El delirante consejo de Paula Gonu para 'matar' al coronavirus que incendia Twitter

Paula Gonu es una youtuber catalana a la que siguen más de 1,6 millones de personas en YouTube. La joven, de 26 años, confesó hace algunas semanas que durante el pasado mes de diciembre llegó a embolsarse unos 14.000 euros solo a través de la publicidad insertada en los vídeos que publica en su canal.

Aunque a ella no le guste el calificativo de influencer, lo cierto es que las marcas se la rifan para promocionar sus productos entre la comunidad de seguidores que crece hasta los 2 millones en Instagram.

Con miles y miles de jóvenes siguiendo cada uno de sus consejos, no es de extrañar que a la comunidad sanitaria les hayan chirriando los dientes cuando descubrieron que la joven había abierto el melón del coronavirus en sus stories de la red social.

"Beber agua caliente"

En concreto, Gonu informó a sus seguidores de las "cosas" que había visto que "iban bien para prevenirlo", como beberse agua a 27 grados. Los vídeos, que ya han desaparecido de su perfil, los ha rescatado Público en este tuit alertando del peligro de seguir este tipo de consejos:

Si eres influencer, por favor, no des consejos que deben dar los expertos y las autoridades.



Si eres seguidor de Paula Gonu, Violeta Mangriñán y demás influencers, por favor, no les prestes atención sobre estos temas tan serios. pic.twitter.com/wwZVLa8UgB — Público (@publico_es) March 11, 2020

Fue la cuenta de Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) la que viralizó el vídeo en Twitter diciendo que "habría que obligarla a llamar personalmente a sus 2 millones de seguidores para desmentirlo". La influencer acompañó sus observaciones con otra recomendación posterior que le salvó en parte: "Haced caso a los médicos porque veo que me estáis pidiendo consejos a mí y yo no tengo ni idea más que hay que ser limpios. Lo del agua caliente y evitar tocar metal lo dicen algunos médicos, pero yo ya no sé".

La bronca de su padre

Durante buena parte de la mañana de este miércoles el nombre de la youtuber fue sinónimo de pitorreo e indignación en Twitter. Tanto, que incluso su padre le escribió para advertirle de que solamente se hiciera eco de los mensajes de las autoridades sanitarias:

La chica, no obstante, se escudó en que había sido víctima de un bulo:

He dicho que lo único que hago porque es lo que más ayuda es lavarme las manos. Lo otro es un bulo que va por whstapp — Paula Gonu (@paulagonu) March 11, 2020

Y también optó por tomárselo con humor y comentar en sus stories lo divertido que estaba siendo ver los memes que estaban circulando, como estos:

El coronavirus viendo que no puede infectarme porque he seguido el consejo de Paula Gonu de beber agua a más de 27°C. pic.twitter.com/DJjD4q25ih — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

la garganta de paula gonu al beberse una botella de agua a 345 grados https://t.co/EZ2OANgk8K — Samu (@SamuRodriguez5) March 11, 2020

Paula Gonu bebiendo plomo fundido a 327 grados para eliminar el coronavirus. pic.twitter.com/aqxlywdpyg — ¿Es crack? (@TheFlawlessSnow) March 11, 2020

la paula gonu al beberse una infusión a 627 grados para matar el coronavirus pic.twitter.com/A5uSy9dNvK — Samu (@SamuRodriguez5) March 11, 2020

El coronavirus viendo como sigues los consejos de Paula Gonu para evitarle. pic.twitter.com/TGf4eMAME0 — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

Paula gonu haciéndose un té para matar al coronavirus pic.twitter.com/MdhMDesK0a — [G2] 𝕷𝖎𝖓𝖐𝖊𝖗 (@Linker__g) March 11, 2020

Paula Gonu y Violeta dando consejos sobre el coronavirus



pic.twitter.com/xmueNNbgp8 — Élite (@SrtaExposito_) March 11, 2020

El vaso de agua de Paula Gonu al covid19: No puedes pasar!! pic.twitter.com/SbmxXMpdfq — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

coronavirus descubriendo que se muere cuando bebes agua a 27 grado según Paula Gonu pic.twitter.com/k7H968SCz8 — Carapáaan. *Ⓜ️ (@Briznilla_) March 11, 2020

ni Paula Gonu tiene idea,

ni idea tiene Paula Gonu.



las ganas de llamar la atención y la desinformación se juegan la vida en un azaroso juego. pic.twitter.com/z3R3UG76pX — 𝔍𝔬𝔰𝔢 𝔊𝔞𝔯𝔠𝔦𝔞 (@__garciajose) March 11, 2020

seguidores que siguen los consejos de Paula Gonu pic.twitter.com/YkZgn2WVtR — 𝕳 𝖊 𝖈 𝖙 𝖔 𝖗 (@orellanaa_) March 11, 2020

Someone: creo que nada va a poder superar lo que se vio ayer en el mercadona



Paula Gonu: esperad, que os voy a dar unos consejitos de salud sobre el coronavirus. pic.twitter.com/ttyaMFmtwv — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

Seguramente no sería tan divertido si solamente uno de sus seguidores bebiese el dichoso vaso de agua. Esperemos que la próxima vez se limite a difundir su propio contenido o, como le dijo su padre, las advertencias oficiales.

