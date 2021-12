La delirante pregunta de una diputada de Podemos a Rajoy sobre la 'Kitchen'

Surrealista momento el que se ha vivido en la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy ante la comisión de la Operación Kitchen en el Congreso de los Diputados, donde la diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha querido establecer un paralelismo entre lo ocurrido en los últimos años en el seno del Partido Popular y la serie española de comedia sobre corruptelas políticas, Venga Juan, protagonizada por Javier Cámara.

La serie, que estrenó su primera temporada en 2019 bajo el título de Vota Juan, narra la carrera de un político torpe y acomplejado, un compendio de los estereotipos de los peores políticos de nuestro país. Una segunda temporada de la vida de Juan Carrasco, que así se llama el protagonista, se tituló Vamos Juan y esta tercera entrega, que se ha estrenado en HBO el pasado 28 de noviembre, se bautizó como Venga Juan. El protagonista, entre otras cosas, ahora ha cogido una puerta giratoria y también se ha puesto pelo. La vida misma.

Será por eso, porque la realidad siempre supera a la ficción, que Castañón se dirigió a Rajoy diciéndole que quería relatarle algunas escenas de la serie: "Un mensaje de audio que diga 'resiste', un J. Carrasco que puede ser cualquiera, no tiene por qué ser Juan Carrasco, y estar destrozando con una llave inglesa un ordenador. Estos son tres momentos de una serie de televisión que va por su tercera temporada, del creador Diego San José", decía la diputada ante el expresidente, que devolvía un gesto de estupefacción.

"Han hablado de mi serie"

"Esas referencias —ha continuado Castañón—, que creo que nos evocan fácilmente de 'resiste' a un 'Luis, sé fuerte', de J. Carrasco a M. Rajoy, que puede ser cualquiera, y estar destrozando un ordenador, no con una llave inglesa pero sí a martillazos... Esa ficción puede desarrollarse porque en nuestro imaginario ya están estas imágenes. Y están porque ha habido un caso Bárcenas, y siguen porque la Operación Kitchen no ha conseguido lo que pretendía".

Las palabras de la diputada se viralizaron rápidamente y uno de los primeros en hacerse eco ha sido el propio Juan Carrasco:

Resulta que esta tarde, en el Congreso, han hablado de mi serie durante la Comisión "Kitchen". pic.twitter.com/bFHBcOP3ch — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) December 13, 2021

También el creador de la serie, Diego San José, ha querido expresar su sorpresa al ver que su ficción se había colado en el Congreso:

PERO QUÉ LOCURA ES ESTA NO ME LO PUEDO CREER pic.twitter.com/307KPY1Enw — Diego San José (@diego_san_jose) December 13, 2021

Por su parte, Mariano Rajoy ha negado de nuevo que conozca al comisario Villarejo, explicando que "ni me reuní con él nunca, no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado uno". El expresidente ha sido el último compareciente citado en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto uso de recursos públicos para organizar en 2013 una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría tenido en su poder documentación sensible para los populares después de estallar el caso Gürtel.

