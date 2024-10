Oriol Paulo estrena 'La última noche en Tremor': "David Fincher me inspira mucho, es un cirujano del audiovisual"

Antes de dar por finalizado el mes de octubre, Netflix aún tiene guardado uno de sus estrenos más potentes en España. Se trata de La última noche en Tremor, un atractivo thriller creado por Oriol Paulo, que también firma otros éxitos como El inocente o la ganadora del Goya Los renglones torcidos de Dios.

En esta ocasión, el cineasta elige la novela de Mikel Santiago para adaptarla en forma de una miniserie igual de adictiva que sus anteriores proyectos. Sigue a un músico y compositor (Javier Rey) en crisis que se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra.

Sus únicos vecinos en varios kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos.

Tráiler de 'La última noche en Tremor'

Con motivo del lanzamiento de la serie en la platforma, Oriol Paulo charló con EL ESPAÑOL sobre el proceso creativo de la misma, cómo fue abordar la adaptación de la obra original y qué estilo visual creyó que era el idóneo para contar esta historia, entre otras cosas.

El proceso de adaptación

"Lo primero que hace falta es que te guste el material", comienza a decir Oriol Paulo cuando se le pregunta por el principal reto de llevar a cabo la adaptación de la obra original. "Y lo segundo, y para mí lo más importante, es entender cuál es mi punto de vista sobre ese material y qué aportación iba a hacer al mismo".

"Yo no le veía mucho sentido a fotocopiar visualmente un libro. Para mí el libro es una fuente de inspiración que me inspira a arrancar el viaje y, obviamente, soy fiel a la historia que cuenta el libro, pero a la vez si hablé con Mikel Santiago y le dije que necesitaba tener mi propia voz dentro de la novela".

"A Mikel le gusta lo que hago y a mí me gusta lo que él hace, así que el diálogo fue muy fluido. Básicamente, tanto en lo visual como en todo lo que es el código del terror o lo fantástico y psicológico, me ha servido un material con el que me he sentido muy cómodo. Y lo que yo le ofrezco a cambio es un crecimiento, creo, de los personajes, elevarlos bastante más para que no sintieras la historia como una simple resolución de trama, sino también una resolución de personajes".

Un estilo propio

Una de las primeras imágenes de la serie. Netflix

Entre todas las cosas que llamarán la atención de los espectadores en La última noche en Tremor, una de ellas será sin duda la estética visual que adopta la serie. Algo que incluso pasa menos desapercibido si tenemos en cuenta que, cuando se le preguntó al autor del libro sobre cómo imaginaba una posible adaptación, rápidamente pensó en cineastas como Scorsese o Fincher.

"Diría que Fincher. Me parece un cirujano del audiovisual brutal, sobre todo porque yo creo que es alguien que ha depurado mucho su estilo. Trata historias muy turbulentas de una manera muy realista y natural y a mí eso me ha inspirado muchísimo. Otros referentes que he tenido han sido, por ejemplo, Take Shelter de Jeff Nichols, la serie de Netflix Misa de medianoche...".

"Me gusta mucho esta sensación de poder contar una historia desde un sitio muy realista, costumbrista, pero a la vez generando una inquietud y una sensación de que algo malo se está acercando. Y ese ha sido un poco el objetivo narrativo de hacer esta adaptación".

Espectador activo

Una de las cosas por las que destaca Oriol Paulo como narrador es por su manera de jugar al despiste con el espectador. "Más que jugar al despiste, me gusta y siempre me ha gustado que el espectador no sea un sujeto pasivo. Yo, como público, agradezco mucho cuando me siento a ver algo y por el motivo que sea, me retan y me invitan a ser activo en el visionado. Y eso es algo que yo he intentado incorporar en prácticamente todos los proyectos que he hecho", comentaba Paulo al respecto.

Fotograma de 'La última noche en Tremor' Netflix

"Sobre todo cuando estás ejecutando un thriller psicológico, al final la psicología tampoco es una ciencia exacta, por lo que el poder jugar y meterte en laberintos es apetecible siempre. Y también creo que el mero deleite de una historia está en ser partícipe, porque engancha mucho más".

El thriller en España

Siendo todo un veterano en el thriller, Oriol Paulo cree que, aunque funcione especialmente bien en España, "es un género universal". "Creo que España es uno de los países donde más y mejor hemos explorado el cine en todas sus variantes. Le puedes llamar terror, le puedes llamar fantástico, realista o psicológico, pero creo que el thriller es un género que viaja muy bien", observó.

Además, el hecho de que la trama transcurra en España hace que la serie se perciba como más cercana. "La serie transcurre en Asturias, lo que pasa es que la novela de Mikel viene de Irlanda y nosotros hemos intentado trasladar el mundo pintoresco irlandés a la realidad más cercana que hemos encontrado en España, que en este caso sí que ha sido Asturias".

También, Paulo aprovechó para explicar otra de las grandes diferencias entre la serie y la novela. "En la novela, el personaje se aísla por una cuestión de encontrarse a sí mismo. En la serie le hemos incorporado la capa de volver a casa para reencontrarse. Asturias nos da mucho la sensación de hogar, pero todo lo pintoresco que aparece en la serie no es solo nuestro. En la novela de Mikel ya había un mundo pintoresco", relató.

Quizá ha sido este proceso de trasladar la trama lo más difícil de la adaptación. "Ha sido lo más complicado porque en la novela, Mikel es muy preciso en la geografía. En un libro, tú puedes escribir en la primera página que se hunde el Titanic y el Titanic, en tu mente, se hunde. Pero luego, cuando lo tienes que traducir en imágenes, claro, hundir el Titanic es costoso. Así que aquí sí que había mucha precisión entre dónde estaban las casas, cómo estaban enfrentadas, el acantilado, dónde queda el faro, el pueblo y todo eso. Ha sido un puzle muy difícil de construir, pero en Asturias hemos encontrado el sitio perfecto donde hacerlo", concluyó.