Los transportistas que convocaron el paro rechazan la oferta del Gobierno y mantendrán las protestas

El acuerdo del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) por el que se ha aprobado un paquete de ayudas valorado en 500 millones de euros no ha convencido a la Plataforma convocante del paro ni a los transportistas que lo están secundando.

Así lo ha comunicado Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, en un vídeo compartido a través de Telegram y mediante una intervención en LaSexta al poco tiempo de conocerse las conclusiones de la negociación.

En ambas ocasiones ha dejado constancia de que "el verdadero problema de fondo" se está dejando al margen, ya que el Gobierno solo está tratando con las cargadoras, es decir, "las empresas que subcontratan" a los transportistas autónomos parados a día de hoy.

Según ha explicado Hernández, toda bajada de precios es bien recibida pero por experiencias anteriores este tipo de acuerdos resultan inútiles para las pymes. Básicamente ha resumido el problema exponiendo que "cuando han bajado los costes, las empresas cargadoras han bajado también los portes".

En este sentido, el líder de la protesta ha dejado claro que no se está haciendo nada por conocer la postura de los que "realmente" están llevando a cabo la huelga y que por ello "no se desconvocarán los paros". La Plataforma no parará su reclamación hasta que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reúna y trate el tema directamente con sus representantes.

Para dejar constancia de ello, los grupos por comunidades de la Plataforma han compartido en Telegram nuevas quedadas. La más importante en Madrid comenzará a las ocho de la mañana en San Fernando de Henares. En esta se pretende reunir al mayor número de cabezas tractoras, camiones rígidos y furgonetas posible.

Asimismo, tras hacerse público el acuerdo, varios grupos de transportistas se han comunicado para desplazarse de manera inmediata a nuevos puntos de información. Entre ellos se encuentra la plataforma central de Lidl en Alcalá de Henares.

Cabe recordar que el acuerdo de este lunes incluye un paquete de ayudas que contempla bonificaciones en el gasóleo profesional de los transportistas, que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos.

