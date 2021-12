La polémica propuesta de José Manuel Soto para combatir la sequía en el sur de España

El cantante José Manuel Soto lo mismo te echa un cantecito que te critica a Pedro Sánchez o te aplaude a Isabel Díaz Ayuso. Su cuenta de Twitter es una miscelánea de temas dispares, algunos incluso sobre sesudas teorías científicas. Si en el pasado ya nos dejó sus disparatadas ideas culpando a los volcanes y a los "peos de las vacas" del cambio climático, al que absuelve también de estar detrás de los grandes incendios, en esta ocasión nos ha querido iluminar sobre los trasvases.

Leyendo a Soto cualquiera diría que no está muy al tanto de que en España existen ya 16 trasvases para garantizar el abastecimiento de la población y asegurar el suministro de agua al sistema agroalimentario. Del Tajo al Segura y al Guadiana, del Pas al Besaya, del Ebro a Tarragona, del Júcar al Turia y al Vinalopó, o el del Ter al Llobregat, entre otros que riegan rincones de casi toda España y se pueden visualizar en este mapa.

Como aseguran desde el Trasvase Tajo Segura, el objetivo es "llevar agua desde zonas húmedas vecinas hasta zonas donde escasea, para que así pueda haber un desarrollo igualitario, tanto económico como social, en todas las regiones del país porque el aguas es de todos y para todos". Resulta llamativo que de la comunidad autónoma donde se acumula más lluvia, Galicia, no salga ni una gota a través de estas canalizaciones.

"La queja de Soto"

Esto es lo que ha llamado la atención de José Manuel Soto, que ha cuestionado que "si fuéramos un país razonable las cuencas estarían conectadas y el sobrante de unas iría a las demás y no al mar", recordando el plan de Aznar en este sentido y teniendo en cuenta que "en el norte no para de llover y en el sur no cae una gota":

En el norte no para de llover y en el sur no cae una gota, pronto empezarán las restricciones.

Si fuéramos un país razonable las cuencas estarían conectadas y el sobrante de unas iría a las demás y no al mar. Aznar lo intentó pero algunas comunidades pusieron grito en el cielo… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 1, 2021

Además, Soto ha querido completar su queja, por si hubiese dudas, añadiendo que "con los impuestos que se recaudan en Almería se pagan las obras del AVE de Galicia" y pidiendo un nuevo Plan Hidrográfico Nacional:

Con los impuestos q se recaudan en Almería se pagan las obras del Ave de Galicia, (por poner un ejemplo), el agua debe ser un bien de todos, no puede ser q en el mismo país unos la tiren al mar y otros no tengan ni para ducharse. Hace falta un PHN ya!! — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 1, 2021

La reacción de sus seguidores ha sido prácticamente unánime, aplaudiendo la sugerencia del cantante:

Qué nos va a contar a los de la cabecera del Tajo! En algunas poblaciones sufrimos cortes de agua mientras se llevan el agua al trasvase Tajo Segura. Agua para todos sí,pero no puede ser que mientras en las cuencas del norte tiran agua al mar aquí suframos cortes x ser solidarios — Sussie Q (@SussieQ76499917) December 1, 2021

Cuando el "Bien común" se diluye en 17 "bienes comunes", muchas veces incompatibles unos con otros, suceden estas cosas, que es imposible pensar en España como unidad y hacer lo que se debe hacer para el bienestar de todos los ciudadanos.... — Sanz (@SanzVM) December 2, 2021

Tiene toda ls razon , llevamos 15 dias sin parar de caer agua y se prevee otros 15, eso si seria hacer politica , y no tanto discurso para la galeria. — Xabilo (@vianajpg) December 1, 2021

.)) ¡EXACTO!.Una Nación bien avenida,eso es lo q tiene q hacer, toda amplia Red d aguas d toda España con'toda España'.

. En unas Provincias el agua sobrante'saldría para aplicación d las escasas'.

. Eso,no tiene porq encarecerlo,se trata d hacer una redistribucion inteligente. — M.A. Fn Mgn (@mich_fn) December 2, 2021

Al menos, a falta de agua, infraestructuras, ayudas, recursos, de un plan Hidrológico a escala nacional, los sufridos agricultores podrán ver Netflix en las distintas lenguas cooficiales..... — Enrique Navarro (@EnriqueNDF) December 2, 2021

Totalmente de acuerdo con Ud.Aquí con la que está cayendo tendríamos para dar y regalar al resto de España que lo necesite. — idoiahiru (@idoiahiru1) December 2, 2021

No hay proyecto de país, nos gobiernan gente que solo desea que todo vaya mal para romper España. — Nicolás🖤🇪🇸🇻🇪🇲🇽🇪🇨🇵🇪🇯🇪💚 Viva Tabarnia (@delaikin) December 2, 2021

Así debería de ser.

Es más, cuando hay previsión de fuertes lluvias desembalsar agua a las zonas deficitarias.

Con esto también evitan crecidas de ríos. — Javi Bene 🇪🇦 (@bene_javi) December 1, 2021

Y todo eso con los embalses que construyó el tío "Paco" sin embalses imagínate — rmatheus1972 (@rmatheus1972) December 1, 2021

Intentar usar el sentido común y/o la solidaridad en España es perder el tiempo José Manuel. — N (@Filo_sofillo) December 1, 2021

A principios del mes de noviembre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decretó la situación excepcional de sequía en el 80% de la cuenca.

