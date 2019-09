Susanna Griso estalla contra las redes sociales: "Son borrachuzos a las 3 de la madrugada"

La presentadora Susanna Griso está hasta el gorro de las redes sociales últimamente. En parte, no la culpamos. Cuando falleció su hermana el pasado mes de junio tuvo que soportar una oleada de crueles comentarios instándola a dar todos los detalles en su programa Espejo Público. Sus haters argumentaron entonces que ella había tirado de sensacionalismo en multitud de ocasiones con decenas de las víctimas de los sucesos más mediáticos.

Por si aquello no fuera suficiente escarnio, el programa que presenta en Antena 3 volvió al centro de la polémica la pasada semana por emitir un reportaje pseudocientífico que alertaba sobre las "ondas nocivas" que emitían los electrodomésticos. La comunidad científica y, de nuevo, Twitter se les echaron encima empujándolos a eliminar ese contenido de su web y sus redes sociales.

En este contexto no sorprende que Griso no quiera saber nada de estas plataformas y prefiera vivir al margen del trending topic, pero quizás su manera de expresarlo no haya sido la más adecuada ni tampoco ha sido el momento óptimo. La presentadora y sus contertulios estaban analizando este miércoles el veto que los organizadores de la Japan Weekend han puesto al torero Fran Rivera después de la oleada de críticas en las redes por la exhibición que el matador, cinturón negro de Aikido, iba a realizar en el evento.

"Las redes sociales te afectan"

Para entender el rechazo a Rivera por parte de los tuiteros tenemos que remontarnos a finales del mes de marzo, cuando el torero hizo unas desafortunadas declaraciones sobre el vídeo sexual de la trabajadora de IVECO que se suicidó cuando las imágenes se difundieron entre sus compañeros: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, a todas las mujeres. Por favor, no mandéis vídeos de ese tipo", dijo, eximiendo de culpa a la persona que lo había compartido y señalando, en su lugar, a la víctima. Como cabía esperar, Twitter ardió y Rivera no salió muy bien parado.

Pues bien, con estos mimbres habló Griso en el programa señalando que "por un ejercicio de higiene mental" prefiere "trabajar sin ver las redes sociales". Algo muy complicado, por no decir imposible, si además te dedicas al periodismo; pero ella continuó confesando que "al final, te afectan" para sentenciar: "El universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada, te acaba afectando en tu trabajo".

Susana Griso, cómprate un cerebro pic.twitter.com/HEVrTZvsyt — ·.·'·.~ ALBA ~.·'·.· (@Alba_LV_89) September 18, 2019

No sabemos si fue la propia Susanna la que cayó en la cuenta de lo que estaba diciendo y se apresuró a intentar enmendarlo o si fue alguien cercano a ella quien le aconsejó que lo hiciera, pero la presentadora publicó un tuit rauda y veloz para paliar sus declaraciones:

Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato. — Susanna Griso (@susannagriso) September 18, 2019

Sin embargo, el mal ya estaba hecho y el nombre de Griso volvía a subir de nuevo a lo más alto de las tendencias en nuestro país:

Que dice Susana Griso que qué mierda es eso de que los ciudadanos puedan opinar si ella tiene un programa de televisión para explicarnos la realidad en la que vivimos. ¿Qué más queremos? — Stéphane M. Grueso (@fanetin) September 18, 2019

Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Por ejemplo, desde mi anonimato puedo decirte que tu y tu programa sois uno de los responsables del auge de la extrema derecha y ni siquiera estoy seguro de si sois conscientes de ello — Agorer (@LatveriasDoom) September 18, 2019

No me malinterprete, pero hay piriodistas de morritos operados, separatistas por postureo burgués, que dan nucha grima — Jorge 👫🇪🇸💚✝✡🇺🇸🇮🇱 (@Jorge90176119) September 18, 2019

No cuela señora, la gente no es imbécil — POTEM (@DrPotemkill) September 18, 2019

Has dicho: “Al final, el universo de las RRSS, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las 3 de la madrugada, te acaba afectando en tu trabajo”. Malinterpretarte sería sería pensar que estabas diciendo lo que pone en este tuit. — Elena de Shalott (@ElenaRuizJimnez) September 18, 2019

Tenemos más dignidad tuiteando borrachos que tú presentando sobria. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) September 18, 2019

Hija, tú llevas desde 1993 malinterpretando lo que es ser periodista. — Irving (@Asd7806) September 18, 2019

Yo espero que no se me malinterprete; es usted una vergüenza para el oficio del periodismo, una intoxicadora profesional y una blanqueadora de la ultraderecha. — PabloMM (@PabloMM) September 18, 2019

