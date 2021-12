El zasca de Teodoro García Egea a Echenique tras acusar al PP de "dañar" a la Policía

Si bien Pablo Echenique suele ser uno de los habituales en La Jungla por sus polémicos mensajes en las redes sociales, no ocurre lo mismo con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que no suele entrar al trapo del intercambio de zascas al que solemos asistir desde la privilegiada atalaya de Twitter. Sin embargo, el popular no ha podido evitar la tentación de replicarle al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Para entender el rifirrafe entre ambos tenemos que poner el foco en las declaraciones que este miércoles ha hecho el presidente popular, Pablo Casado, en el Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aseguró el líder del PP que "Podemos es un partido plagado de agresores confesos y condenados por atentados contra la autoridad", añadiendo también que "los españoles no están seguros" por la "influencia" de ERC y Bildu en el Gobierno.

Además, Casado ha avanzado ante los delegados sindicales que llevarán al Tribunal Constitucional la "contrarreforma" de la Ley de Seguridad Ciudadana y se ha comprometido a un "endurecimiento de las penas por delitos contra los agentes de la autoridad". No obstante, ha sido la alusión a Podemos la que ha enfadado a Echenique, quien se ha apresurado a escribir un mensaje en Twitter para desmentirlo.

El zasca de Teo

Echenique ha reiterado que "ni plagado, ni uno", explicando que entre los de Podemos existen "dos condenas contra inocentes sin prueba alguna" y aprovechando la coyuntura para atacar al PP: "Un partido de delincuentes y ladrones —una organización criminal—", ha escrito. Además, les ha acusado de intentar "apropiarse de la Policía":

Ni plagado, ni uno. Dos condenas (dos) contra inocentes sin prueba alguna.



Por cierto, que un partido de delincuentes y ladrones –una organización criminal– como el PP se intente apropiar de la Policía hace mucho daño al prestigio del cuerpo. Eso sí es "agredir a la autoridad". pic.twitter.com/xhZFtAGiX8 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 1, 2021

El tuit de Echenique ha provocado unas 2.000 reacciones, pero ha sido la de Teodoro García Egea la más aplaudida de todas. Le han bastado dos frases para poner en evidencia a Echenique, preguntándole si tiene "dado de alta al que te escribe los tuits" y añadiendo un insinuante "que nos conocemos":

¿Tienes dado de alta al que te escribe los tuits? Que nos conocemos… https://t.co/9lKa2qfz2W — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) December 1, 2021

Eso sí, a pesar del zasca, Echenique no se ha quedado callado y ha querido dar donde más duele contestando así a García Egea:

Los escribo yo, Don Teodoro. Un honor que un hombre de Estado como Usted, con una de las prosas más complejas del panorama político, se fije en mí.



Aprovecho y le pregunto: Tengo un pariente en Murcia y le han puesto la operación dentro de 8 meses. ¿No se puede hacer "algo"? 😉 https://t.co/YEDB2a4ZwP — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 1, 2021

Recordemos que Pablo Echenique terminó siendo condenado en firme por pagar en negro a un trabajador. Por su parte, a García Egea lo han acusado en varios medios de comunicación de "colar" en las listas de espera de la Sanidad murciana a un familiar.

Sigue los temas que te interesan