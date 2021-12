La 'venganza' de Rufián contra Bertín Osborne por un vídeo de 2019 en el que le señaló

Este lunes saltaba la noticia y Bertín Osborne se colocaba en los puestos de salida de la lista de trending topic en Twitter España. El cantante y presentador ha sido acusado de apoyarse en un entramado de sociedades en paraísos fiscales en los que, presuntamente, figura su nombre. Lo habría hecho, según ha publicado El Confidencial, para evadir impuestos entre 2000 y 2006, por lo que de ser cierto el delito ya habría prescrito.

La acusación apunta al gestor Joaquín Arespacochaga, quien habría ayudado a Osborne a montar la estructura de sociedad que presuntamente le permitió no tributar en nuestro país y para ello habría trasladado su residencia a Luxemburgo, un país del que llegó a tener incluso la nacionalidad. Por todo ello, al hacerse viral estas informaciones en las redes sociales, los críticos con el presentador se dedicaron a mofarse de él llamándole, irónicamente, "patriota".

En este contexto de mofa y escarnio contra Osborne, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quiso cumplir esa máxima de que la venganza se sirve fría y lanzó un dardo a Bertín Osborne que parece haber tenido guardado en el cajón desde el verano de 2019. Aquel mes de agosto, el cantante concedió una entrevista a El País en la que censuraba al movimiento feminista y las feministas se le echaron encima en los días posteriores.

"Nos hablaba desde Luxemburgo"

Bertín Osborne quiso entonces defenderse de las críticas y lo hizo publicando un vídeo en su perfil de Twitter. Unas imágenes que, por cierto, eliminó tiempo después. En ellas tildaba de "feminoides de pancarta" y "subvencionadas" a las feministas y las emplazaba a ir "a la puerta de la embajada de Irán" para defender a las mujeres de allí: "¿Dónde están las feministas españolas? Lo que pasa es que eso no es progre", criticaba.

Pero las críticas de Bertín no se quedaban ahí y apuntaban directamente al de ERC, al que insultó sin pudor: "Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno en la puerta de la embajada de Irán o de Afganistán o de Nigeria protestar, como feministas importantes que son, por las barbaridades que le hacían a las mujeres en ese país. Porque en este país tienen los mismos derechos que en todo. Lo que pasa es que eso no es progre, eso no es prograsista, eso no es de izquierdas. ¡Mamarrachos!", concluía.

Igual aquí Bertin ya nos hablaba desde Luxemburgo. pic.twitter.com/9H4OrX1Nif — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 29, 2021

El vídeo que ha compartido Rufián acumula más de 200.000 reproducciones y más de 10.000 reacciones en Twitter. Osborne grabó las imágenes justificando que iban dirigidas a "todos esos indocumentados que han oído mis declaraciones sin haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy".

Además, este mismo martes el presentador ha vuelto a usar las redes sociales para defenderse de las acusaciones que le han asediado esta semana, explicando que se trata de unos hechos "juzgados hace 25 años" por los que ya ha liquidado la multa correspondiente "y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad":

Advierte Osborne, además, que utilizará las "armas legales" que están a su alcance para defenderse de quien intente "tergiversar" lo sucedido.