🎶🎶ALCOHOL

ALCOHOL ALCOHOL ALCOHOL ALCOHOL

EMO VENIDO A EMBORRACHARNOS

SUSANNA GRISO NOS DA IGUAAAL🎶🎶 — Bat-amanta (@Bat_amanta) September 18, 2019

Susana si te escuece que la gente cuestione tu falta de ética periodística lo mejor que puedes hacer es dedicarte a algo más digno q lo q haces en ese "programa de TV" y no ponerte excusas. — Supercalifragilísticoespialidoso (@FrutoSeco5811) September 18, 2019

Os ofendéis con Susana Griso llamándonos borrachuzos a las tres de la mañana como si

a) No tuviera razón

b) Fuera malo — Diego González 🇪🇺 (@diego_gon) September 18, 2019

Que alguien le explique a Susana Griso que lo que se usa borracho a las 3 de la mañana es el WhatsApp. — ✍Leonardo d'Anchiano (@HdAnchiano) September 18, 2019

Un personaje como Fran Rivera, asesino de animales, facha más que reconocido y homófobo de manual, llorando porque los Otakus rechazan tenerlo en un evento.

Y Susana Griso lo arregla llamando borrachos a todos los que escriben en redes sociales.

Periodismo serio lo llaman. — Sergio (@TrainerExtreme) September 18, 2019

El mensaje de Susana Griso traducido es "no veáis las redes sociales que dicen la verdad, dejad que yo os siga engañando" — Andrés Niporesas ❤️💛💜☭ (@DesFErebrado) September 18, 2019

Preparándome para tuitear sobre Susana Griso pic.twitter.com/U2Dy49sHrP — Barbúho (@barbuho) September 18, 2019

En Alemania lo llaman Oktoberfest,en España,según Susana Griso,Twitter. pic.twitter.com/VyOVYVkSWu — cristina fernandez (@juevesantes) September 18, 2019

Yo hace tiempo que hizé un "ejercicio mental" y deje de ver programas de mierda en Televisión, como el que presenta Susana Griso. — Jaque al Rey (@JaquistaRey) September 18, 2019

Susana Griso eres muy irrespetuosa. Diriges un programa en televisión, y acabas de condenar a gente y un colectivo que ni conoces, solo porque te crees una chula revolucionaria. Si dejas defenderse a la gente que atacas, RESPETAS SU TURNO y mucho menos les hablas mal. Asco — Ary 🌼 @JWMadrid (@_Aryeto) September 18, 2019

Dice Susana Griso que las redes sociales son un universo de borrachos hablando a las tres de la mañana



Primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con esta señora a ver las cosas como son alguna copa encima llevamos — Ibai (@LVPibai) September 18, 2019

Susana griso devorando Otakus borrachuzos a las 3 de la mañana. pic.twitter.com/QplzRk0BUU — Trazzto (@Trazzto) September 18, 2019

Susana Griso: “Las redes sociales es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la mañana” pic.twitter.com/ygjpjS74ni — Ana sabe volar (@Ana_sabe_volar) September 18, 2019

Susana Griso debería aprender que no se debe llamar energúmenos y borrachuzos a un público potencial cuando llevas un programa de televisión pero 🤪 — Ani 🌟 (@Shiroi_Raven) September 18, 2019

¡¿Que Susana Griso me ha llamado borrachuza?! ... sujétame el cubata... — iLu.S.A. (@Lucia_S_A) September 18, 2019

¿No estaréis tuiteando sobre si la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología y si podemos encarar problemas metafísicos sólo entendiendo la fuente y la estructura misma de la razón sólo para llevarle la contrario a Susana Griso, no, borrachuzos? — Don Chalecos© (@donchalecos) September 18, 2019

Es ver a Susana Griso y a Fran Rivera TT y pensar automáticamente que gilipolleces habrán dicho estos dos....y no estoy borrachuzo ni son las 3 de la mañana. — 🏳️‍🌈💜ᖱ♬⩔ɨᖱ ន៩❡០⩔ɨ♬💔🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) September 18, 2019

"Las redes sociales son un universo de borrachuzos a las tres de la mañana"- Susana Griso



Iba a decir algo, pero, ¿pa qué? — Anacleto Panceto (@Xuxipc) September 18, 2019

Fran Rivera, Abert Rivera, Primo de Rivera... Susana Griso es una experta en defender a los Riveras. — EspaЯRoquí 💜 / 🚫 🌹💩🌹 (@Esparroqui) September 18, 2019

Siguiendo los consejos de Susana Griso, de aquí a un rato me pongo a tuitear en serio. pic.twitter.com/499l37OsZt — Carmen Aguirre (@caguirre2000) September 18, 2019

Quizás, aunque solo sea durante su programa, le convenga estar un poco más atenta a las redes para subsanar sus meteduras de pata antes de que se hagan virales.

