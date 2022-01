El indignante 'chiste' machista de un periodista de COPE durante el derbi sevillano

El lanzamiento de una barra de PVC que provocó la suspensión del partido no fue lo único polémico que ha rodeado al derbi sevillano de la Copa del Rey que tuvo que ser celebrado este domingo con victoria para el Real Betis. El chiste machista de uno de los comentaristas que estaba participando en la retransmisión del encuentro en la Cadena COPE, Víctor Fernández, ha corrido como la pólvora en las redes sociales, recibiendo duras críticas de varias futbolistas españolas.

El indignante comentario se sucedió en el espacio Tiempo de Juego de este domingo a raíz de la indumentaria que llevaba Julen Lopetegui, entrenador el Sevilla. Antes de la suspensión del partido el día anterior, el técnico llevaba un chándal y, al día siguiente, lucía jersey y pantalones. No parece esta, a priori, ninguna información relevante para el juego y la retransmisión deportiva, pero sí dio pie a que surgieran los chascarrillos entre los colaboradores de COPE.

Fernández, que cubre habitualmente la información del Sevilla, y Poli Rincón, exjugador bético y del Real Madrid, demostraron su machismo al intentar responsabilizar a la mujer del entrenador de que éste no tuviese la ropa del día anterior lista para usar: "Por cierto, no le ha dado tiempo a secarse el chándal a Lopetegui. Hoy viene sin chándal, ¿eh, Víctor?", decía en tono jocoso el narrador del partido, José Manuel Oliva.

"Mal la mujer"

Fernández recogía el guante para responder de la peor manera posible: "Mal la mujer, mal la mujer. Mal la mujer porque tiene que tener preparado el chándal A y el chándal B planchados", llegó a decir. Solamente se escucha una voz que parece protestar, abochornada por el comentario, con un "a ver", pero enseguida Rincón daba el beneplácito: "¡Ahí, di que sí! Yo estoy contigo Víctor", ha asegurado entre risas y palmaditas en la espalda, reales o figuradas. Oliva, por su parte, retomó la narración como si no hubiera pasado nada.

Más contenido vomitivo de este derbi. El catálogo es completito... pic.twitter.com/MRwCLS07SF — Adrián B.P. (@ABPuerto) January 16, 2022

De lo que no parecen ser muy conscientes los comentaristas es de que la radio, si bien antes era un medio en el que los errores eran fáciles de camuflar solamente con no volver a mencionarlos, ahora es igual de fiscalizable que el resto de medios. Así que ocurrió lo que suele ocurrir con estos casos: muchos aficionados grabaron el extracto con el corte de la retransmisión y lo compartieron, indignados, en Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar y a la avalancha de críticas anónimas por el machismo de las palabras de Fernández, le siguió el enfado de jugadoras de fútbol como Alexia Putellas, Virginia Torrecilla, Lola Gallardo, Gemma Gil y Nagore Calderón, entre otras. Todas ellas se han llevado las manos a la cabeza preguntándose cómo es posible que se sigan permitiendo este tipo de comentarios en los medios de comunicación sin que nadie los censure desde dentro:

MI PAAADREEEEEE con 67 años, PLANCHA, COCINA, FRIEGA, BARRE… y si hiciese falta, pasaría la lengua por el suelo por su familia. — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) January 16, 2022

UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA ES LO QUE ES 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/3QX1ONj1uT — Lola Gallardo (@Lola_Gallardo1) January 16, 2022

El siglo XXI… que pena de verdad, que pena!! 🤦🏽‍♀️ https://t.co/vQC4z9LSRK — Gemma Gili Giner (@GemmaGiliGiner) January 16, 2022

Al menos en sus redes sociales no se han podido leer rectificaciones de la emisora, el programa o sus responsables. No obstante, no es la primera vez que el periodismo deportivo de COPE salta a la palestra por su machismo. El pasado mes de noviembre indignaban a media España con sus comentarios sobre las nominadas españolas al premios The Best de la FIFA que, por cierto, ganó Putellas.

