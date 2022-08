Matrimonio, muerte y naturaleza: así se hizo 'Fire of Love', la historia de amor más original del año

Chica (Katie, geoquímica) conoce a chico (Maurice, geólogo) mientras estudian en la Universidad de Edimburgo. A partir de entonces, los Krafft viven una de esas épicas historias de amor que solo nos creeríamos en una película, un romance marcado por su obsesión por los volcanes y que la documentalista Sara Dosa revisita treinta años después de muerte. Fire of Love, una película de imágenes abrumadoras y un regusto profundamente romántico, aterriza en los cines españoles el 26 de agosto después de su presentación triunfal en la última edición del Festival de Sundance.

En los años 70 iniciaron una búsqueda conjunta que duraría dos décadas y los llevaría a viajar por todo el mundo para estudiar la erupción de los volcanes. Zaire, Hawái, Indonesia, Estados Unidos, Japón… Maurice filmaba en 16 mm y Katia hacía fotos a pie de los cráteres. A partir de 200 horas de material de archivo inédito y una voz en off creada a partir de las notas y escritos personales de Katia y Maurice, un documental recupera ahora la historia de dos exploradores que entregaron su vida al estudio de los volcanes. Fire of Love es, también, la historia del compromiso con su otro gran amor de unos pioneros que jamás habrían aceptado cómo su mundo ha pasado a estar cada vez más manejado por drones.

La primera vez que Sara Dosa escuchó el nombre de Katia y Maurice Krafft fue mientras acababa el rodaje de su anterior película, The Sheer and The Unseen [en español se traduciría como Lo puro y lo invisible], la historia de una mujer islandesa que está en contacto con los espíritus de la naturaleza. La directora quería jugar con los elementos del realismo mágico y pensó que una serie de imágenes de volcanes en erupción podrían ayudar a crear el ambiente que quería para su tercer documental.

Sara Dosa es la directora de 'Fire of Love', uno de los documentales del año.

“En los años 70 no había demasiada gente que registrara esa clase de imágenes. Las imágenes eran espectáculos y pronto nos quedó claro que tenían algo único”, admite a SERIES & MÁS. La directora no se dio cuenta de que había encontrado la materia prima de su siguiente película hasta que descubrió más detalles de su particular relación. “Sus filosofías de vida, el sentido del humor, sus personalidades juguetonas… Todo eso nos convenció de que queríamos convertir su historia en una película”.

Para mí, Katia y los volcanes, eso es una historia de amor. “Esa cita aparece en el final de Fire of Love, pero para nosotros fue el origen de todo”. La frase aparecía en uno de los más de veinte libros que escribió durante su carrera, una obra que sirvió de hoja de ruta para el grupo de cineastas que decidieron reivindicar el legado de los Krafft y una historia de amor que acabó en tragedia en 1991. Un día antes de morir, el geólogo explicaba que nunca tenía miedo antes de sus peligrosas expediciones: "he visto tantas erupciones en 23 años que, aunque mañana muriera, no me importaría".

La documentalista convenció a los herederos de la familia Krafft para que les dieran acceso y permiso para usar al impresionante archivo de imágenes que habían dejado Katia y Maurice. “Tardamos un año y medio en dar con la idea que queríamos contar en la película”, recuerda la directora. “Teníamos nuestras propias ideas de antemano, pero queríamos que fueran ellos los que nos guiaran, teníamos que ser fieles a su espíritu y su forma”. La pasión de la directora por sus sujetos es evidente a lo largo de la conversación, bordeando la emoción en diferentes momentos. Podría hablar durante horas del vínculo entre Katia y Maurice Krafft, pero Dosa intenta sintetizar la lógica interna de su relación.

Maurice y Katia Kratz son los protagonistas de 'Fire of Love'.

“Los volcanes son una fuerza misteriosa y majestuosa que funcionó como el pegamento de sus vidas. Eso es lo que realmente los unió y permitió que su relación humana alcanzara prácticamente un plano mítico. Dedicar sus vidas a perseguir su obsesión por los volcanes hizo que se entendieran mucho más profundamente”, reconoce una directora que ha dedicado al proyecto los tres últimos años de su vida. “Su conexión era única y hermosa. Por supuesto que tenían conflictos entre ellos, pero siempre se reconciliaban porque sabían que, si no lo hacían, no podrían vivir la vida de una forma hermosa y acorde a sus filosofías. Es posible que caiga en una hipérbole, pero creo que cuando estás enamorado de la Tierra de esa manera, una relación humana puede tener una dimensión aún mayor”.

La cineasta habló con volcanólogos, familiares y amigos de la pareja para entender cuál era la motivación de una vida extraordinaria. “Todos hablaban siempre sobre cómo el amor era tan central en sus vidas: amor por los demás y amor por los volcanes. Fue este amor lo que les dio significado. Como sabían que podían morir en cualquier momento, decidieron vivir su vida de una forma plena”, explica una directora que decidió no incluir entrevistas en la película y dejar que toda la fuerza de la producción recayera sobre las impresionantes imágenes de archivo y la poética voz en off de la directora y artista Miranda July.

