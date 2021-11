La obra vandálica contra Juan Carlos I en Alcalá de Henares que Vox ha hecho viral sin querer

Alcalá de Henares amanecía este domingo con un cambio de nomenclatura en su callejero, aunque fuese únicamente de forma superficial y no oficial. Varias de las placas de la avenida Juan Carlos I que el municipio bautizó para homenajear al rey emérito han sido vandalizadas con pegatinas que renombraban la calle como "avenida del Prófugo", "avenida Mataelefantes", "avenida Abu Dhabi" y "avenida Cuentas en Suiza".

El incidente no había trascendido más que a nivel local, entre los vecinos que habían visto las nuevas placas que, presumiblemente, se habrían troleado en la noche del sábado; sin embargo, una denuncia de Vox provocó que los letreros se hiciesen virales en Twitter. En concreto, la delegación del partido de Santiago Abascal en Alcalá de Henares publicó un tuit al respecto el domingo 28 de noviembre a las 14:47 horas.

Aseguraban que así había amanecido la avenida Juan Carlos I y exigían "al Ayuntamiento y a la Policía Local la inmediata retirada de esas placas" que, puntualizaban, estaban situadas "en una arteria principal de la ciudad que lleva colapsada de coches varias semanas por unas obras mal planificadas". Junto al texto publicaban también cuatro fotografías de la señalética vandalizada que han suscitado unas 3.000 reacciones en la red social:

Así ha amanecido esta mañana la Avda. JUAN CARLOS I, de #AlcalaDeHenares.



👉 Exigimos al @AytoAlcalaH y a la @PoliciaAlcalaH la inmediata retirada de esas placas en una arteria principal de la ciudad q lleva colapsada de coches varias semanas por unas obras mal planificadas ⬇️ pic.twitter.com/Ru8dT10ka0 — VOX Alcalá de Henares (@VOX_Alcala) November 28, 2021

Las reacciones no se hicieron esperar y las respuestas al tuit de Vox suponen un troleo en sí mismas porque han sido muchos más los que han aplaudido la acción que alguien ejecutó con nocturnidad que los que han compartido la crítica del partido de ultraderecha. De hecho, incluso sus críticos les han dado las gracias para mofarse de ellos:

¿Quién lo ha hecho, porfa, que le pongo en mi testamento? 🤣👍🏽 — Enrike🇲🇿Ilundain (@EnrikeIlundain) November 28, 2021

Tiene todas las copas pagadas si pasa por Barcelona — Ester Katty Anna (@EsterRubio2) November 28, 2021

Esas placas ME REPRESENTAN más que la banderita 🇪🇸 pic.twitter.com/W9lSoTXTm2 — C-3PeOr (@c_3peor) November 28, 2021

Gracias por divulgar una obra crítica y social tan necesaria para criticar un sistema de gobierno basado en la idea medieval de que la sangre otorga capacidad de ostentar uno de los tres poderes del estado de por vida, sobre todo cuando esa persona además no es honorable. — Fernando Cervera (@FernandoCervera) November 28, 2021

Por favor, peiddle al consistorio que organice visitas guiada a estas obras de arte — Javier von Count🔻✊🌌 (@javiervoncount) November 28, 2021

Menudo artista el tío de las placas, deberían hacerle un monumento, tiene mi aplauso 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Marian #FemXarxa (@marianpy1) November 28, 2021

JAJAJAAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJ

Muchisimas gracias por publicarlo.

Que le pongan una calle también al genio que haya hecho eso. — Navia (@Navia_DeaDama) November 29, 2021

Gracias por difundir esta obra de arte, si no es por vosotros no se entera nadie.😂😂😂 — Arpagonz (@Arpagonz1) November 29, 2021

jajaja, la cantidad de gente que se está enterando de esto gracias a VOX jajaja. — Tempo (@Tempusnav) November 29, 2021

Los lumbreras de Vox descubriendo el efecto Streisand pic.twitter.com/nzox75stPN — macuahuitl (@Apamacahuitl) November 29, 2021

Y es que, como se puede leer en estos últimos tuits, Vox ha contribuido decisivamente a difundir la acción protesta pretendiendo todo lo contrario, en una suerte de carambola propiciada por el conocido como efecto Streisand. Es este un fenómeno que debe su denominación a la cantante y actriz, y da nombre al intento de censura o encubrimiento de un hecho o información contraproducente para el emisor que finalmente acaba siendo ampliamente divulgada y recibiendo más visibilidad de la que hubiera tenido sin la denuncia.

Vamos, que si Vox no hubiera denunciado públicamente el acto vandálico, ahora mismo ustedes no estarían leyendo esta información porque es probable que no hubiese trascendido más allá de los informativos locales de Alcalá de Henares. Eso sí, al menos han conseguido que la Policía retirase las pegatinas el mismo domingo y así se lo agradecían en este otro tuit:

Agradecemos a @PoliciaAlcalaH la rápida restitución de las placas de la Avda JUAN CARLOS I de #AlcaláDeHenares. pic.twitter.com/5rw6bHAt1N — VOX Alcalá de Henares (@VOX_Alcala) November 28, 2021

Ni el Ayuntamiento ni la Policía Local del municipio han escrito ni una palabra de lo sucedido en sus cuentas de Twitter.

