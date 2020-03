Por qué no deberías salir este fin de semana: el médico que explica cómo frenar al coronavirus

Todo eran bromas cuando teníamos al coronavirus al otro lado del mar y nos parecía una gripe. Qué risas los memes, la cuenta de Twitter del COVID-19 y todo lo demás. Todavía continuamos bromeando días después, cuando la cosa aquí empezó a ponerse seria y los supermecados pagaron las primeras consecuencias en las escenas más apocalípticas que se han vivido hasta la fecha. Carcajadas con los de Vox en cuarentena y con las especulaciones sobre Echenique hasta que se acabó la broma.

Algunos humoristas tuiteros resisten las envestidas, pero lo cierto es que el tono en las redes sociales ha empezado a ser mucho más cauto. Antes los retuits se los llevaban los chistes y ahora los acumulan las recomendaciones o los vídeos de científicos. Las comunidades autónomas están tomando medidas de contención y el presidente del Gobierno ha anunciado este jueves la aprobación de un real decreto-ley que recoge un paquete de medidas de choque para paliar la crisis sanitaria que supondrá la friolera de 18.226 millones de euros.

El chorro de realidad ha conseguido que hayamos puesto algo más serios y conviene que no se nos pase rápido el estado de vigilia. Alarma no, pero relajarnos tampoco. Esto segundo parece algo complicado cuando las novedades tropiezan unas con otras y el aluvión informativo emborracha de datos a cualquiera, pero lo cierto es que ahora más que nunca, como reiteran los expertos, ha llegado la hora de ser responsables.

Lo que puedes hacer

Sin tratar de ponernos épicos, sí que es cierto que lo que está ocurriendo puede llevarnos a la mítica frase de Kennedy: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país". Y no, no se trata de no esperar nada de España, ni mucho menos, porque lo esperamos todo de nuestro sistema sanitario y nuestros gobernantes, sino de asumir nuestra parte de responsabilidad en todo esto.

No vale que los más jóvenes escurran el bulto diciendo que a ellos el coronavirus no va a darles ni tos cuando estamos en un punto donde es igual de importante no contagiar como no contagiarse. Esto ha dejado de ser un simulacro y es un marrón que tenemos encima de grandes dimensiones, así que vamos a cambiar el chip y tomar conciencia de los nuevos hábitos que tenemos que incorporar desde ya y hasta próximo aviso, como los que relata el siguiente tuitero:

Las medidas de salud publica no funcionan solas.



Las recomendaciones no sirven si no se siguen.



No todo lo que no debemos hacer debe ser impedido mediante sanciones.



Aun no es tarde, veamos como conseguir hacer lo que todos queremos.



(Hilo)#YoMeQuedoEnCasa — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

1.-Crearos un modelo claro de actuación:



-No salgais si no es NECESARIO

-No satureis las urgencias

-Si salis, lavaros las manos antes de salir y al volver. Al llegar al trabajo y al salir de él.

-Pensad en no tocaros la cara cuando esteis fuera pic.twitter.com/KkglDLZ1bf — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

2.-Cambiad las normas sociales de comportamiento.



Somos animales sociales. Imitamos lo que vemos.



Afead a vuestras amistades el tomarselo a la ligera. Criticad los eventos multitudinarios.



Dad ejemplo de responsabilidad.



Nuestro pais es mucho mas que esto: pic.twitter.com/HARk9CqfJe — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

3.-Mantened el nivel emocional adecuado.



Es bueno estar preocupado, obliga a tomarse el tema con seriedad.



Pero no es bueno dejarse llevarse por el pánico, nubla la capacidad de pensar racionalmente. pic.twitter.com/r8AtXSxwPw — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

4.-Remplazad un comportamiento por otro, en positivo.



Si se pensais que "no he de tocarme la cara", cuesta más hacerlo que pensando "he de llevar las manos dentro de los bolsillos".



Ademas, estareis mas sexys. pic.twitter.com/PY84l9Aynt — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

5.- Facilitad vuestros cambios de comportamiento.



Identificad vuestras rutinas y añadid lo que querais modificar.



Por ejemplo, si soleis verificar que llevais las llaves en el bolsillo al salir, aprovechad para lavaros las manos antes. pic.twitter.com/nz9R7gEz6T — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

Si es que está claro que el ocio puede esperar y, seguramente, acabemos sacando el lado positivo de estar más tiempo en casa. De hecho, hay quien se ha atrevido a pronosticar un baby boom para dentro de nueve meses. Pero tranquilos, será solo en las casas donde todavía no hay Netflix.

