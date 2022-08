Muere Roger E. Mosley, el conocido actor de la serie ‘Magnum P.I.’, a los 83 años

El actor Roger E. Mosley, más conocido por haber protagonizado la célebre serie Magnum P.I. como el piloto Theodore "T.C." Calvin, ha fallecido a los 83 años de edad en la madrugada del domingo.

Lo ha comunicado su hija Ch-a Mosley, diciendo: "Estaba rodeado de su familia. Nunca podríamos llorar a un hombre tan increíble. Odiaría cualquier llanto hecho en su nombre. Es hora de celebrar el legado que nos dejó a todos".

Mosley era especialmente conocido por su papel junto a Tom Selleck en la serie original de la década de 1980, en la que protagonizó hasta 158 episodios. También hizo un cameo en el reboot de 2018, en el que interpretaba al peluquero de T.C.

Nacido en Los Ángeles el 18 de diciembre de 1938, Mosley comenzó a aparecer en pantalla en 1971, con pequeños papeles en comenzó a actuar en la pantalla interpretando pequeños papeles en Canon, Longstreet y posteriormente Terminal Island.

Ya en la década de los ochenta, el actor protagonizó Magnum, P.I. como Theodore "T.C." Calvin, un piloto de helicóptero que operaba un negocio de vuelos para turistas llamado Island Hoppers. Su personaje aparecía a menudo junto a Orville "Rick" Wright, interpretado por Lawrence Francis Manetti. Mosley también llegó a dirigir y escribir un episodio de la serie original.

Posteriormente, apareció en los programas Love Boat, Night Gallery, Sanford and Son, Kung Fu, Kojak, McCloud, The Rockford Files, La vida y la época de Grizzly Adams, Starsky y Hutch, Tú te llevas a los niños, Tribunal nocturno, Hangin' With Mr. Cooper, Walker, Texas Ranger, Rude Awakening, Las Vegas y Unidad de verificadores de datos.

En el panorama de las películas, a Mosley también se le conoce por su trabajo en películas de Blaxploitation como The Mack, Hit Man, Sweet Jesus, Preacherman, Darktown Strutters y The River Niger.

