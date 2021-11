El reproche de Errejón al Gobierno por la tanqueta de Cádiz que se le ha vuelto en contra

Que la Policía Nacional haya puesto en las calles de Cádiz una tanqueta para contener las protestas de los trabajadores que continúan secundando la huelga del metal en la provincia ha dejado tras de sí un reguero de críticas. El vehículo apareció este lunes por primera vez en las manifestaciones que se sucedieron en el barrio obrero de Río de San Pedro, en Puerto Real, entre la indignación de los propios vecinos que increparon por ello a los agentes.

Los vídeos de la tanqueta por las calles —arrastrando contenedores de basura, con policías en su interior disparando pelotas de goma—, se han hecho virales en las redes sociales y han provocado la protesta firme de Podemos, exigiendo explicaciones al Ministerio de Interior por lo que considera una "provocación". Este martes, octavo día de huelga, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado al presidente Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska para pedir que acalaren el uso del vehículo.

Por su parte, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha criticado en Twitter en empleo de estos medios "frente a una huelga" porque considera que "es un error", pidiendo además al ministro "que no vuelva a pasar". En la sesión plenaria de la cámara ha reclamado a Marlaska que "saque las tanquetas de las calles de Cádiz, siempre se las puede devolver a la ministra de Defensa".

El zasca bumerán de Errejón

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha querido dar su opinión al respecto en Twitter, pero el resultado obtenido de su análisis dista mucho de su intención inicial. El diputado lanzó una pregunta retórica cuestionando qué pasaría si "en lugar de tanquetas el Gobierno llevase a Cádiz un plan de reindustrialización":

¿Y si en lugar de tanquetas el Gobierno llevase a Cádiz un plan de reindustrialización? — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 22, 2021

Sin embargo, lejos de obtener cientos de respuestas contestando a su pregunta, Errejón se topó con lo que podríamos denominar un zasca bumerán. Ese comentario que pretendía hacer escarnio del Gobierno y que acaba haciéndolo del propio autor del tuit. Y es que los tuiteros no estaban dispuestos a pasar por alto que esto está sucediendo con un Ejecutivo de izquierdas en el que, además, están sus antiguos compañeros de Podemos:

En un par de horas lo preparas Iñigo. Y en un par de días nos reindustrializas Españita entera, corazón 😁. Debéis de creer que industrializar se hace en el mismo tiempo que desindustrializar… un par de chasquidos y ¡voilá! 🤦🏼‍♀️ — Laura. Reina de Tabarnia (@Aveova1) November 22, 2021

Para cuándo los resultados del estudio de la jornada laboral de 4 días a la semana con el dinero que se te asignó?? pic.twitter.com/6iCgplvPCG — Íñigo López de Mendoza (@igoLpezdeMendo1) November 22, 2021

Las izquierdas saben que es lo que REALMENTE les importa a los gaditanos...

Los que se manifiestan son fachas francopantanos! pic.twitter.com/RpmjNaQbmW — 𝐊𝐚𝐟𝐤𝐢𝐚𝐧𝐨 (@Kafkian0) November 22, 2021

Y si Kichi no hubiera espantado una carga de trabajo muy importante para los astilleros? — Cayetano de EdLM y Monasterio (@rodhx002) November 22, 2021

La carga era el mantenimiento de la VI flota de EEUU, pero ya os encargasteis de que aquello saltara por los aires — Jose (@Misneach22) November 22, 2021

¿Y cómo se hace eso? ¿Poniendo el Estado industrias gestionadas por funcionarios o enchufados políticos puestos a dedo? ¿Subvencionándolas después indefinidamente para enjugar pérdidas? No sé, se me ocurre... ¿y si se crean las condiciones que atraigan empresarios e inversiones? — Jomaca (@Jomaca18) November 22, 2021

Y vosotros, ¿cuántas empresas vais a crear hoy arriesgando vuestro dinero?

¿Cuantos trabajadores indefinidos vais a contratar con jornada de 6 horas al día, 4 diasa la semana, 3000€ mensuales de salario, 16 pagas extra y 2 meses de vacaciones?



Menos predicar y más dar trigo. — Alfredo Villar Fdez. (@villarabogado) November 23, 2021

Mira que sois populistas. Decís una cosa y cuando estáis en el gobierno o apoyándolo no hacéis ni conseguís nada. Otros problemas industriales en España que sólo han tenido buenas palabras pero soluciones ninguna pic.twitter.com/gaJCRJsHux — El Bicho (@ElBicho18122264) November 23, 2021

La desinversión industrial la ejecutó la izquierda!!!



Le llamó “reconversión industrial”, ya sabes posmodernismo (llaman democracia a la dictadura comunista). — Sergio Brabezo (@SBrabezo) November 23, 2021

En qué quedamos? Protestan por el cumplimiento del convenio o por la reindustrialización de la Bahía?. Sabes que me parece? Que tres cojones te importa. Que lo único que queréis la izquierda es sacar rédito político de unas protestas laborales que no habéis empezado. — Marcos Roldán Suarez (@MarcosRoldnSua2) November 22, 2021

En cuanto gobierne la izquierda ya verás como cambia! — Loco Exiliado 💝 (@LExiliado) November 22, 2021

En primer lugar, gobiernan tus amigos, en parte gracias a ti. Y en segundo, quien es el alcalde de Cádiz?. Milhouse no das una. — ILDEFONSO196455 (@ildefonso196455) November 22, 2021

Disfruta de ✨El Gobierno del Cambio ✨



Fruto de ✨El Pacto de los Botellines✨



Y precedido de ✨El Beso de los Heterocuriosos✨



Habéis puesto todo de vuestra parte por ✨la gente✨ (excepto mirar por la gente), que podría haber salido mal? pic.twitter.com/EV36Qkapi0 — El Normal (@Normalbola) November 22, 2021

Estos son solo algunos de los comentarios que ha recibido por decenas Errejón en su tuit. Por su parte, el Ministerio de Interior ha justificado el uso de la tanqueta alegando "criterios operativos" y ha afirmado que es un recurso habitual. Desde la Delegación del Gobierno han querido especificar que no se trata de una tanqueta, sino de un "vehículo militar blindado" para retirar barricadas que no cuenta, por lo tanto, con elementos para "atacar a los manifestantes". Del Plan de reindustrialización en la zona, como reclamaba el de Más País, todavía no hay noticias.

