Yolanda Díaz exige explicaciones a Marlaska por desplegar tanquetas en la huelga de Cádiz

El uso de tanquetas en las protestas de los trabajadores de la huelga del metal de Cádiz no ha estado exento de críticas. El vehículo apareció este lunes, para sorpresa de muchos, en las protestas en el barrio obrero de Río de San Pedro de Puerto Real. Ante esto, Podemos ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior ante lo que cree que es una "provocación".

De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Fernando Grande-Marlaska para que aclaren el uso de esta vehículos en las protestas.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado en Twitter que emplear estos medios "frente a una huelga es un error". "Le pedimos al ministro (Marlaska) que no vuelva a pasar. Esa imagen es una provocación", ha lanzado Asens.

Sacar a la calle tanquetas frente a una huelga es un error. Le pedimos al ministro que no vuelva a pasar. Esa imagen es una provocación. — Jaume Asens (@Jaumeasens) November 22, 2021

"No es una tanqueta"

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía niegan que este vehículo sea una tanqueta. "No es una tanqueta, es vehículo militar blindado para retirar barricadas. No tiene armamento, sólo una pala. No lleva elementos para atacar a los manifestantes", ha explicado el delegado Pedro Fernández este martes en la SER.

Su uso, según Delegación y Policía Nacional, es únicamente¡ para abrir camino a las fuerzas de seguridad en las calles que tenían la calzada obstaculizada con contenedores, y no como elemento dispersor de huelguistas.

Blindado del Ejército

Esta tanqueta se trata de un Blindado Medio de Ruedas (BMR), un vehículo de seis ruedas procedente del Ejército de Tierra y del que se entregaron al menos dos a la Policía Nacional en 2017 para ser utilizadas por las Unidades de Intervención Policial (UIP).

La Unión Federal de la Policía aplaudió esta entrega y ha lamentado este lunes que no se llegaran antes porque podrían haberse utilizado durante el referéndum de Caraluña. "Por fin se hace uso del vehículo policial #BMR que tanto se echó en falta en Cataluña", han escrito en Twitter.

Gracias a @ManchadoRod por el video.



Aquí se ve trabajar a los compañeros de #UIP con los medios que tienen a su alcance.



Por fin se hace uso del vehículo policial #BMR que tanto se echó en falta en Cataluña.#UFP #UIP #UPR #UPRespecialidadYA #ufpcrece pic.twitter.com/PyhABTOjd4 — UFP-UPR (@ufpupr) November 22, 2021

La tanqueta, al Congreso

Más País, socio parlamentario del Ejecutivo, también ha cargado, junto a Unidas Podemos, contra esta actuación y mediante su portavoz, Íñigo Errejón, registró este lunes una batería de preguntas pidiendo cuentas al ministro del Interior.

Errejón pidió al Gobierno de coalición que "además de enviar policía a Cádiz" se preocupe de "las consecuencias sociales del desmantelamiento industrial" de esta y otras provincias.

Mientras, y a la espera de explicaciones por parte de Marlaska, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado una declaración institucional en el Congreso de los Diputados de apoyo a los trabajadores del metal que están de huelga en Cádiz, en la que pide rechazar "cualquier tipo de criminalización" de este derecho y plantea "garantizar y aumentar" la producción industrial en la provincia.

Desde Unidas Podemos estamos impulsando una declaración institucional del Congreso en apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz. Frente a los intentos de criminalizar los derechos de huelga y manifestación, que la sede de la soberanía popular sea el escudo protector del pueblo. pic.twitter.com/X0SXYPjB0E — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) November 22, 2021