Una de las influencias más interesantes del proyecto llegó desde el otro lado de los Pirineos. “Katia y Maurice también parecían estar influenciados por la Nueva Ola del cine francés. Ese movimiento fue el telón de fondo cultural cuando ellos crecían y también nos sirvió de guía para hacer algunas de nuestras elecciones artísticas, específicamente sobre la narración”, admite Dosa.

Clip de 'Fire of Love', el documental sobre una pareja de volcanólogos premiado en Sundance.

Masculino-femenino, de Jean-Luc Godard, fue uno de sus referentes gracias a su apuesta por un tono “no neutral, pero sí comedido” que sirvió como punto de partida para una parte integral del proyecto. “Sabíamos que necesitábamos incluir una narración porque las imágenes de archivo eran hermosas, pero tenían sus limitaciones. Había muy pocas imágenes de Katia y Maurice juntos. Apenas había audio de ellos hablando”, lamenta. “Realmente usamos todo lo que pudimos, pero para contar un retrato preciso, necesitábamos otro narrador”.

Por culpa de la pandemia, Sara Dosa y su equipo no pudieron viajar a Francia hasta octubre de 2021 para conocer personalmente a la familia de los vulcanólogos. “Ya habíamos hablado antes para que nos dieran permiso para poder usar el archivo de Katia y Maurice, pero pasar tiempo con ellos fue algo trascendental para mí. Pude enseñarles un primer montaje de la película. Ellos me contaron una historia tras otra”. A pesar de la frialdad inherente a cualquier conversación por Zoom, la directora se emociona recordando su primer contacto en carne y hueso con los Krafft. “Pude ver su colección, los artefactos que recogieron de los campos, cosas así. Fue realmente maravilloso”.

Hace solo un mes, el 15 de julio, la película se vio por primera vez en Francia con un pase en el emblemático Louvre de París, casa del Festival Paradiso. Bertrand Krafft, hermano de Maurice, presentó la proyección. “Creo que ese fue el momento más emocionante de todo este proceso hasta ahora. Poder escuchar a Bertrand hablar sobre su hermano en un lugar como ese museo fue increíble. Para mí, siempre fue algo doloroso no poder hablar con Katia y Maurice, pero tener a Bertrand allí como representante de su legado lo fue todo”.

'Fire of Love' es uno de los documentales del año.

A principios de año Fire of Love se había presentado con éxito en Sundance, donde ganó un premio por su ingente y meticuloso trabajo de edición. Curiosamente, los montadores Erin Casper y Jocelyne Chaput aparecen acreditados como guionistas del largometraje junto al productor Shane Boris y la propia Dosa. Hay explicación para una inclusión muy poco habitual en la industria. “Los cuatro escribimos juntos la narración de Miranda. El proceso de edición también fue muy colaborativo. Básicamente se mudaron conmigo a mi pequeña casa en Berkeley, California”, confiesa la directora de una película que se convirtió en uno de los títulos más perseguidos en el festival de cine independiente más importante del planeta.

“Nunca esperé este tipo de alcance. Si soy honesta, para mí esto era un proyecto artístico más personal. National Geographic no apareció hasta Sundance. Fue ahí cuando, de repente, me di cuenta de que nuestro pequeño proyecto artístico tenía el potencial de dar la vuelta al mundo”. En algunos países, como España, los amantes de la naturaleza, los volcanes y las historias de amor más atípicas podrán ver la película en cines.

Dosa cree que una de las razones por las que Fire of Love ha despertado esa reacción es por la inclusión de un tema que no suele aparecer en las producciones de no ficción. “Creo que es raro en un documental tener una historia de amor en el centro de su historia. Es algo que ha atraído a la gente, quizás por los tumultos, el miedo y la pérdida que ha experimentado el mundo en los últimos años”.

'Fire of Love' llega a los cines españoles tras triunfar en Sundance y ser adquirido por National Geographic en muchos países.

En los últimos años Hollywood ha mirado más que nunca al trabajo de los documentalistas en busca de inspiración para nuevos proyectos. Trece vidas, de Ron Howard, es la última de la larga lista de películas que han ficcionalizado una historia abordada antes en un documental. Durante la producción, el equipo especulaba entre bambalinas con la identidad de los actores que podrían interpretar al matrimonio en una película. Tilda Swinton, Helena Bonham Carter, Gérard Depardieu y John C. Reilly fueron más opciones más populares.

Desde el principio muchos han confesado a Dosa su curiosidad por ver una versión narrativa de esta historia. La directora tiene claro a quién le gustaría ver intentando capturar la esencia de los Krafft. “Es gracioso que la gente haya comparado tanto Fire of Love con las películas de Wes Anderson. Es un nombre que teníamos en mente haciendo el documental. Si te fijas, Katia y Maurice tienen esas mismas gorras rojas que aparecían en The Life Aquatic. Tienen una estética que no me extrañaría que atrajera la atención de alguien como él”.

Dosa no tiene miedo a las comparativas. “Espero que su historia se siga contando de muchas formas diferentes. Su legado es tan grande que puede dar para varias películas con otros enfoques”. El primero llega a los cines este mismo viernes.

'Fire of Love' se estrena en cines el 26 de agosto.

