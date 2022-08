El rescate de la cueva Tham Luang de Tailandia, el último suceso que obsesiona a Hollywood y plataformas

La fascinación del séptimo arte por las historias basadas en hechos reales se remontan a los mismos orígenes del cine, cuando en 1895 un cortometraje de 18 segundos de duración recreó manipulando una serie de fotografías la ejecución de María Estuardo. Nunca dejó de estar de moda, pero la realidad ha vuelto a ser una de las principales fuentes de inspiración en la era de las plataformas gracias a las adaptaciones de biografías, true crimes y los sucesos de todo tipo. En menos de un año, el mediático rescate de la cueva de Tham Luang (Tailandia) ha sido adaptado en forma de película, documental y serie. La última versión de la historia en estrenarse ha sido Trece vidas, de Ron Howard. No es la primera ni será la última.

Todo empezó el 23 de junio de 2018, cuando un equipo de fútbol de doce niños (de entre 11 y 16 años) y su entrenador se quedaron atrapados durante más de dos semanas en una espectacular cueva tailandesa situada en la cordillera de Doi Nang Non. Desde fuera, las autoridades tardaron varios días en asegurarse que los trece protagonistas del incidente seguían vivos. Durante días, millones de espectadores siguieron por televisión los avances del rescate más mediático del planeta desde que ocho años antes 33 mineros chilenos sobrevivieran al rescate de la mina de San José.

La tensión y la angustia flotaron en el aire hasta que los encontraron, atrapados en una cavidad oscura de la cueva a dos kilómetros de profundidad. El siguiente objetivo era encontrarlos y rescatarlos con vida. El gobierno tailandés contó con la ayuda de países como Australia, Estados Unidos, Japón y China, pero al final fueron las organizaciones de rescates y los buzos internacionales los que hicieron posible el milagro. Tras descartar esperar varias semanas hasta que el nivel de agua se redujera o enseñar a bucear a los niños por las condiciones peligrosas y la falta de tiempo, los voluntarios y las autoridades dieron con el plan que acabaría con 13 vidas salvadas.

'The Cave', el documental de Disney+

'Rescate en las profundidades'.

El irlandés-tailandés Tom Waller fue el primero en hacer una película sobre el rescate en 2019. Sin embargo, The Cave pasó desapercibida a pesar de que algunos de los buceadores que habían hecho posible el rescate se habían interpretado a sí mismos. La crítica coincidió en que la falta de emoción lastraba el buen hacer técnico de la película y The Cave pasó sin pena ni gloria. Al mismo tiempo, en los despachos de Hollywood se iniciaba una pelea descarnada por ser los primeros en retratar y explotar una situación cinematográfica que estuvo a punto de acabar en tragedia, uno de los subgéneros favoritos en La Meca del cine.

Los primeros en hincarle el diente a esta fascinante historia fueron E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, un matrimonio creativo y personal que había ganado el Oscar a la mejor película documental en 2019 por Free Solo, la historia de un deportista, Alex Honnold, que había escalado sin ningún tipo de ayuda la pared más famosa del parque de Yosemite. Con Rescate a las profundidades se enfrentaron a su proyecto más complejo. Vasarhelyi y Chin no podían contar las declaraciones de los niños y el entrenador, que ya habían firmado un contrato de exclusividad con Netflix, así que decidieron contar la historia desde la perspectiva de un grupo de buceadores aficionados británicos que se habían especializado en zonas de riesgo inaccesibles y que fueron los que rescataron finalmente al equipo tailandés.

A través de material inédito y entrevistas con los artífices del arriesgado rescate, el documental narraba cómo un grupo de héroes anónimos evitaron que el suceso acabara en tragedia. Desde un punto de vista narrativo, el aspecto más sugerente de la producción original de National Geographic son las impactantes reconstrucciones que tuvieron que dirigir a distancia desde Estados Unidos mientras un equipo local ejecutaba sus órdenes en los legendarios estudios de Pinewood, en Londres. Rescate en las profundidades fue un éxito de critica, pero finalmente se quedó fuera de las nominaciones a los Oscar.

