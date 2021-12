El 'aviso' de José Manuel Soto tras la visita de Yolanda Díaz al Papa: "El comunismo no descansa"

Que a José Manuel Soto no le gusta ni un pelo el Papa Francisco no es ningún secreto. No en vano, él mismo quiso dejarlo claro hace tan solo algunas semanas cuando encumbró la figura de Juan Pablo II en detrimento de la del argentino. Ahora ha aprovechado la visita de la vicepresidenta segunda al Vaticano para terminar de confesar lo que realmente piensa del Sumo Pontífice, al que le ha presentado como afín al comunismo.

El encuentro entre el Papa y Yolanda Díaz ha dejado tras de sí un reguero de comentarios y análisis de todo tipo, pero lo que más ha llamado la atención ha sido la reacción de los tuiteros contrarios a la izquierda, presumiblemente los más cercanos al Pontífice por militancia católica, y sin embargo no han dudado a la hora de cargar contra él y despojarle de todo título para criticarlo abiertamente llamándole solamente "Bergoglio".

Ha sido en esta misma línea en la que se ha manifestado Soto. El cantante andaluz ha compartido una de las fotografías que han trascendido del encuentro con Díaz y ha dejado plasmada su reflexión al respecto: "El comunismo no descansa, quiso acabar con la fe y ahora se acerca a Roma con sonrisitas y ropa de marca, y Roma se deja querer. Entre ellos se entienden, Dios los cría y ellos se juntan".

El comunismo no descansa, quiso acabar con la fe y ahora se acerca a Roma con sonrisitas y ropa de marca, y Roma se deja querer, entre ellos se entienden, Dios los cría y ellos se juntan… pic.twitter.com/lWBpdjmSMd — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 11, 2021

El tuit del cantante ha generado miles de reacciones. Si bien sus seguidores han aplaudido sus palabras, ha habido otros que han cuestionado el catolicismo de Soto, recordándole que "el Papa es ungido por el Espíritu Santo y, por lo tanto, es la palabra de Dios en la Tierra. Si condenas los actos del Papa como representante de Dios, condenas las decisiones de Dios en sí. Lo que me lleva a la conclusicón de que eres un hereje o ateo".

Sea como fuere, lo que es innegable es que durante todo este fin de semana Twitter se ha llenado de memes y críticas de todo tipo hacia el Santo Padre "comunista" y también contra su interlocutora. Estos son algunos de los tuits más destacados de estos días sobre la polémica reunión en el Vaticano:

Señor, Bergoglio, le voy a dar un dato... pic.twitter.com/iHJzoRB5fJ — Pipo BB8 | Libre (@PipoBB8) December 11, 2021

Mira, Bergoglio,en la Cruz del Valle vamos a hacer una tirolina. pic.twitter.com/3Vn17L0oAe — Taylor (@LaRegente_) December 11, 2021

Mira Bergoglio,

en España hay cuatro

millones de parados y va aumentando. pic.twitter.com/FmvwYmEF9w — Ana 🇪🇸💚 (@ARMML55) December 12, 2021

Bergoglio no se esfuerza lo más mínimo en disimular.



Queridos amigos católicos, no les arriendo la ganancia con semejante sujeto dirigiendo su Iglesia.



Mi solidaridad con ustedes y mi firme deseo de que cuenten pronto con un Papa como Dios manda, y no este peronista comunista. pic.twitter.com/7tTGgAgj7h — Winston (@WinSmith1984_) December 12, 2021

La foto de la infamia, Bergoglio compartiendo con la ministra comunista políticas. El papa comunista dando publicidad al comunismo, los mismos que mataron a miles de religiosos en España #TeamVox#AgendaEspaña pic.twitter.com/YTfdv0tMcj — Fernando (@fsiciliap) December 13, 2021

Yolanda Díaz es comunista y los suyos defienden el aborto,la eutanasia,insultan a la Iglesia,hablan de quemarlas,eliminan las cruces,las festividades católicas,los belenes,la asignatura de religión"católica"de los colegios,se ríen de los asesinatos de curas en la Guerra Civil... pic.twitter.com/eOhMH4LhAV — Tercio español (@T7tercio_t71) December 12, 2021

Mira Bergoglio, aquí las fotos de los del Frente Popular (a los que admiro y defiendo) posando con monjas quemadas y descuartizadas, que antes habían sido violadas pic.twitter.com/ro64eWXSgN — Tercio español (@T7tercio_t71) December 12, 2021

“Mira Bergoglio, así se realizan miles de abortos en España”#SoloQuedaVox pic.twitter.com/ffffFT6J0D — MaryTieneUnCorderito 🇪🇸 💚 (@CorderitoDeMary) December 12, 2021

¿No os habéis dado cuenta que ciudadano Bergoglio sonríe siempre con los comunistas y en cambio pone un gesto frío cuando no son de su bando? pic.twitter.com/cU8CmNUSqK — Silvia Sanz (@SilviaSanz_) December 11, 2021

Menudo tiempo el que nos ha tocado vivir.

Sigue los temas que te interesan