La hilarante burla de José Manuel Soto a Djokovic que cabrea a sus seguidores

Reconozcámoslo, a los españoles ya no nos caía muy bien Noval Djokovic por sus enfrentamientos en la pista con Nadal y ahora, cuando ha dado una lección de egoísmo a nivel mundial, hemos encontrado la excusa perfecta para ensañarnos con él en las redes sociales. El culebrón del serbio parece no terminar nunca: después de su expulsión de Australia y su llegada a Serbia como si fuese un héroe, desde París ya le han dejado claro que no podrá jugar el Roland Garros si no se vacuna.

En mitad de la vorágine, con la opinión pública internacional celebrando el tirón de orejas a los privilegios de Djokovic, al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se le ha ocurrido que la presencia del tenista sería un "gran reclamo" para el Mutua Madrid Open. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ya ha dejado claro que "las normas hay que cumplirlas", al tiempo que desde Vox le han querido poner la alfombra roja.

En este contexto, los memes de Djokovic han corrido como la pólvora y unos de los que más éxito han tenido son los que resaltan el parecido entre el tenista y el torero Jesulín de Ubrique. El cantante José Manuel Soto se ha querido sumar a la lluvia de tomates con uno de los más aplaudidos, cuya autoría es confusa porque se ha hecho viral también en WhatsApp, y ha querido postularlo como candidato al mejor del año:

Candidato a meme del año pic.twitter.com/AAPKPaly53 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 17, 2022

Acostumbrados a las opiniones polémicas de Soto, cualquiera podría decir que el cantante se ha sumado a la corriente antivacunas, pero ya dejó claro el pasado año que, al menos en este aspecto, está de lado de la ciencia. Le había caído entonces un abucheo de sus seguidores y ahora, aunque más tímido, también le han afeado el chiste:

Ese hombre ha demostrado tener más valor que muchos toreros. — equipatuoficina.com (@equipatuoficin1) January 17, 2022

Tú sí que eres un meme — Héctor Párraga ❤️💛💜🐶🐶🔻 (@hectorparraga) January 17, 2022

Así no se trata a una persona que no quiere vacunarse, y que llega al número 1 del tenis mundial, a pesar de una infancia esquivando bombas durante una guerra civil.

Australia tenía que haberle avisado antes. — Carmen San Carlos🇪🇸 (@CarmenSanCarlos) January 17, 2022

Sin embargo, el de Soto no ha sido ni mucho menos el único meme que se ríe del parecido y estos son algunos de los más aplaudidos:

Djokovic está llamando a Jesulín de Ubrique para que le deje su pasaporte y poder entrar a Australia. — Numeritos 🍕🏳️‍🌈 (@08181) January 14, 2022

- ¿Novak? Nono. Me llamog Jesulín de Segbia y vengo a preparag una cena de picoteo. pic.twitter.com/VKHrcy9FXB — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 17, 2022

- A ver, que un momento dado nos da igual que venga Djokovic u otro parecido.

- ¿Jesulín de Ubrique?

- Si no se ha vacunado, me vale. pic.twitter.com/kjRQIyTAbZ — CELESSON (@chemapizca) January 18, 2022

Fue en 1996 cuando Jesulín de Ubrique nos deleitó con su "toa, toa, toa, te necesito toaaa... " 🎶🎤🎵 #TBT pic.twitter.com/PZvDwQwFkq — Victoria Silva (@Vicjusticiera) January 17, 2022

En ocasiones veo a Jesulín pic.twitter.com/4QUdaOTBGd — Elzo  (@Elzo_) January 15, 2022

Jesulin sin vacunar pic.twitter.com/QcOttlGWQU — Jose Wandeporring (@Wandeporring) January 18, 2022

Si echan a Djokovic yo mandaría a Jesulín para crear confusión. — Juan Francisco Casas (@jfcasasruiz) January 15, 2022

Jesulín de Ubrique en su última visita a Australia. pic.twitter.com/3WLlWGcxun — Lapi (@SrLapi) January 16, 2022

Viendo esto, no nos extraña que el tenista se haya hartado de los españoles:

Que nunca nos falten los memes, por favor.