'Trece Vidas', la película de Amazon Prime Video

El proyecto de los directores de Free Solo no echó por tierra los planes de hacer una ficcionalización basada en el rescate de Tham Luang. Ron Howard ya había salido airoso en la adaptación de otra épica historia de supervivencia y superación como Apolo 13. El ganador del Oscar por otro drama basado en hechos reales, Una mente maravillosa, parecía una opción perfecta para poner en imágenes el libreto de William Nicholson, un guionista que ya había llevado al cine las desastraosas 24 horas en las que ocho personas perdieron la vida escalando el monte Everest.

Apolo 13 ya había demostrado en 1995 que saber el resultado de una película de supervivencia inspirada en hechos reales no era impedimento para crear una aventura de primer orden que llamara la atención del público y de la Academia de Hollywood, donde consiguió dos Oscar en las nueve categorías en las que fue nominada. El regreso al género de Ron Howard se saldó con una guerra de pujas en Hollywood que acabó ganando MGM (como productor) y Amazon Prime Video (como exhibidor) meses antes de que la última se hiciera con el catálogo de la casa de James Bond.

Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton fueron las estrellas elegidas por Howard para interpretar, respectivamente, a los buceadores Richard Stanton, John Valenthen y Richard Harris, todos ellos sujetos protagonistas de Rescate en las profundidades. Tailandia y, sobre todo, Australia se convirtieron en el set de operaciones de una película que, incomprensiblemente, ha llegado sin apenas fanfarria a Prime Video a pesar de los nombres de los involucrados y las buenas críticas en la prensa estadounidense. Es una decisión difícil de entender, especialmente en un año en que Amazon Studios no parece tener un caballo ganador por el que apostar para la próxima temporada de premios.

'Rescate en una cueva de Tailandia', la serie de Netflix

'Rescate en una cueva de Tailandia' se estrena en Netflix el 22 de julio.

Netflix estrenará el 22 de septiembre Rescate en una cueva de Tailandia, una miniserie que se guarda un as en la manga para compensar que es la última versión de la historia en llegar al público: el punto de vista inédito de los doce niños y el entrenador que permanecieron atrapados durante más de dos semanas. Rodada íntegramente en Tailandia, la serie de seis episodios cuenta con declaraciones exclusivas de los jóvenes futbolistas del equipo Wild Boars y muestra sus experiencias al límite de la resistencia humana, además de las vivencias de sus familiares y del enorme dispositivo global que aunó fuerzas para salvarlos.

Los guionistas Michael Russell Gunn (Billions, Sucesor designado) y Dana Ledoux Miller (Sucesor designado, Narcos) y los directores Baz Poonpiriya (One for the Road, Bad Genius) y Kevin Tancharoen (The Brothers Sun, El libro de Boba Fett) están detrás de una reconstrucción dramatizada del rescate y protagonizada por actores locales y desconocidos, incluso para dar vida a los buceadores que ya hemos visto en las anteriores versiones de la historia.

“Como estadounidense de origen tailandés que soy, me siento increíblemente afortunado de poder ayudar a contar esta historia a través del punto de vista y el alma de los tailandeses”, reivindicó Tancharoen en la presentación del proyecto. “Creo que nuestra apuesta por la autenticidad —desde los personajes y los idiomas hasta las localizaciones y las emociones— quedará patente y conmoverá a todos los espectadores del mundo gracias a Netflix”, zanja el showrunner Gunn.

Con el estreno de un documental, una película y una miniserie, el rescate de la cueva Tham Luang sigue los pasos de los atentados del 22 de julio de 2011, otro suceso reciente que ha causado la fascinación de la industria audiovisual en los últimos años. Los atentados que acabaron con las vidas de 77 personas fueron adaptados cuatro veces en tres años: con una película internacional de Netflix dirigida por Paul Greengrass, una película noruega contada en primera persona, un documental experimental protagonizado por supervivientes de los ataques y una miniserie de Filmin.

