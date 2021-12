Los zascas a Pablo Motos por su aterrador mensaje sobre la Covid y abrazar a Leiva después

Seguramente Pablo Motos ya sabía de antemano la que se iba a liar cuando pronunciase en El Hormiguero el polémico discurso que se ha hecho viral tras el programa de este lunes. No en vano, hubo una época —que ahora parece lejana— en la que el comunicador estaba día sí y día también en lo más alto de la lista de tendencias en Twitter y no ocurría por los chascarrillos que hacía o el sketch de sus colaboradores, sino por su inquina hacia Pedro Sánchez y Fernando Simón, básicamente.

Motos había dejado de hablar del virus con tanto interés, pero este lunes ha vuelto a ponerse serio para decirle a la audiencia "cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa". Presumiendo, como antaño, de tener "buena información", el presentador no se ha andado con rodeos: "Esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios. Nos va a alcanzar a todos", ha dicho, incidiendo en que la gente de su entorno está cayendo "como ratas".

"Tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días", ha afirmado Motos, enumerando a su vez a miembros de su equipo y entrevistados que se han contagiado y confesando que "a mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena" y que ha llegado incluso a suspender un viaje a París que tenía programado para estas vacaciones.

Como el sarampión

Motos, según la información que dice haberle dado el médico del programa, afirmó que la nueva variante "es igual de contagiosa que el sarampión, uno de los virus más contagiosos que se conocen" y predice en base a eso que "en dos o tres semanas se podrían colapsar los hospitales", con lo que "el resto de enfermedades quedarán desatendidas". Avisando de posibles cuarentenas, el presentador acaba nombrando a Sánchez para decir que "se va a reunir pasado mañana con los presidentes autonómicos para ver si alcanzan una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente":

💬 Pablo Motos: “No esperes a que lleguen las prohibiciones. Protégete” #LeivaEH pic.twitter.com/h7eicZRm8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2021

Para finalizar, Motos ha interpelado a su audiencia pidiéndoles que "no esperéis a que nos salven ellos" y aconsejando que "si ya os protegéis, hacedlo más", para rematar concluyendo que "esto no es una ola, es un tsunami; tenemos que ponernos todos en guardia". El mensaje alarmista del conductor del espacio de Antena 3 no tardó en hacer estragos en las redes, donde él no es precisamente uno de los personajes más populares. Era cuestión de tiempo que comenzase un acoso y derribo en base a tuits como estos que no han dejado de multiplicarse:

Pablo Motos haciendo un llamamiento al miedo. Habla de los contagios, no de la mortalidad. Terrorista informativo. Uno más que no piensa ver un solo minuto de este programa. #LeivaEH — Reyes de Europa (@SrMOUdridista) December 20, 2021

Pablo Motos hace, en dos minutos, todo lo que NUNCA hay que hacer un Medio de Comunicación:



-Crear alarmismo y miedo

-Dárselas de experto sin serlo

-Desinformar, dado que las competencias de sanidad recaen en las CCAA y no en el Gobierno central.



TREMENDO. https://t.co/e9XXQ20olo — Carles Escolán (@CarlesEscolan) December 21, 2021

Pablo Motos abre el Hormiguero con un mensaje alarmista por la Ómicron: que esta ola va a ser la peor, que nos protejamos nosotros porque Pedro Sánchez no lo va a hacer; todo muy dramático, y acto seguido se abraza a Leiva sin mascarilla.



Y hasta aquí las noticias. pic.twitter.com/WYZRVlHsLe — Deselectrocutador (@Deselectrocuta1) December 20, 2021

Lo que está haciendo ahora Pablo Motos es tremendamente irresponsable al dar un mensaje alarmista sobre los contagios, ahondando en el miedo y haciendo política de la pandemia con millones de espectadores al otro lado. Qué vergüenza. — Álvaro López (@a1varo_lopez) December 20, 2021

que pereza de señor el pablo motos que dice que la situación es gravísima mientras tiene su plató lleno de público #LeivaEH — Carlos Rodríguez (@rodricarlosh) December 20, 2021

Hola, soy Pablo Motos y no os quiero asustar pero vamos a morir todos por culpa de Pedro Sánchez.

Felices fiestas. — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) December 21, 2021

Desolado con los amigos famosos de Pablo Motos que han dado positivo.

No os imagináis el disgusto que tengo. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) December 21, 2021

Que alguien le diga a Pablo Motos que las competencias en sanidad están delegadas en las comunidades autónomas... — Doña Merkel jubilada (@AlemanaJubilada) December 21, 2021

¿Sabéis si Pablo Motos ha criticado el despido de miles de sanitarios de las comunidades donde gobierna el PP en medio de una pandemia? Es para un amigo. — Ivanjode (@Ivanjode) December 21, 2021

La OMS alerta del peligro extremo de las cepas Pablo Motos e Iker Jiménez. — Sergio (@TrainerExtreme) December 21, 2021

La España profunda esperando que Pablo Motos les ilumine pic.twitter.com/3b4Hrst7kW — Tutankagón (@Tutankhagon) December 20, 2021

Pablo Motos en prime time nos dice en el @El_Hormiguero que no cenemos en Nochebuena con nuestros familiares , pero no le dice a @Leiva_Oficial o a su amigo @_danielmartin_ que no metan como ayer 20.000 personas en el Wizink Center 👏🏻👏🏻👏🏻#LeivaEH — Aurora (@Auro71) December 20, 2021

Que dice Pablo Motos que la variante Omicron es supermega contagiosa, que hacen test todas las semanas y que está super mega preocupado por nosotros. Acto seguido y sin mascarilla, se abraza con Leiva, invitado del programa, que tampoco lleva mascarilla. Porque omicrom no se — Juancar (@Juancar36901574) December 20, 2021

Pablo Motos utilizando su programa de televisión para hacer política y para arremeter contra el presidente Pedro Sánchez. Su programa se ha convertido en un programa para "fachas" y es mejor no verlo por salud mental. pic.twitter.com/CvwMVQALFW — MAG (@Mag71Mag) December 20, 2021

yo no me voy a quedar en casa porque me lo diga pablo motos — ✮ la yoli ✮ (@yulifuuu) December 20, 2021

Pablo Motos debe terminar en la cárcel — Ituerahipster (@ituerahipster) December 21, 2021

Dice Pablo Motos que el gobierno no hará nada. Las competencias en sanidad son de las comunidades, lo sabe y le da igual. Por cierto que alguien le diga que la única que ya ha dicho que no va a hacer nada es Ayuso. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) December 21, 2021

El COVID es malo, pero más malo es ser fan de Pablo Motos. — Sergio (@TrainerExtreme) December 20, 2021

Basta de mensajes alarmistas. Basta de presentadores como Pablo Motos, sin rigor científico, que difunden el terror. Es hora de hablar de la madurez de los españoles. Nos dijeron que teníamos horarios, que teníamos que encerramos y vacunarnos una, dos, tres veces, y lo hicimos. — Marta Marcos (@MartaMarcos5) December 21, 2021

"Y PABLO MOTOS NO PUEDE IR DE VACACIONES A PARÍS POR CULPA DE PERROSANXE" pic.twitter.com/mhdaucD6eJ — Anacleto Panceto (@Xuxipc) December 21, 2021

Críticas y mofas que Motos se habría ahorrado si dejase su espacio para hablar únicamente de entretenimiento.

Sigue los temas que te interesan