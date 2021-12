Paco León pide perdón por 'Kiki': la historia que "romantizaba" las violaciones

"Todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos". Así ha justificado el actor y director Paco León el perdón que ha pedido a través de Instagram por haber banalizado un tema tan grave como las violaciones en una de las tramas que mostró en la película Kiki, estrenada en 2016. En ella, un remake de otra cinta australiana, un hombre drogaba sistemáticamente a su mujer con discapacidad para tener sexo con ella.

Lo que hace cinco años no despertó ni el más mínimo debate, con la llegada de la película a Netflix y su consecuente exhibición ante personas más jóvenes ha surgido la cancelación que provocó después las palabras de León. Fue una mujer feminista, Isina Curieses, la que puso el grito en el cielo después de verla y lo compartió en su cuenta de Instagram etiquetando al director. Para su sorpresa, lejos de ignorarla o rebatirle los argumentos, el andaluz agradeció sus palabras y decidió hablar sobre ello.

"Creo que es muy divertida e interesante y, en general, me siento muy orgulloso de ella; pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes, es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él", ha escrito Paco León.

"Prometo seguir aprendiendo"

"No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento; pero creo que sí viene a cuento, que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos y que, con la mejor de las intenciones, te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación", ha añadido, asegurando para terminar que "me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver", y prometiendo "seguir trabajando y aprendiendo":

La reacción de León, pidiendo discupas y reconociendo sin tapujos su error del pasado, no es ni mucho menos habitual en el ámbito público, ni siquiera en el privado. De hecho, esas reconstrucciones necesarias suelen tildarse de revisionismo para deslegitimarlas, sobre todo cuando se trata de conductas machistas que se han normalizado hasta hace poco tiempo. Es por ello que la reflexión del director se ha hecho viral y ha arrancado los aplausos:

Paco León ha pedido perdón por la trama de la violación en Kiki. Me alegra que haya reflexionado con el tiempo y se haya dado cuenta de lo dañina que es. pic.twitter.com/jeb7jYM1ZS — Pilar Toro 🏳️‍🌈 (@pilartaratoruga) December 2, 2021

La de León podría ser la primera de muchas reflexiones en este sentido que harían mucho por el avance social.

