". Por ello, uno de sus objetivos será volver a "captar" ese voto advirtiendo a los votantes de la extrema derecha de que "cuantos más votos tenga Vox más posibilidades tenemos de que el PSOE siga en el Gobierno".

Para lograrlo, Feijóo cree que hay que frenar a Vox. "A Vox se le combate explicando a la gente nuestro proyecto y convenciéndoles de que es necesario unirse y tener grandes mayorías", ha dicho este jueves en una entrevista en Cope.

En ella, ha advertido que "hay que evitar que Vox sea una amenaza para el PP" porque "cuanto más dividamos el voto" en la derecha "más populismo, nacionalismo e independentismo" habrá en España.

Feijóo se convertirá en líder del PP el primer fin de semana de abril, sin embargo, el gallego ha desvelado ya detalles de su proyecto. No sólo será "combatir" a Vox para poner en valor la "centroderecha" del PP, también apostará por vías de entendimiento con Pedro Sánchez con Pactos de Estado.

