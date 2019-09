Pilar Rahola vuelve a meter la pata en Twitter a cuenta de Puigdemont

M. C.

La periodista Pilar Rahola no está pasando su mejor época, al menos en cuanto a publicaciones en las redes sociales se refiere. Si hace algunos meses presumía de haber visto en ruso una película muda, con el cachondeo que eso conlleva en Twitter, este domingo se coronaba difundiendo una información falsa sobre Carles Puigdemont y Marta Rovira.

"Esta foto en Ginebra es el gesto político más relevante que se ha producido en los últimos meses. Una gran foto para el retorno. Vienen días en los que será necesario que esta foto tenga contenido y continuidad", escribía la independentista en la red social:

Aquesta foto a Ginebra és el gest polític més rellevant que

sha produït en els darrers mesos.

Una gran foto per al retorn. Venen dies en què caldrà que aquesta foto tingui contingut i continuïtat.@KRLS @martarovira pic.twitter.com/BaPPKFWUvi — Pilar Rahola (@RaholaOficial) September 1, 2019

El problema es que la imagen de los dos líderes no es de hace meses, ni siquiera del año pasado, sino de 2017, como puede comprobarse en este artículo de ElNacional.cat fechado el 14 de noviembre de hace dos años. Tampoco están en Ginebra, sino en Bruselas y, por la información que recoge el diario, el viaje de Rovira había sido ese mismo día para verse con Puigdemont y el resto de exconsejeros después de que el primero confirmase su intención de presentarse a las elecciones.

Los tuiteros no han tardado en descubrir la metedura de pata (no sabemos si intencionada o no) de Rahola y así se lo han hecho saber propinándole un buen zasca:

Pues a mi me sale que es de 2017 🤔 pic.twitter.com/oBiDyqlTQ2 — CIS 📊 (@CisEspana) September 2, 2019

Pero qué ignorantes que sois, no todo vale con tal de meterse con el independentismo!!!



Acaso no sabéis que en la nueva República Catalana ya se puede viajar en el tiempo?

Sí que lo sabéis, pero lo queréis ocultar al resto de España.



Preguntarle al Ministro del Tiempo catalan. pic.twitter.com/yTwmaRHFMh — RECAREDO ⚽⚽⚽ (@RECAREDO3) September 2, 2019

Quizás cuando se reunen llevan la misma ropa, peinado, pose... — JS (@JS_LPGC) September 2, 2019

Pilarin hija, la foto es de hace un año. No hagas más el ridículo anda.. — Monti 🇪🇸 🇲🇽 (@Monti_2019) September 2, 2019

"El encuentro se ha producido"

De todos los comentarios, Rahola solamente ha contestado al de un chico que le recriminaba la antigüedad de la foto llamándole "manipuladora" y emplazándola a "dejar de reíros de la gente, sinvergüenzas":

Aquesta foto és de fa un any, manipuladora @RaholaOficial. Que ensarroneu els jubilats no us dóna dret a voler ensarronar tothom. Deixeu de riure-us de la gent, pocavergonyes. — Otger Martell🏳️‍🌈🎼🇮🇱🇷🇺 (@otgermartell) September 1, 2019

Ella ha reconocido que "la foto es antigua porque ahora no se ha hecho ninguna, pero es igualmente válida porque el encuentro entre Carles Puigdemont y Marta Rovira se ha producido, ha tenido contenido y tiene gran relevancia":

La foto es antiga, pk ara no s´ha fet cap, però és igualment vàlida pk la trobada entre @KRLS i @martarovira s´ha produït, ha tingut contingut i té gran rellevància. Tanmateix, gràcies pels delicats comentaris i el seu esperit constructiu. Molt útil x a moments com els actuals — Pilar Rahola (@RaholaOficial) September 1, 2019

Eso sí, Rahola no ha enlazado ninguna explicación parecida a esta en el tuit principal ni ha publicado otro mensaje desvelando que la imagen no es de ahora, así que -consciente o no- sigue colaborando con la propagación de noticias falsas.

