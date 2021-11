La aplaudida negativa de Cayetana Álvarez de Toledo al pinganillo en la televisión catalana

Desde que ha visto la luz Políticamente Indeseable, el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada popular está dejando tras de sí un reguero de titulares diarios que no son del agrado de la dirección del PP, a los que ha llegado a acusar de "intentar destruir" a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de haberle hecho bullying. Ha discrepado públicamente con Pablo Casado y ha admitido que incumplió el mandato de su grupo parlamentario en la votación del Tribunal Constitucional.

Con estos mimbres, no es de extrañar que los medios hayan recuperado su interés por Álvarez de Toledo, que ha vuelto a la palestra mediática por la puerta grande y sin pelos en la lengua, sin nada que perder, como ha llegado a decir de ella el fundador de Podemos, Pablo Iglesias. De hecho, estos días hemos escuchado a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, acusándola de "desprender odio" contra sus compañeros de partido.

En su periplo por radios y televisiones, Álvarez de Toledo recaló este sábado en el programa Preguntes Freqüents que presenta Cristina Pui en TV3, la televisión autonómica de Cataluña, un espacio que se desarrolla en catalán. Es por ello que antes de entrar en materia, la popular quiso desvelar que le habían ofrecido un pinganillo para facilitarle una traducción, pero ella lo había rechazado.

"Entre españoles no hay pinganillo"

"Yo he explicado que no quería un pinganillo, espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, quizás haya alguna cosa que no, pero no utilizaría un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos", ha expresado Álvarez de Toledo, argumentando que usarlo habría sido como "dar a entender que somos extranjeros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña".

Prosiguió su alegato lingüístico señalando que "el castellano no es solo la lengua común que nos permite a las personas —como usted, como yo, como todos los catalanes, como todos los españoles e incluso más allá de España—, comunicarnos entre nosotros, sino que en este caso, además, es la lengua mayoritaria de Cataluña y por eso no he querido ni utilizar un pinganillo":

El pinganillo, la extranjería y la cordialidad en TV3.



Anoche, en @FAQSTV3.pic.twitter.com/1IIvnLZrJR — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 21, 2021

Cayetana no zanjó el tema ahí, sino que siguió ahondando en que "cuando tenemos una lengua común y tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera más fluida en una lengua común, también es un gesto de cordialidad utilizarla", unas palabras que se tomaron como un zasca al programa y que remató con una crítica a los nacionalismos: "Es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad e incluso llega a ser muchas veces incompatible con la cordialidad", sentenció.

El fragmento de la entrevista de TV3 se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde ella misma lo compartió para maximizar su difusión y también para asegurarse los aplausos de sus seguidores, que han cumplido con sus expectativas. Su tuit ha cosechado miles de reacciones y cientos de comentarios tan amables como estos, empezando por el de José Manuel Soto, fan declarado de Cayetana en otras ocasiones:

Exacto, Cayetana.

Usan el catalán para "hacer país", pero van mucho más allá, porque odian al idioma español y a los españoles.

Son miserables y obtusos. Y les sale el tiro por la culata, porque casi el 80% de Cat hablamos sólo español.

Muchos catalanes se niegan a hablar catalá — Olavide (@Olavide6) November 21, 2021

No es necesario extranjerizar al otro. Se trata simplemente de un poco de cordialidad o, llamado de otro modo, un mínimo de educación. Muy bien, querida Cayetana. https://t.co/H6yIS6iVTY — Luis Garicano (@lugaricano) November 21, 2021

A eso lo llamo yo una lección impecable de educación general básica, algo totalmente ajeno a los casi dos millones (dato idealizado) de los seguidores cerriles del prusés... — Juan Poz (@JuanPoz9) November 21, 2021

Se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero no cabe duda de que @cayetanaAT dispone de las armas que exasperan y desesperan a cualquier rival: valentía, serenidad, sensatez, coherencia, educación y, lo más importante, argumentos. Impecables estos 100 segundos. https://t.co/ZQCwQ2D2Iy — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺 (@DanielPerezCs) November 21, 2021

Da gusto oírla hablar. Enhorabuena por la explicación tan excelente. Tengo familia catalana y entre ellos hay una prima profundamente autista, está rodeada del catalán 24/7 pero cuando nos ve se comunica en castellano. ESO es cordialidad elevado al infinito. — cantacantabria🇬🇧🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿VIVACUBA LIBRE (@cantacantabria) November 21, 2021

Argumentos, educación y serenidad que es lo que más les saca de sus casillas.



Impecable, estimada @cayetanaAT https://t.co/vNbZ0qbXEx — María Muñoz (@mariadelamiel) November 22, 2021

Impecable, as usual; valiente, como siempre; y comprometida...Increíble q @pablocasado_ esté haciendo lo imposible (y lo miserable) por hundir su imagen y expulsarla del partido después de haberle dado la tarea más ingrata y complicada: defender lo español ante los independes — Rb (@RoberBierzo) November 21, 2021

Quien me iba a decir a mi que iba a estar de acuerdo con algo con esta señora. https://t.co/VpqidGKLwG — Adripán (@adrysnow) November 22, 2021

Desenmascarando la maldad intrínseca que son los nacionalismos. Bien por usted, doña Cayetana. — Puturrú de fuá 🦆 (@capicua_Mca) November 21, 2021

Más allá de afinidades políticas, que no comparto ni de lejos con la señora @cayetanaAT, tiene toda la razón. Cuando dos personas hablan un idioma en común y se dirigen a gente que también lo habla, por respeto, se habla en el idioma que todos entienden. https://t.co/Z4Z2GKzlJF — José Luis C. B. 🇪🇸 🖥️📲 🌹 (@j_l_calvo) November 22, 2021

No se le puede negar a Álvarez de Toledo que la promoción de su libro le está saliendo redonda.

