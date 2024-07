Puedes verla entera en un fin de semana: un thriller de venganza de 6 episodios con aroma a 'Perdida'

Liv y Will son jóvenes, increíblemente guapos y viven en un espectacular loft de Nueva York. Son la postal de la pareja perfecta. Todo va bien hasta que un día Liv descubre que su marido le ha sido infiel. En ese momento sus peores miedos se hacen realidad, porque lo último que desea en la vida es convertirse en su madre: la mujer engañada.

Cuando ella lo confronta él se disculpa entre lágrimas. "Fue el mayor error de mi vida", "no significó nada", "solo fue una aventura de una noche", "no volverá a pasar", "siento que te hayas enterado así"... Lo típico y, por tanto, insuficiente.

En un intento por arreglar las cosas, Will organiza el road trip que siempre habían soñado hacer para cambiar de aires y pasar más tiempo juntos alejados de todo. Liv acepta. Está realmente dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación, pero entonces descubre que la aventura de una noche no era tal.

'Senderos peligrosos' (Wilderness)

A partir de ese momento, cada parada del viaje de postal se convierte entonces en el escenario perfecto para su nuevo sueño: matar a su marido y que parezca un accidente.

Ese es solo el principio, porque esta es la premisa y punto de partida de Senderos peligrosos (Wilderness), una miniserie protagonizada por Jenna Coleman (Doctor Who, La serpiente) y Oliver Jackson-Cohen (La maldición de Hill House) basada en la novela de homónima de BE Jones, un adictivo thriller de venganza lleno de giros locos que nos mantienen enganchados a la pantalla.

Su encanto, además de unas interpretaciones sólidas y una duración de solo seis episodios, radica en que no intenta en ningún momento subvertir el género o en hacer una fábula de empoderamiento femenino, sororidad y crecimiento personal: su protagonista es simplemente una mujer herida y furiosa.

Senderos peligrosos es consciente de que su protagonista sería calificada hasta hace no mucho como "loca" o "histérica", y lo abraza haciendo una alusión directa a Atracción fatal cuando Liv se define como "hierve conejos" (Bunny Boiler).

'Senderos peligrosos' | Tráiler español

Liv no es una heroína ni una antiheroína, es una mujer que se siente traicionada, que está enfadadísima y que lo único que quiere es vengarse de la rata de dos patas que tiene por marido y acabar para siempre con él. No en vano la canción de la cabecera es Look What You Made Me Do de Taylor Swift.

Todos estos elementos conforman una propuesta que además de entretenida es realmente refrescante, porque estos thrillers noventeros adultos ya no se hacen. Senderos peligrosos nos recuerda lo mucho que los echamos de menos.