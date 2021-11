El criticado comentario machista en COPE sobre las nominadas al premio The Best de la FIFA

La FIFA ha revelado el nombre de los candidatos y candidatas para los premios The Best FIFA 2021 y será el 17 de enero del año próximo cuando se conozcan los ganadores en una ceremonia online. Dos paneles de expertos, uno en fútbol femenino y otro en fútbol masculino, han sido los encargados de elegir las candidaturas en cada categoría, con un alto porcentaje de cuota española.

Así, entre las jugadoras que optan al premio estás las españolas Ainhoa Bonmatí, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas, las tres integradas en el Fútbol Club Barcelona, así como su compañera de filas de origen noruego, Caroline Graham-Hansen, y el entrenador del conjunto catalán, Lluís Cortés. También compite como mejor portera la guardamenta sueca del Atlético de Madrid Femenino, Hedvig Lindahl.

Entre los hombres, el único español que opta a reconocimiento, en este caso al mejor entrenador, es Pep Guardiola al frente del Manchester City FC en la misma categoría que compite el Cholo Simeone, capitaneando el banquillo del Atlético de Madrid. Entre los jugadores, los únicos vinculados con equipos españoles son Karim Benzema del Real Madrid, y Lionel Messi, que todavía jugaba en el Barça la temporada pasada.

El machismo de COPE

Parece obvio que las futbolistas españolas —tres de ellas nominadas frente a ningún compañero hombre en su categoría— se han ganado a pulso copar los titulares de los medios informativos por su gesta, pero todavía hay señores machistas que niegan la mayor y justifican los galardones femeninos como la cuota necesaria a pagar por la FIFA para continuar dando sus premios. Es el caso de Juan Antonio Alcalá, periodista habitual de El Partidazo de COPE.

Durante el programa presentado por Juanma Castaño, en su edición del pasado lunes 22 de noviembre, Alcalá estaba enumerando la lista de entrenadores de equipos masculinos nominados cuando concluyó diciendo que "para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose los próximos años, hay también The Best femenino en las categorías de mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera":

El comentario llegó a Twitter gracias a la rápida captura de este tuitero, cuyo tuit no ha tardado en hacerse viral para sembrar la indignación entre jugadoras, periodistas y aficionados en general, que han acusado a la COPE de machista por permitir que comentarios como el de Alcalá no fuesen rebatidos. Estas son algunas de las críticas que han cosechado el periodista y la emisora:

Tres españolas entre las nominadas al Balón de Oro y a este personaje solo se le ocurre decir esto, que no es ni relevante, ni de interés público, ni nada. Periodismo deportivo. pic.twitter.com/uSWrtBWXPW — Cecilia de la Serna (@cecidelaserna) November 23, 2021

Lo guapo va a ser que el lunes, este programa y otros, van a llamar a una española si le dan el BDO. Y si otra, o la misma, gana el The Best, también la llamarán a ese programa, y de otros donde se falta al respeto al fútbol femenino. No sé. Habría que pararse a revisar eso. — Andrea 🏳️‍🌈 (@MenendezFaya) November 23, 2021

"Para que no les cierren los premios" coño, está el fútbol masculino y el femenino, si en uno se dan premios individuales, en el otro también y punto. No es un tema de ética, sino de lógica.



El nivel de periodismo en España es demasiado bajo. https://t.co/JtzyWXwqDJ — Trincãismo 🍥 (@Trincismo2) November 24, 2021

@Alcala_COPE @juanmacastano @tjcope Los nombres de The best femenino ya si eso para otro año. Menos mal que este año vas a decir bien alto que una española ha ganado un balón de oro por segunda vez tras Luis Suárez. Se llama @alexiaputellas para que te vaya sonando. — ★☆Guille☆★ 🇪🇸 (@manxeguito) November 23, 2021

El periodismo deportivo dando asco otra vez con su machismo. https://t.co/ySFMtYzAfl — 🌻FCB sunflower 🇵🇸 (@ggmusta) November 24, 2021

Alcalá es ese periodista carcamal, poco gracioso, pesado y mediocre.

Aún recuerdo su nefasta implicación en el inventado caso de doping del Barça de Pep. — Cèsar Ramos (@CsarRam35058699) November 23, 2021

Lamentable que existan aún este tipo de “periodistas” y personas. El camino es aún largo pero hay que seguir trabajado y reeducando para la equidad, oportunidades y sobre todo el respeto que merecemos. https://t.co/AbOSN8Ebj7 — Marisa Gonzalez (@Marisaglezg9) November 24, 2021

Periodista? Machista le queda mucho mejor como primer calificativo. Luego cuando entreviste a una mujer le dirá halagos que no cree que serán para que no le cierren su chiringuito. — C.D WOMAN RUNNING EVOLUTION (@WomanEvolution3) November 24, 2021

Esto es inaceptable, una vergüenza, que lamentable. Da vergüenza ajena. Luego se preguntan qué porqué prefieren a Ibai u otros en las entrevistas. https://t.co/cf410F0ZfV — TOMÁS RICO ن ✞ (@TomasRico23) November 24, 2021

Esto es inaceptable e inadmisible. De vergüenza ajena👇 https://t.co/0mk8t5tii5 — MísterCruyff14⚜(Ricard) (@MisterCruyff14) November 24, 2021

¿Se puede ser más ruin? Asco. — Jan Téllez (@jantellez3) November 23, 2021

Estamos a un paso de tener al segundo, en este caso segunda, futbolista española ganadora de un Balón de Oro y ésta es la cobertura: machista y mediocre.



Luego, que por qué prefieren a Ibai... https://t.co/04FNKVTjJg — ADRIÁN 🔻 (@ABPuerto) November 23, 2021

Desde el programa, en cambio, se han pronunciado sobre las críticas y al menos en Twitter han preferido dar la callada por respuesta.

