HBO Max presume de 'The Last of Us' en el espectacular tráiler de la temporada televisiva 2022/2023

HBO Max avanza los estrenos de la temporada en un espectacular vídeo y enseña las primeras imágenes de 'The Last of Us'.

HBO Max quiere cambiar la conversación sobre su marca. La marca de streaming de Warner Bros. Discovery se encuentra en el peor momento de relaciones públicas de su corta trayectoria por culpa de la cancelación histórica de Batgirl, su inaudita decisión de borrar producciones originales de su catálogo y el despido del 14% de su plantilla en Estados Unidos. Para luchar contra esa crisis y aprovechando el estreno de la esperada La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos, HBO Max ha lanzado un espectacular tráiler presentando los estrenos y los regresos de la temporada televisiva 2022/2023. El plato fuerte ha llegado con el estreno de las primeras imágenes de The Last of Us.

Las redes sociales reaccionaron con entusiasmo a las primeras imágenes en movimiento de Pedro Pascal y Bella Ramsay como Joel y Ellie, los protagonistas de la aclamada saga de videojuegos creada por Neil Druckmann para Naughty Dog y PlayStation. El propio Druckman es el principal responsable junto a Craig Mazin (Chernobyl) de la adaptación. 21 segundos fueron suficientes para dominar la conversación social y dejar con ganas de más de clara a su lanzamiento en 2023. Si este año ha sido para los dragones, la próxima cosecha de HBO girará alrededor de esta historia de un grupo de supervivientes que tienen que seguir adelante tras desatarse una pandemia global en el planeta en el año 2013, arrasando con casi todo a su paso.

El reparto de 'The White House Plumbers'.

La otra novedad destacada en el anuncio ha sido The Idol, la serie que une los caminos de una serie que se presenta al mundo como el fruto de la colaboración "de las mentes perturbadoras y retorcidas de The Weeknd y Sam Levinson". El músico y el creador de Euphoria está detrás de una inquietante historia en la que Lily-Rose Depp interpreta a una estrella del pop que tiene una sórdida relación con el líder de una secta. Abel Tesfaye, el nombre real de The Weeknd, aparecerá como actor en una serie que promete contar "la historia de amor más tóxica de todo Hollywood".

En el avance también podemos ver imágenes de otro de los grandes estrenos del 2023, The White House Plumbers. La serie limitada de cinco episodios está basada en los registros públicos de lo que pasó en 1972 y en el libro Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House (Integridad: buena gente, malas decisiones y lecciones de vida de la Casa Blanca), escrito por Egil “Bud” Krogh y Matthew Krogh. La serie cuenta la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales de Watergate, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy se llevaron por delante accidentalmente la presidencia que estaban dispuestos a proteger a cualquier precio. Woody Harrelson (True Detective), Justin Theroux (The Leftovers), Lena Headey (Juego de tronos) y Domhall Gleeson (Run) lideran su reparto.

