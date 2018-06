¿Mariano Rajoy ha encontrado trabajo de vigilante en el campo del Numancia?

Después de su salida de La Moncloa y su renuncia a continuar al frente del Partido Popular, las cábalas acerca del próximo destino laboral de Mariano Rajoy están en la mente de todos. ¿Habrá puerta giratoria y lo veremos en algún consejo de administración o, por el contrario, retomará su actividad como Registrador de la Propiedad?

La incógnita está en el aire así que no es de extrañar que la rumorología se haya disparado y veamos al ex presidente en casi cualquier lugar. Sin ir más lejos, este miércoles Rajoy se dejó ver en el campo de Los Pajaritos. Bueno, Rajoy o su doble, pero el caso es que para la grada de los pucelanos no había lugar a dudas.

Durante el encuentro, que ganó el Real Valladolid al Numancia por 0-3, el protagonista fue un guardia de seguridad que bien podría ser perfectamente el primo de Mariano si no era él mismo:

"Es del Pucela, Mariano es del Pucela, es del Pucelaaaaa", gritaba la grada mientras el hombre, tomándoselo con mucho humor, seguía los cánticos encantado de la vida. Pulgares en alto, botes, sonrisas... Vamos, que al primo de Rajoy ayer el curro se le ha hecho muy entretenido.

Los vídeos se propagaron rápidamente por WhatsApp hasta llegar a las redes sociales, donde acumulan miles de reproducciones:

Me acaban de pasar esto por Whatsapp y estoy llorando. pic.twitter.com/Bxubjs9zqV — Jorge (@quillobarrios) 13 de junio de 2018

Lo cierto es que no sería tan descabellado que Rajoy se hubiese pasado a la banda como segureta. Así podrá seguir colando a su hijo en el campo, que ya sabemos que es un gran aficionado al fútbol: