El comisario Villarejo: "El CNI inyectó a Juan Carlos I hormonas femeninas para rebajarle la libido"

El comisario jubilado José Villarejo ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) inyectó al Rey emérito, Juan Carlos I, "hormonas femeninas e inhibidores de testosterona para rebajarle la libido, porque se entendía que era un problema de Estado que fuera una persona tan ardiente".

Villarejo ha atribuido esta decisión al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, del que ha dicho que pretendía ser el "lord protector de la Corona y acabó convertido en el pirómano torero (...). Sanz Roldán se ha marchado pero ha dejado de directora a su secretaria. Ahora está de pluriempleado, consiguiendo dinero para ir a Abu Dabi [a ver al Rey emérito]".

El comisario Villarejo ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen, montada desde el Ministerio de Interior para arrebatar a la familia de Luis Bárcenas documentación comprometedora sobre el PP.

Durante su comparecencia, Villarejo ha asegurado que el caso Kitchen fue "una operación conjunta del Ministerio de Interior y el CNI" durante la presidencia de Mariano Rajoy, y se ha mostrado como una víctima del Centro Nacional de Inteligencia.

"Hay una triada tenebrosa", ha asegurado, "formada por el CNI, el embrión de la Fiscalía Anticorrupción, que son 10 o 15 miembros de una secta tenebrosa, y Asuntos Internos de la Policía y la Guardia Civil, que son quienes deciden a quién se destruye con una total impunidad".

A preguntas del portavoz del PP, Luis Javier Santamaría, Villarejo ha asegurado que el PSOE le pidió ayuda para poner en marcha la investigación del caso Gürtel, el caso Malaya y el caso Brugal como "operaciones políticas" contra el PP.

"Aunque yo era apartidista, estaba más a gusto trabajando para el PSOE que para el PP", ha señalado Villarejo, quien a continuación ha destacado el sentido de Estado que tenía el ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Preguntado por el llamado comando Rubalcaba, ha asegurado que "éramos un grupo de personas de confianza de Rubalcaba en la estructura del Ministerio de Interior". En aquella etapa, ha asegurado, el PSOE le pidió ayuda para utilizar su entramado empresarial, con el fin de investigar el caso Gürtel.

Algo que, ha añadido, es completamente habitual en operaciones policiales: "El CNI tiene un entramado empresarial tremendo, que se ha utilizado, por ejemplo, para pagar secuestros [de piratas] o realizar pagos en Burkina Faso".

José Manuel Villarejo ha asegurado que se encuentra en una situación de indefensión, ya que las "notas informativas" que elaboraba han sido declaradas secretas y se le han arrebatado todos sus diarios personales.

Durante el registro de su casa en noviembre de 2017, ha dicho, "arramblaron con todo. Una empresa de mudanzas habría tenido más garantías porque al menos habría precintado todo. Se llevaron más de 1.000 microcintas, algunas de los años 80 y 90 sobre el caso GAL, que son historia de España".

Respecto a las grabaciones que atesoraba de sus reuniones con políticos, periodistas y empresarios, Villarejo ha anunciado que "no voy a reconocer ninguna grabación, porque la mayoría las hizo en CNI y están manipuladas".

"Hay 30 terabits de información", ha dicho en el mismo sentido, "en poder del CNI. Me he ofrecido para desencriptarlas, porque dicen que no pueden hacerlo, pero no me dejan".

A preguntas del portavoz de ERC Gabriel Rubián, Villarejo también se ha referido al terrorismo de Estado en la etapa de Felipe González en los siguientes términos: "No creo que el tema GAL fuera un error porque Francia usaba a ETA para chantajear a España. Francia acabó con las OAS de la misma manera, en España Felipe González fue el único que se atrevió".

