La venta de un libro en Wallapop que casi acaba en juicio: "Te puede salir por 2.500 euros"

Las interacciones por Wallapop han terminado muchas veces en las páginas de La Jungla por motivos varios y surrealistas, pero quizás ninguno como el que hoy nos ocupa, muy cerca de haber terminado en los tribunales por deseo del comprador. "Iba a vender un libro y voy a terminar en la cárcel", explicaba irónico el vendedor para empezar un hilo con capturas de la conversación entre ambos que ha superado las 30.000 reacciones en Twitter.

"Ha ocurrido un pequeño percance. Me equivoqué al poner el peso máximo del envío de 2 kilos cuando deberían ser 5 porque lo supera. Necesito, si puede, que cancele la compra para que modifique los datos y ya ponerlo de nuevo a la venta, y me lo compra de nuevo si así lo desea", explicaba el vendedor, dando incluso la facilidad de borrar el producto y volverlo a poner a la venta: "Si quiere le dejo mi WhatsApp para que le avise cuando lo vuelva a poner".

Cualquiera habría entendido la confusión y se habría prestado a una solución, pero no este comprador. "No puedo cancelar la compra, incluso tengo retenidos los 18,20 euros a los que se eleva el coste total. De todas maneras, tú has puesto una oferta, yo la he aceptado: tenemos un contrato de compraventa. Yo he cumplido con mi contraprestación y ahora te toca a ti cumplir con la tuya. Todos podemos cometer errores. Tan cierto es eso como que cada uno somos responsables de nuestros actos", respondía tajante.

"No me gustaría demandarte"

Del otro lado, el vendedor encajaba la reacción estupefacto. "Pero vamos a ver, que no puedo entregarlo en Correos porque he puesto un peso menor. Le estoy ofreciendo una solución (...). No va a perder dinero, lógicamente", replicaba. Pero nada funcionaba con su interlocutor, que insistía en que "si aumenta el peso aumenta el precio" y empezaba a ponerse estupendo: "De verdad, no me gustaría demandarte por una tontería como esta. Además, creo que no ha sido de mala fe, pero no me costaría nada".

El vendedor, ya cabreado, le pide que cambie "el talante" porque, dice, "no creo que esa sea la manera de hacer un negocio" y le recuerda que "yo a usted no le debo nada, cancelo la venta del producto y me quedo más ancho que largo". Sin embargo, el otro sigue erre que erre con la demanda, con que "además tendrá que pagar indemnización y mis costas" y con el "principio de vencimiento procesal: quien pierde paga los gastos del otro y la indemnización por los perjuicios ocasionados".

Iba a vender un libro y voy a terminar en la cárcel. Mucho cuidado al hacer negocios. pic.twitter.com/HADfsg4Er4 — Fxxnts (@javifonte5) November 25, 2021

Cuando le he dicho de vernos se ha asustado, fin de la bonita historia. pic.twitter.com/f472vGjAJB — Fxxnts (@javifonte5) November 25, 2021

El vendedor, cansado de aguantarle el tono, finalmente decide hacerse un Fernando Fernán Gómez y mandarlo "a la mierda" por su "actitud chulesca", recordándole al otro que "es un puto regalo lo que le voy a hacer porque estos libros están en tienda a 50 euros y se lo voy a dejar por un tercio y encima tengo que aguantar esto. Pues no se lo voy a vender. Y si quiere vaya a los tribunales o a la Audiencia Nacional", le llega a espetar antes de cancelar formalmente la venta.

"Tranquilícese", se atreve a decirle el otro, insistiendo en que "económicamente le puede salir muy cara esta tontería, entre costas e indemmización aproximadamente 2.500 euros" y pidiéndole, como en una película, que "no haga tonterías". Citando artículos del Código Penal, diciendo al comprador que "te recomiendo que te busques un abogado", al final le da la venia después de que el paciente protagonista le haya emplazado a verse "en el tribunal de la calle" y le haya dicho otra frase definitiva: "Has visto mucho Ally McBeal me parece a mí".

Estas son algunas de las reacciones que ha suscitado la controvertida conversación en Wallapop:

Arranca hojas hasta que entre dentro del baremo del peso de correos... — j__brooks (@jy_brooks) November 26, 2021

Si recibe demanda cuente con los servicios gratuitos de mi despacho. Seguro que echamos un buen rato. — Alberto Pérez Boix (@aperezboix) November 27, 2021

La gente que amenaza con demandar por 20€... me han estafado a mi 26k y dejado de pagar 13k y llevo meses de abogados namás que pa oler la posibilidad de ver el dinero xdddd

Se va a mover la justicia por 20e — 🍂Rafapasta🌿🐺🦉 (@Rafapasta) November 27, 2021

Debías contestarle: Si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero; pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas… habilidades que he adquirido en mi vida profesional… habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como vosotros. — Luis Miguel (@LuisMig33254291) November 26, 2021

Yo le mando un video enseñándole como quemo el libro. — Cuervo Blanco (@CuervoBlanc0) November 26, 2021

Seguro que si le manda las cenizas pesa menos de 2kg 🤣🤣🤣 y el libro completo está. — Marlon💚 (@Martalolailo) November 27, 2021

Y es que lo mejor en estos casos es tomárselo con humor.

Sigue los temas que te interesan