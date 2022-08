'La casa del dragón' según sus creadores: Targaryen, patriarcado y las semejanzas con 'Juego de tronos'

Tres años después del final de la serie original y un piloto de spin-off cancelado mediante, por fin se acerca el momento de ver la siguiente serie en el universo de Juego de tronos. El 22 de agosto llega a HBO Max el esperado primer episodio de La casa del dragón, la precuela de la serie basada en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin, y SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL ha podido hablar con sus creadores antes del estreno.

Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director de episodios de Juego de tronos tan emblemáticos como La batalla de los bastardos o La larga noche, han sido los encargados de la adaptación y comparten las tareas de showrunners (Sapochnik también dirige) de esta ambiciosa producción que gira alrededor de la Casa Targaryen, desde antes de su caída y la posterior guerra civil, conocida como la Danza de los dragones.

Como la princesa Rhaenyra en la serie, La casa del dragón es la heredera de Juego de tronos y la primogénita de la franquicia, algo que la hace jugar con cierta ventaja dentro del panorama de la fantasía en la televisión, pero que también trae consigo la presión de las expectativas. Con sus creadores hablamos sobre esto, el patriarcado como uno de los temas centrales de la precuela, qué tan involucrado ha estado George R. R. Martin, las comparaciones con la serie original y la competencia con El señor de los anillos. Esto es lo que nos contaron.

Después de algunos pilotos cancelados, este es el primer spin-off de 'Juego de tronos' que ha visto la luz, ¿cómo afrontan el reto de las expectativas?

Ryan Condal: La serie original fue un evento generacional que será irrepetible porque las condiciones nunca podrán ser las mismas y no creo que se pueda esperar que repitamos su éxito al mismo nivel. La ventaja que tenemos es que no tenemos que partir de cero y estamos continuando con su legado, pero eso no significa que vayamos a heredar su enorme y apasionada audiencia.

Sabemos que hay muchas expectativas, pero la forma en que Miguel y yo abordamos el reto fue crear algo que nos gustara mucho como fans de la serie original. Algo que tuviera la misma voz, que sonara en la misma frecuencia, pero que también tuviera algo diferente que decir sobre el mundo, dado que este está ambientada en un periodo de tiempo muy diferente. La serie vive en una época en la que los Targaryen están en el poder, así que podemos explorar ideas y temas muy diferentes a través de los patrones y ritmos que ya nos son familiares de Poniente.

'Juego de tronos' fue una gran sorpresa porque no había fantasía para adultos en la televisión, pero ahora es diferente, ¿cómo ve usted la serie en este contexto?

Miguel Sapochnik: Nosotros podemos decir literalmente que La casa del dragón es la nueva Juego de tronos, eso ayuda. Ha habido muchos intentos, algunos han hecho una o dos temporadas, y sé que para ellos fue complicado, porque querían hacer una gran serie evento que fuera como Juego de tronos, pero también que se sintiera diferente, porque no querían hacer lo mismo. En ese sentido, nosotros tenemos la suerte de no tener ese problema, porque cuanto más se sienta que pertenece al mismo universo, mejor. Hemos tenido que superar muchos desafíos, pero también partimos con algunas ventajas.

Matt Smith interpreta a Daemon Targaryen.

¿Hasta qué punto ha estado involucrado George R.R. Martin en la primera temporada?

Ryan Condal: George me contrató, llegué aquí como un fan, así que él estuvo muy involucrado desde principio. La serie no existiría sin él, escribió el material original y este era el spin-off que creo que más le interesaba de todos los que HBO estaba considerando.

En la primera fase estuvo muy involucrado, en la fase más conceptual en la que definimos el plan general para el piloto, la visión de la serie, el período de tiempo que iba a cubrir y los acontecimientos principales en los que iba a centrarse. A medida que íbamos trazando el plan general, y sabiendo que yo conocía al dedillo el material original y que Miguel, a quien conocía y en quien confiaba, se involucró, George empezó a sentirse seguro con nosotros.

Creo que le gusta participar en la etapa en la que se traza el plan general, pero una vez está en marcha y cree que vamos en a dirección correcta, confía en el equipo. Desde luego, lee los guiones y le informamos de la producción porque le gusta saber lo que está pasando y que las cosas van por buen camino, pero nos da libertad.

Cómo se enfrentaron al dilema de las precuelas de querer explicar no solo su presente sino también el futuro que conocemos

Miguel Sapochnik: Se nos ocurrió un plan muy bueno para eso: no explicar nada. Creo que tenemos un público muy inteligente, tanto si han leído los libros o han visto la serie original o llegan por primera vez. Un poco como cuando veías cierto tipo de cine francés que te metía de lleno en una situación sin explicarte nada de los personajes y tú tenías que ponerte al día con lo que estaba pasando. Sí es cierto que recibimos algunas notas del estudio en las que nos decían "no sabemos por qué está pasando esto, ¿podrías explicarlo?", así que tratamos de mantener nuestro instinto y equilibrarlo cuando era necesario.

"Al igual que cualquier otra familia, está formada por un complejo abanico de individuos: no hay un arquetipo Targaryen" Ryan Condal

¿Cuál dirían es el punto fuerte de esta precuela, lo que será más atractivo para el espectador de 'Juego de tronos'?

Ryan Condal: Creo que una de las cosas más interesantes para nosotros fue la idea de explorar a los Targaryens como una dinastía. En Juego de tronos llegamos a conocer muy bien a Daenerys; era una Targaryen, tenía el pelo plateado, dio a luz a tres dragones, los crió y los montó, pero era una sola persona, no evolucionó dentro de un linaje familiar.

