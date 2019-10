El leridano que quiere independizarse de Cataluña y dejó en ridículo a Pilar Rahola

Pilar Rahola es una de las defensoras más fervientes del nacionalismo indepentista en las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, cuando son otros los que se quieren independizar de Cataluña, los argumentos que ella suele esgrimir parece que no tienen la misma validez. Esto es lo que ha quedado patente en un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días.

La grabación no es reciente, corresponde a la edición del 29 de octubre de 2008 del programa Els Matins en TV3, pero se ha popularizado en Twitter esta semana. Rahola escuchaba en plató las demandas de Joan Estévez, un vecino del Valle de Arán. Recordemos que en 1990 el territorio recuperó sus derechos históricos y se estableció el Consejo General y el Síndico como principales órganos administrativos, reconociendo además la cooficialidad del aranés y quedando plasmado oficialmente en el texto legal de 2015.

Los más de 9.000 habitantes de esta comarca histórica no se sienten catalanes y han reivindicado esa separación durante siglos. Eso mismo es lo que estaba haciendo Joan en la televisión pública catalana: "No me parece normal que desde Cataluña tengan que decidir si el oso ha de estar en el Valle de Arán o no", denunciaba.

"Desde Cataluña, ¿y tú dónde estás, en Marte?", le increpaba Rahola. "Soy aranés. Igual que a usted le molesta que desde Madrid decidan por usted porque tiene una identidad propia que es la catalana, la mía es la aranesa, que tiene una lengua propia, una cultura y una identidad diferente de la catalana", defendió el joven.

"Replantearemos las ayudas públicas"

Después de un rifirrafe sobre sentirse extranjero en las televisiones públicas, Rahola explotó afirmando que, si no se sentían catalanes, "pues entonces las ayudas públicas y todo aquello que puedan tener... lo replantearemos". El periodista Josep Cuní interviene perplejo para decirle que estaba "asustado" por la respuesta.

"¿Lo que tú reclamas para ti, lo niegas a otro?", le dice a Rahola, que contesta con otra pregunta: "¿Me estás diciendo que el Valle de Arán es una nación?".

No se de cuando es este video pero lo dejo aquí porque es una delicatessen ver como este chaval le da hasta en el DNI a la momia del proces @RaholaOficial y de paso deja en evidencia la soberbia y el supremacismo desbocado de los sepa🐀🐀. pic.twitter.com/ePg8C4htzJ — Mitch Bukanan.🇪🇸 (@_Chule_74) October 22, 2019

Joan termina la discusión señalando que "los araneses aspiramos a lo mismo que los catalanes. Lo único que queremos es el respeto que piden los catalanes a Madrid".

[Más información: El 'zasca' de Risto Mejide a Pilar Rahola a cuenta de la sentencia del 'procés']