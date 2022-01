Lluvia de zascas a Echenique por su orgullosa celebración del aniversario de Podemos

Hoy cumple 8 años @PODEMOS, la herramienta política que lo cambió todo para siempre.



Ya no hay bipartidismo, ya no hay M. Rajoy y tenemos el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia.



Pero no nos conformamos. Queremos mucho más.#8yVamosAPorMás 🎂💪🏼