En La casa del dragón conocemos Poniente cuando los Targaryen estaban en la cúspide de su poder e influencia, cuando tenían 17 dragones para disuadir a otras casas de pensar en desafiar el trono. Y en lugar de una Daenerys, tenemos a diferentes Targaryen: príncipes y princesas, primogénitos y segundones, y todos tienen su propia vida interna, deseos e identidad.

De lo que te das cuenta es que, al igual que cualquier otra familia, está formada por un complejo abanico de individuos: no hay un arquetipo Targaryen. Esto no es alta fantasía en el sentido que puedas decir que todos los elfos son muy tranquilos o muy estoicos, George pinta grises y todas estas personas son diferentes. Además del linaje, también están involucrados los conceptos de naturaleza y crianza, cómo su propia evolución como personas los lleva a reaccionar de manera diferente a las mismas cosas. Creo que ese complejo abanico de personajes es lo que puede llevar a la gente a seguirnos semana a semana.

"El patriarcado prefiere destruirse a sí mismo antes de ver a una mujer en el trono". Miguel Sapochnik

El patriarcado es un tema central de la serie desde el primer episodio, ¿es algo que querían explorar porque quieren decir algo sobre nuestro presente?

Miguel Sapochnik: No es que hubiéramos dicho que íbamos a hacer una serie sobre el patriarcado premeditadamente, pero cuando empiezas a escribir siempre estás buscando la columna vertebral de la historia, te preguntas quién tiene el punto de vista. La idea de que el patriarcado prefiere destruirse a sí mismo antes de ver a una mujer en el trono es un tema central de La casa del dragón. Queríamos explorar el patriarcado en Poniente desde una perspectiva femenina.

Si nos fijamos en la serie original, independientemente de cómo los personajes femeninos pudieron ser tratados o retratados, siempre fueron muy muy fuertes y aquí vimos una oportunidad para contar la historia desde su punto de vista. Estoy seguro de que estamos diciendo algo sobre el patriarcado, porque el patriarcado es un problema que nos afecta a todos. Después del MeToo ha habido un cambio en la forma en que el público ha empezado a ver las cosas y Poniente nos pareció un mundo realmente interesante para explorarlo.

La princesa Rhaenyra y Alicent Hightower.

Ryan Condal: Sí, ese es un tema central de la serie, pero también creo que como toda la obra de George, este es un mundo extraordinariamente complejo, así que no se trata únicamente de una cosa. También vamos a explorar muchos de estos temas clásicos que estaban presentes en el Juego de tronos original: orgullo, luchas de poder, ambición, las líneas de sangre y los pactos matrimoniales. Fuego y Sangre trata de una mujer que es nombrada heredera al trono y el reino va a la guerra tratando de instalar al hombre en su lugar, pero esa no es una idea particularmente nueva. No es que La casa del dragón se ha convertido de repente en un relato moderno por esto, estos temas siempre han estado ahí.

Como en la serie original, la música aquí es muy importante, ¿podría hablarnos un poco de cómo decidieron su enfoque con respecto a 'Juego de tronos'?

Miguel Sapochnik: No puedo imaginar cómo sería la serie sin Ramin Djawadi. Tuvimos un debate al principio porque nos preguntábamos si deberíamos tener la música original de Juego de tronos al principio de La casa del dragón o hacer una pieza totalmente nueva. Y es complicado, porque la música que conocemos evoca muchas emociones, pero al mismo tiempo no queríamos que pareciera que no era una decisión creativa sino que estábamos siendo perezosos.

Cuando estamos editando utilizamos lo que se llama música temporal, que puede ser de cualquier otra película y sirve como referencia para que el compositor se haga una idea del estado de ánimo que se busca. La música original que usamos en La casa del dragón fue toda de Juego de tronos, y mientras estábamos editando pensábamos que iba a ser difícil componer algo nuevo porque cada pieza que poníamos encajaba perfectamente. Ahora que vemos las escenas con la música nueva no puedo recordar cómo suena la antigua porque me despierto por la mañana y tarareo la nueva melodía que tengo en la cabeza. Es genial.

Ryan Condal: Ramin es el pegamento que une todas las piezas y no dejamos de sorprendernos por las capas adicionales que aporta a la serie. Es decir, la serie evoluciona bastante a través del proceso de postproducción a medida que se le van añadiendo capas, a medida que se incorporan los efectos visuales, el diseño de sonido y el color. Pero realmente, para mí, lo que le da vida y unidad a todo es el momento en el que añadimos la partitura personalizada que escribe Ramin para cada episodio. Aunque lo que ha escrito para la serie es bastante diferente de lo que hizo para la original, se nota que es él y te hace sentir como si estuvieras de nuevo en casa.

Póster de 'La casa del dragón'.

¿Sería justo decir que se avecina una guerra con 'El señor de los anillos'?

Miguel Sapochnik: Creo que lo genial es que El señor de los anillos funciona en su propio espacio y es diferente al nuestro. Si miras la serie original, también tenía dragones, pero además tenía caminantes blancos, gigantes, lobos huargos y el cuervo de tres ojos. Nosotros en cierto modo, somos una versión más terrenal de la fantasía, tratamos a los dragones casi como caballos muy muy grandes.

No creo que estemos operando en el mismo espacio, estoy seguro de que desde fuera puede percibirse así, pero cuando nos ves de cerca somos series muy diferentes. Hay espacio suficiente para que ambas existan, de hecho, tengo la sensación de que, en realidad, La casa del dragón y El señor de los anillos apelan a públicos diferentes.

'La casa del dragón' se estrena el 22 de agosto en HBO Max.

