Paddy Considine ('La casa del dragón'): "Viserys nunca se recupera de lo que pasa en el primer episodio"

La casa del dragón es, sin duda, la nueva Juego de tronos, pero a pesar de sus similitudes su propuesta es muy diferente a la de su predecesora. Y lo comprobamos cuando descubrimos que el clímax de su primer episodio no transcurre durante una batalla en la arena ni con el grito de Dracarys o dragones surcando el fuego. El momento más impactante del estreno de la serie se produce en una habitación a puerta cerrada.

El parto de la Aemma Arryn será difícil de olvidar, también para su esposo Viserys Targaryen, porque decisión que se ve obligado a tomar lo marcará el resto de su vida. Esta es la confirmación de que Ryan Condal y Miguel Sapochnik (showrunners de la serie), tienen claras sus intenciones cuando afirmaron que las consecuencias de la opresión matriarcal en los personajes femeninos de Poniente serían uno de los temas centrales de La casa del dragón.

Sobre esa sangrienta escena y la visión que el resto de personajes y los propios espectadores tienen sobre el actual ocupante del Trono de hierro en Desembarco del Rey, SERIES & MÁS habló con Paddy Considine, el actor británico que lo interpreta.

Viserys, rey en tiempos de paz.

Viserys ha sido descrito como "un buen hombre, pero un rey pésimo", ¿qué piensa de esta afirmación?

Creo que no percibo a Viserys de la misma forma en que lo hacen otras personas. En el consejo lo perciben como débil, su hermano también y yo no creo que lo sea. Creo que es un hombre muy inteligente y que es totalmente consciente de lo que pasa a su alrededor, pero es cierto que no es un gran jugador porque tiene demasiadas sensibilidades para ser un líder tirano. No lo he percibido nunca como un pusilánime, es un rey de tiempo de paz y está intentando mantener una tradición que se ha establecido en el reino por más de 70 años.

Hay un momento en futuros episodios en que Viserys se pregunta cómo va a ser recordado, porque sabe que la gente recuerda a los tiranos, no a la gente pacífica y eso es un poco triste porque es cierto. Nos intriga la gente disfuncional y malvada y ese no es él. Viserys lleva un gran peso sobre sus hombros y también una profecía, un secreto que mantiene con él todo el tiempo. Será interesante ver cómo se recibe eso cuando finalmente salga a la luz. Estoy esperando que se emita ese episodio, lo siento, es difícil hablar de esto porque no puedo decir demasiado.

¿A qué atribuye el hecho de que a Viserys se le vea como un hombre débil?

A que no abusa de su poder. No está interesado en el poder. No es algo que lo motive. Eso no es algo que lo convierta en una persona débil, pero es inusual en ese mundo. Él ama genuinamente a su esposa y la devastación que le causa su muerte le afecta para el resto de su vida. Creo que la gente tiene un problema cuando no te comportas de la manera que ellos quieren o esperan. Tal vez será olvidado muy rápidamente, pero no creo que sea algo tan malo que haya jugado su juego. Es un hombre muy complejo y trágico.

Aemma Arryn, reina consorte y esposa de Viserys Targaryen.

La escena del parto de Aemma es uno de los momentos más impactantes del primer episodio, ¿cómo cree que la recibirán los espectadores?

Creo que es nomal que les parezca fuerte, y para algunos quizá sea demasiado, pero es importante mostrarlo. Es importante mostrar la naturaleza gráfica de estas cosas en el contexto adecuado.

¿Y cómo la percibe usted?

Creo que es un momento muy trágico. Es desgarrador y es el catalizador para lo que sucede después. Viserys Targaryen nunca se recupera de lo que pasa en el primer episodio, es un punto de inflexión en su vida. El mundo lo estaba forzando a producir un heredero varón y él a su vez forzó a su esposa a sufrir en el proceso una y otra vez, porque estaba haciendo lo que se espera de él. Las consecuencias son tan trágicas que lo cambian para siempre.

¿Qué es lo que más le atrae de la obra de George R.R. Martin?

No he leído sus libros solo vi la serie Juego de tronos. Lo que sí puedo decir es que nunca he experimentado un mundo de fantasía como los que crea él. Recuerdo especialmente la Boda Roja, fue un punto de inflexión masivo, no sólo en la serie, sino en la televisión como tal porque a partir de entonces sabemos que nadie está a salvo.

