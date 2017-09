El peligro de combinar embarazo, medicinas alternativas y Twitter

Las medicinas alternativas quizá no sean tan peligrosas como la tendencia antivacunas de la que hablamos ayer, pero no dejan de ser un engaño para aquellas personas que depositan su confianza en ellas. Homeopatía, aromaterapia, Reiki... Muchos son los remedios más o menos naturales que prometen no solo aliviar el dolor y las incomodidades del paciente, también llegar a curarlo. Esto supone un riesgo enorme para la salud de quienes confían en estas pseudoterapias, especialmente cuando son los niños a quienes tratan con ellas.

Alberto García, pediatra y escritor, vio colmada su paciencia cuando le llegó una foto mezclando las terapias emocionales con el embarazo. Como él mismo cuenta en el hilo, realizó una búsqueda en Google uniendo "reiki"+embarazo". Y lo que encontró superó todas sus expectativas.

Gracias a @joseansatue y la foto que veis abajo me ha dado por dar una vuelta por Google.Reiki.Fetal.Matemáticas.Boooom. pic.twitter.com/xOK8XLJXyK — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

El hilo no es demasiado largo, pero pone de manifiesto lo enraizadas que están estas pseudoterapias entre las publicaciones dirigidas a los padres y a aquellos que se encuentran en espera de un bebé. Si a esto le unimos la cada vez más frecuente fobia a los químicos, los productos procesados e, incluso, a las vacunas, obtenemos el caldo de cultivo perfecto para poner en riesgo a los niños sin ninguna base científica.

He escrito "Reiki en el embarazo" en Google.Y claro.¡¡Obvio!!Bueno para la madre.Bueno para el feto.Estupendo como mentira. pic.twitter.com/2L1cCH0CuA — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Los ejemplos que detalla Alberto son demasiado preocupantes: publicaciones con cientos de miles de seguidores promoviendo terapias que no poseen ningún tipo de efecto real. Y remata: "Si esto no os hace pensar yo ya no sé...". Eso esperamos.

No esperáis un viaje muy largo pero ya os anticipo que me juego cuatro bloqueos y algún comentario amoroso.Como un pivot en la zona. pic.twitter.com/94Y3MnkVGu — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Leed esto.El Reiki PUEDE ayudar a que bebé se ponga en la posición natural de expulsión.Flipa. pic.twitter.com/Gs600jGLaU — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Obviamente se lo están inventando pero con la forma verbal (PUEDE) se protegen.Mola también lo del dolor y tal.Epidureiki. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Buenos pues esta cuenta tienen más de 130000 seguidores en Twitter.Ahí lo llevas. pic.twitter.com/6ARuf8AhWL — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Viendo esto he seguido buscando.Emoción para el feto.Y claro el copia-pega sin base alguna se ha hecho océano. pic.twitter.com/MUMbyvdO2e — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

@MatronasyTu ahí lo llevas.La foto es maravillosa.Supongo que es corriente continua de Reiki.La alterna la están desarrollando. pic.twitter.com/GGZrThLywR — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

1228 seguidores, son menos.Pero ahí pone Matronas y tan a gusto. ¿En serio hay matronas que hacen eso? pic.twitter.com/Inz5SU95qJ — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Ahí lo lleváis.Lo mismo que el resto y además para el postparto.Medicina transversal, pantotal, parenteral e infinitesimal. pic.twitter.com/TD4kNtWnoy — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

10584 seguidores.Ánimo a todos.Con esa base científica es una revista que seguro no publicita homeopatía ni remedios naturales. pic.twitter.com/8u8nyZAUgk — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Y para terminar viene un trasatlántico de las revistas sobre bebés.Aquí ya me la juego.Estoy on fire.Soy el @23Llull de la cosa. pic.twitter.com/gw2PPhHAY1 — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

@Mibebeyyo buenas noches.28683 seguidores.Miren el bebé en su perfil.Se le sale el Reiki por los ojos.A lo mejor nos lo está haciendo. pic.twitter.com/OX417n5cAk — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Reiki inalámbrico.Que jodío, que majo. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

En esta revista nos enumeran los beneficios.Mismo invento pero mejor presentado.Más de un artículo se ha publicado solo por eso. pic.twitter.com/O0Bo7a1Gxl — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Ahora es el momento se sacar la calculadora.Sumemos.10584.138431.1228.28683. pic.twitter.com/0SWQrw6GTr — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

178926 seguidores entre los 4.Para que nos hagamos una idea la @aepediatria tiene 19840 seguidores.Y es una de las "potentes". — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017

Cuentas/revistas que difunden este tipo de mentiras.Y ganan dinero.El poder del Reiki.Dame unas manos y moveré la cosa. pic.twitter.com/b4AU7bon5E — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 18 de septiembre de 2017