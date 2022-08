Hero Fiennes Tiffin: "'After' no se haría sin una relación turbulenta. ¿Quién quiere ver a una pareja feliz?”

"Me encantaría hacer de James Bond", espeta con un aura de confianza Hero Fienes Tiffin (Londres, 1997). El actor inglés apela a una filosofía vital, y laboral, en la que "es importante salir de la zona de confort para aprender qué te gusta". De no haber aplicado dicho precepto "nunca hubiese elegido After", la saga juvenil basada en las novelas de Anna Todd que ha cambiado su vida. Con After. Amor infinito en cartelera y cuatro películas después, Hero se despide de Hardin y Tessa mostrándose "orgulloso" de lo aprendido y presentando una visión "más madura" de la pareja.

"Sí ha crecido", replica Hero a SERIES & MÁS al analizar el desarrollo de su personaje, "aunque después de cuatro entregas quizá esperaríamos que hubiese madurado un poco más", añade. Hardin, un joven que ha de lidiar con una serie de traumas familiares que hacen mella en su comportamiento, sobre todo en su relación amorosa con Tessa (Josephine Langford), es un carácter oscuro y cerrado, en ocasiones incapaz de luchar por lo que quiere o de comunicarse con sus seres queridos.

En After. Amor Infinito (2022), la relación que ha roto récords de taquilla regresa con una carátula de madurez: "Están en otra etapa de su vida, ya no son adolescentes preocupados por ir a una fiesta en la universidad o por llegar a clase a tiempo", dice. "Ahora tienen que lidiar con la familia, mantener un trabajo, pagar facturas", responsabilidades del "mundo adulto, real".

Amor y toxicidad, ¿de la mano?

Un amor pasional, casi prohibido, que se nutre de miradas y de momentos que parecen ralentizar el tiempo. Así ha conseguido la saga cautivar a millones de lectores, primero, y espectadores, después. "La química que se ve en pantalla es consecuencia de un gran casting", explica Hero. After oscila entre lo juvenil y lo romántico, aunque añade un toque de toxicidad en su historia que el actor principal rechaza de forma tajante. "No usaría esa palabra para hablar de la relación de Hardin y Tessa, tiene demasiadas connotaciones negativas". Espiar teléfonos, brotes de celos por situaciones sacadas de contexto, faltas de comunicación… ¿Es lo anterior un buen ejemplo para los jóvenes que idolatran su historia?

"Diría que tienen muchos problemas y tienen que comunicarse mejor", precisa el actor. Así, profesa que After no pretende ser "ejemplo de nada", tampoco "un manual" que diga qué es lo correcto en una pareja, sino simplemente "entretenimiento". "No creo que fuésemos capaces de hacer cuatro películas si no fuese una relación turbulenta, es en parte lo que hace que sea tan cautivadora. ¿Quién quiere ver a una pareja que es feliz?".

"Sigo yendo a los mismos sitios, tengo los mismos amigos, intento ser fiel a mí mismo, pero no sé qué sería de mi vida sin 'After'".

Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) en 'After. Amor infinito' EFE

Hero defiende, además, el propósito de la cinta de enseñar lo malo para poder sacar "la mejor versión" de uno mismo: "La película hace un buen trabajo a la hora de explicar por qué tienen tantos problemas". Pese a que en la ficción interpreta a un joven con una losa de traumas y vivencias que dificultan su progreso emocional, el actor inglés afirma ser "muy diferente" a su personaje. "No he tenido que lidiar con todo lo que le ocurre a él, mis relaciones son más sanas", explica.

Humildad entre 'flashes' y 'selfies'

Hero demuestra durante toda la entrevista, y con cada respuesta, que la fama no le ha cambiado, o al menos así intenta que sea. "Sigo yendo a los mismos sitios, tengo los mismos amigos", en definitiva, "intento ser fiel a mí mismo, pero no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin After", dice. Para el intérprete, la adaptación de las novelas de Anna Todd ha supuesto su primera oportunidad en un rol protagonista, un "curso de formación" en el que ha podido explotar sus virtudes y trabajar la técnica.

"Al fin y al cabo esto es un trabajo más que me ha permitido comprarme mi primera casa", relata el joven actor. Su generosidad y agradecimiento no sólo se centran en el equipo que ha dado vida a las películas, a la escritora o a los acérrimos que han ido cada año a las salas de cine. Hero se toma su tiempo a la hora de hablar del orgullo que le produce ayudar a su familia y a su entorno. "He podido traer a un amigo a Madrid que no ha tenido la oportunidad de viajar demasiado, ahora tiene su propia habitación de hotel y puede pedir lo que quiera al servicio de habitaciones”, ríe.

Ser el protagonista de una saga juvenil con repercusión internacional es un titular que irradia presión sólo con leerlo: pocas cosas cuentan con una lista de fans tan apasionados y dedicados como dichas. "Al principio era muy abrumador", precisa Hero en referencia a la fama instantánea que adquirió con Hardin. "Lo sigue siendo en ciertos momentos", añade.

"Si respondiera a un 'hater' online invitándole a un café, en el 99% de los casos se retractarían y me dirían que lo sienten".

Hero Fiennes Tiffin, en la premiere de 'After. Amor infinito' GTRES

Pese a que afirma que en todo momento ha vivido situaciones agradables con los seguidores de After, las redes sociales siguen siendo un nicho de odio y de comentarios desagradables que intenta "no leer demasiado". "Si respondiera a un hater invitándole a un café estoy seguro de que en el 99% de los casos se retractarían del comentario y me dirían que lo sienten". Un sentimiento que comprende y que, en ocasiones, practica. "Cuando veo el fútbol siempre digo 'este jugador es muy malo', en cambio si lo viera en persona le diría que es muy bueno", relata en tono jocoso.

En una era en la que las redes sociales pueden acabar con una carrera de renombre, véase el caso Armie Hammer o la polémica trayectoria judicial entre Amber Heard y Johnny Depp, Hero afirma que es responsabilidad suya "no escuchar lo que no te interesa". "No voy a dejar que me rompa", insiste. Aunque no todo es negativo, más bien al contrario. El actor afirma que sus experiencias con la fama han sido siempre positivas, además de contar con un par de anécdotas que coronarían cualquier sobremesa.

"Estaba en Mallorca, tenía la mascarilla puesta y una chica joven se acercó y me dijo '¿eres Haiden?'", relata Hero."Me bajé la mascarilla para que lo comprobase y cuando lo hice dijo 'ay, no es él'" ríe.

El británico es un fiel defensor de apostar por lo que se sale del molde. "Es importante a esta edad, cuando todavía estoy empezando, participar en todo tipo de géneros y descubrir en qué soy mejor y qué disfruto más". Por ganas y actitud, tiene a la industria en sus manos.

