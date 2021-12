Rajoy niega los SMS con Villarejo: "No me consta ni un mensaje suyo; yo jamás le he enviado uno"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado conocer al excomisario Villarejo. "Ni le conozco, ni me reuní con él nunca, no he hablado con él nunca, ni directa ni indirectamente; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado uno", ha declarado el exdirigente popular.

El exinquilino de Moncloa ha sido el último compareciente citado en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto uso de recursos públicos para organizar en 2013 una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría tenido en su poder documentación sensible para la formación tras el estallido del caso Gürtel.

La supuesta operación fue bautizada como Kitchen y en ella habría participado el comisario Villarejo, quien aseguró en la Cámara Baja que el expresidente del Gobierno estaba al tanto de las labores ilegales y que se comunicaba con él a través de SMS.

"No he conocido nunca la existencia de esa operación ni he dado ninguna instrucción", ha manifestado.

Asimismo, este lunes, Rajoy ha negado que la que fuera su secretaria general, María Dolores de Cospedal, le hubiese comunicado alguna de sus reuniones con el excomisario en la sede del PP nacional, en la madrileña calle Génova. Además, el expresidente del Gobierno ha recordado que Cospedal no está imputada por estos hechos y ha recordado las contradictorias declaraciones tanto de Villarejo como de Bárcenas.

Ambos, ha dicho Rajoy, "tienen problemas serios en los tribunales". El extesorero está actualmente en prisión y el segundo es el principal imputado en el caso Tándem.

"Por eso, se defienden como estiman oportuno y, como tienen derecho a mentir, dicen lo que quieren", ha apostillado el expresidente del Gobierno, a preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, con el que ha mantenido un tenso debate.

"El gran argumento del PSOE es el señor Bárcenas y el señor Villarejo; algo menos el señor Villarejo, porque al Partido Socialista no le interesa lo que ha dicho [Villarejo] sobre algunos gobiernos que ha apoyado el señor Sicilia", ha añadido.

Con Bárcenas, tras el estallido del caso que fue bautizado con el apellido de este último, Rajoy ha admitido que su relación se volvió "mala".

El expresidente del Gobierno, a su vez, ha manifestado su "magnífica opinión" y su defensa de la "presunción de inocencia" de Jorge Fernández Díaz, quien fuera su ministro del Interior mientras se produjeron los supuestos hechos que se investigan tanto en la comisión parlamentaria como en la Audiencia Nacional.

"No creo que haya montado ningún dispositivo, no hay ninguna sentencia...", ha reiterado Rajoy.

Por su parte, Cuca Gamarra, representante del PP en la sala, ha ensalzado la "eficaz, honesta e intachable" labor de gobierno del expresidente y ha criticado el "uso perverso" de las comisiones de investigación, "que no buscan la verdad sino el desgaste político del adversario".

'Operación Kitchen'

Los hechos que se investigan en la comisión habrían ocurrido con Jorge Fernández Díaz en la cúspide del Ministerio del Interior. Actualmente, Fernández Díaz permanece imputado en la causa judicial que investiga dicha red. En sede parlamentaria, el exministro manifestó que nunca tuvo "conocimiento" de aquella operación ni, por tanto, la ordenó.

No obstante, el relato del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es el opuesto. El juez optó por mantenerle como investigado aludiendo al "conocimiento" que habría tenido el exministro de la "ilicitud" de dicha operación.

El pasado septiembre, Fernández Díaz, a un paso del banquillo, criticó el "precipitado y sorpresivo" cierre de la investigación judicial sobre la Kitchen, de la que su abogado aseguró que "ni estuvo relacionada ni afectaba al [entonces] Ministerio del Interior".

Cospedal, Fernández Díaz, Villarejo...

Díaz no es el único miembro del organigrama del PP de Rajoy que ha acudido a la Cámara Baja para declarar en la comisión Kitchen. El pasado jueves, María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y otrora ministra de Defensa, se acogió a su derecho a no declarar.

Aseguró, además, que los hechos en los que indaga el Congreso ya se investigan en la Audiencia Nacional. A diferencia de con Fernández Díaz, García-Castellón si decidió dejar fuera del caso a Cospedal, aunque aún falta por resolverse el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que sí insiste en mantener encausada a la exdirigente.

El propio comisario José Manuel Villarejo —detenido en 2017 y principal imputado en la causa Tándem, de la cual Kitchen es una de sus piezas separadas— también declaró en el Congreso de los Diputados.

Lo hizo por primera vez el pasado mayo y apuntó al expresidente del Gobierno: aseguró que informaba personalmente, vía SMS, a Rajoy de la evolución de las labores de espionaje. El pasado octubre, volvió a la Cámara Baja.

Villarejo: "Dudo que Mariano Rajoy desconociera la operación Kitchen"

Antes, en junio, ante el juez García-Castellón, Villarejo volvió a implicar a Rajoy en la trama y declaró que el expresidente "tenía interés personal en el tema". No obstante, no aportó ninguna prueba más que su testimonio y el instructor no consideró conveniente citar a declarar al que fuese inquilino de Moncloa cuando habría sucedido los hechos.

En julio, el expolicía aportó a la causa el supuesto número de teléfono con el que se mensajeaba con el expresidente.

En ambos casos, Rajoy respondió que no conocía a Villarejo ni había tenido contacto con él. Este lunes, ha vuelto a negarlo.

Sigue los temas que te interesan