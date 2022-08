'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' publica la banda sonora completa de su primera temporada

Ha empezado la cuenta atrás para el estreno de El señor de los anillos: Los anillos del poder. La esperada precuela de la seminal historia creada por J.R.R. Tolkien llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre, pero los más impacientes ya pueden escuchar la banda sonora que ha creado el compositor Bear McCreary para la serie más cara de la historia.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack) está disponible en todos los servicios de streaming desde el pasado viernes. La edición de la primera temporada incluye 37 temas, una composición de 2 horas y 29 minutos que incluye la nueva cabecera que ha creado Howard Shore, el músico ganador del Oscar por sus partituras para La comundiad del anillo y El retorno del rey, por la que recibió una estatuilla adicional en la categoría de mejor canción por Into the West, interpretada por Annie Lennox.

Bear McCreary ha sido escogido para liderar la superproducción después de ganar el Emmy por Da Vinci's Demons y poner la música a fenómenos populares como el videojuego God of War y la serie The Walking Dead. "Las impresionantes novelas de J.R.R. Tolkien y sus adaptaciones cinematográficas han tenido un profundo impacto en mi imaginación durante casi toda mi vida", dijo McCreary. "Me siento muy afortunado de componer la música que ayudará a guiar al público a través de los principales acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media".

Trabajando en los icónicos estudios Abbey Road, así como en los estudios AIR y en Synchron Stage en Viena, McCreary ha grabado y compuesto horas de música para la partitura, tejiendo sus temas originales en un tapiz sonoro para una orquesta sinfónica completa, junto con vibrantes instrumentos folclóricos y cantantes corales.

Después de cada episodio de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, Amazon Music estrenará un álbum semanal de la banda sonora que contará con la totalidad de la música de cada episodio, además de temas adicionales solo disponibles en Amazon Music. Los usuarios de Amazon Music también tendrán acceso a dos canciones exclusivas de la banda sonora: Find the Light y The Promised King.

La banda sonora original de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder incluye dos interpretaciones de los actores Sophia Nomvete (Disa) en el tema "A Plea to the Rocks", y "This Wandering Day", interpretado por Megan Richards (Poppy Proudfellow).

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video trae por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, la serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. El español J. A. Bayona es el director de los dos primeros episodios.

Los dos primeros episodios de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder' se estrenarán en Prime Video en el 2 de septiembre. Los seis restantes se estrenarán los viernes, a raíz de uno por semana.

