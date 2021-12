Un "mercado de niños", la delirante propuesta de una 'youtuber' para agilizar la adopción

Se llama Luna Wine y no tiene muchos seguidores en las redes sociales, pero estos días su delirante propuesta de poner en marcha un "mercado de niños" para que las adopciones fuesen más ágiles al aplicar la ley de la oferta y la demanda ha conseguido convertirla en la diana de las críticas de Twitter. Esta youtuber, que sube contenido "de distintas temáticas sometidas al filtro de Lunita" como pueden ser "la psicología, el salseo y algo de política", ha dado la campanada con una teoría que se salta a la torera los Derechos Humanos.

La idea parte inicialmente del libro La ética de la libertad del economista, historiador y teórico político estadounidense, Murray Newton Rothbard, destacado liberal que popularizó una forma de anarquismo de propiedad privada y libre mercado al que denominó anarcocapitalismo. Luna Wine se basó en sus teoría para publicar una reflexión al respecto en su canal de TikTok que pronto llegó a Twitter para escandalizar a las masas.

"La idea sería crear, literalmente, un mercado libre de niños como autopropiedades privadas en potencia. ¿Por qué esto sería súper beneficioso? Primero, porque los procesos de adopción se acelerarían. Además habría competencia, por tanto los niños sería tratados mucho mejor en los orfanatos y vivirían en mejores condiciones por pura competencia de mercado. Y, segundo, porque el mercado tiende a distribuir de manera que las cosas pasan de las manos de quien no lo quiere a las manos de quien lo quiere", explica con total naturalidad:

A la gente de tik tok se le va la cabeza pic.twitter.com/RHEo0IZo9L — |𝗠𝗜𝗬𝗘𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗧 | (@IVDRD_) December 18, 2021

Acaba exponiendo Luna que "es lógico que la tendencia fuese que se redujesen los casos de maltrato infantil, de abuso infantil, etcétera. Porque unos padres que no quieren a sus hijos y no los tratan bien es muy probable que quieran venderlos y es mejor que los vendan a que los tengan". Las reacciones a la teoría que defiende no se han hecho esperar y pronto su vídeo retuiteado se convirtió en viral.

Ha generado miles de comentarios negativos, desde mensajes que le recuerdan que los hipotéticos compradores podrían ser pederastas hasta los que le advierten de que está defendiendo la vuelta de la esclavitud y el tráfico de personas, pasando por aquellos que no se acaban de creer que su reflexión sea cierta e, incluso, los que se han acordado de que Los Simpson también habían hablado sobre ello antes:

¿Es posible que alguien le hable a esta niñata de la pederastia? Que creo que no ha caído en ese "detallito". Eso de entrada. Quiero pensar que le faltan muchos años encima y una guantá virtual con la mano bien abierta. — Towanda 🌍📚🌈💜🛩️ (@etnonerrabis) December 19, 2021

O podria pasar como con las macro granjas y los pollitos, niños hacinados esperando que los compren y si no... a la trituradora para un MCnugget — diegu 1997 (@dieguagain) December 19, 2021

Ya puedo ver cómo algún "emprendedor" crea el Burger Kid — Federico Pereyra | Федерико Перейра (@FedePereyra92) December 19, 2021

Aquí el mercado distribuyendo de tal manera que esta familia africana pase de las manos de quien no la quiere a quien la quiere, la espera con los brazos abiertos y busca darle todo el amor que pueda caber en un corazón de Alabama. pic.twitter.com/nGm9p1Re6W — Señor Roca🔻 (@RocaSenor) December 19, 2021

Holi. Esta propuesta ya se hizo. La llamaron esclavitud. A día de hoy todavía arrastramos sus consecuencias. — Mieras Musen (@JPorfiado) December 19, 2021

“Es bueno porque van de las manos de quien no los quiere a la de quien los quiere” así gente que quiera niños a vote pronto a demás de padres se me ocurren… pedofilos, proxenetas, sociedades con matrimonio en forma de dote, vendedores de órganos… y lo dice encantada, terrible. — tractor (@elkartesolo) December 19, 2021

Me ha dado mucho miedo, es terrorífico escuchar la defensa del mercadeo de seres humanos (esclavos) en el siglo XXI, todo ello en nombre del libre mercado y los intereses de los posibles compradores, el dinero manda — lauralis (@Lalauralis) December 19, 2021

"las cosas"... Habla de "las cosas". Está todo dicho.



Nos tratan como herramientas en el trabajo y quieren tratar a los niños como artículos.



Y se piensan aún que el libre mercado se regula solo... Hay casos recientes (manipulación mercado vivienda y vehículo) y siguen así. — Иван 🇩🇪 (@Iks1181) December 19, 2021

pic.twitter.com/FAB3mbP3dA — Arol - El Blog de Viajes (@ElBlogdeViajes) December 19, 2021

No se si a esta cría siguiendo sus postulados, le haría mucha gracia que sus padres la vendieran en un motel de carretera. — pvcelanvs 🌾🌾💜🌾🌾 (@pvcelanvs) December 19, 2021

Los niños al libre mercado y para los perros solo adopción porque tienen sentimientos y pensar que esta generación algún día gobernará el mundo. — Elmer J Fudd (@vmendoc) December 19, 2021

Cuando ha dicho "¿Por qué esto sería beneficioso?" me ha llevado de vuelta a los cursillos y clases de emprendimiento para jóvenes en los que he estado, donde tienes que vender una idea y darle justificación para que cuele.



Verás lo bien que va a salir la "cultura emprendedora" — Alkaláshnikov (@Alkalashnikov_) December 20, 2021

Joder, pues en el "mercado de cerebros" no tuvo mucha suerte esta chavala... — Nacho Tergal (@HMonstertsch) December 19, 2021

Si no lo ha puesto nadie, no os preocupeis, ya lo hago yo pic.twitter.com/qzC6CjQsjC — 🔥Shinra🔥 (@ShinraFT) December 19, 2021

Sorprendida por la repercusión de su vídeo, Luna compartió después otro en su canal de YouTube para tratar de dar una explicación, dejando claro que "defiendo que se le pueda poner un precio para agilizar los trámites de la adopción" y que las condiciones pasarían porque los compradores no agredan, den amor y sustento a los niños. Además, ha citado un artículo que sostiene que Rothbard pretendía convertir a la sociedad en este libre mercado infantil "donde el Gobierno establece un precio máximo de cero y restringe el mercado a un monopolio controlado por unas pocas agencias":

Ese mismo artículo que cita la youtuber concluye que "Rothbard no tenía en cuenta la falta de moralidad que esto conlleva debido a que ninguna persona en general puede ser considerada un bien de consumo, de lo contrario estaríamos resucitando la esclavitud". Recuerda además que se estaría violando el artículo cuarto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que, por todo ello, rechazan los autores las ideas del teórico incidiendo en que "la adopción es ética y moral si se cumplen una serie de condiciones": la no coacción a los padres biológicos para dar a su hijo en adopción, la voluntad de los adoptivos de hacerse cargo de los cuidados, que la adopción no suponga un mayor malestar para el pequeño y que se realice siempre sin ánimo de lucro.

