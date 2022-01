Las 10 películas que seguir de cerca en el Festival de Sundance, la Meca del cine independiente

Utah es conocido por tres motivos fuera de Estados Unidos: es el estado favorito de los mormones, tiene un equipo en la NBA y acoge cada año el festival de cine independiente más importante del planeta. A finales de los 70, el actor Robert Redford fue uno de los fundadores de Sundance, una cita que convierte cada mes de enero las nevadas montañas de Salt Lake City en la capital mundial del cine durante diez días. Ni siquiera la variante Omnicron va a impedir que su edición número 44 vaya a celebrarse, aunque por segundo año consecutivo los espectadores y periodistas tendrán que seguir el festival desde sus casas.

En 2022, el cine español estará representado por Cerdita, una brutal historia sobre el bullying con la que la debutante Carlota Pereda adapta su corto ganador del Goya. La película se estrenará dentro de la sección Midnight que Sundance reserva al cine de género.

A lo largo de su historia, el festival ha sido la casilla de salida para las carreras de autores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Jordan Peele y Damian Chazelle, entre muchos otros. El año pasado las grandes triunfadoras de su edición fueron CODA y Flee, dos películas que aparecerán en varias categorías en la próxima edición de los Oscar. Aunque este año no hay grandes nombres a priori en su programación, algunas de las películas más destacadas del 2022 se presentará estos días en el certamen estadounidense.

El paso de un festival mixto a uno 100% digital en el último momento ha traído consigo una baja inesperada. Michel Hazanavicius, ganador del Oscar por The Artist, decidió retirar de la programación la premiere mundial de Final Cut para reservarlo para una puesta de largo en la que la audiencia pueda disfrutar en directo de este remake de una comedia culto japonesa.

Entre todos los valientes que han decidido mantener su apuesta por Sundance a pesar del cambio de planes en el último momento, hemos elegido 10 títulos que habrá que seguir muy de cerca durante los próximos días. Desde el regreso al cine de la creadora de Girls a una explosiva serie documental sobre Bill Cosby, hay historias (narrativas y documentales, ningún festival de la primera liga de la industria apuesta tanto por la no ficción) para todos los gustos. ¡Tomad nota!

'Cha Cha Real Smooth', de Cooper Raiff

'Cha Cha Real Smooth'.

Sinopsis: Un graduado universitario sin objetivos en la vida se embarca en una relación complicada con una madre joven y su hija adolescente autista mientras descubre cuáles son los límites de su nuevo trabajo en bar mitzvah.

Por qué hay expectativas sobre ella: Con tan solo 23 años, el director y actor Cooper Raiff ganó el Gran Premio del Jurado del SXSW en 2020 con Shithouse, la historia de un estudiante universitario con nostalgia de su hogar que acude a una fiesta y termina pasando la noche con la asistente de su residencia. Con su esperado nuevo trabajo seguirá explorando las relaciones humanas con una sensibilidad que le ha llevado a recibir comparaciones con Richard Linklater. Dakota Johnson, protagonista también en Sundance de Am I OK?, es la productora y principal reclamo mediático de la película que más ruido ha generado antes de su presentación en las montañas de Utah.

'Cerdita', de Carlota Pereda

'Cerdita', la representante española en Sundance.

Sinopsis: Para Sara, el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado.

Por qué hay expectativas sobre ella: Cerdita es la única película española en esta edición de Sundance, una hazaña para una película de Carlota Pereda inspirada en el corto homónimo que se llevó el Goya en 2018. La última propuesta de género made in Spain presentada en un festival internacional, El hoyo (ganadora de la sección Midnight Madness del Festival de Toronto en 2019), se acabó convirtiendo en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix. Esperemos que la puesta de largo de Cerdita en un certamen al que rara vez acceden los cineastas españoles sea el primero de una larga lista de éxitos para Pereda.

'Sharp Stick', de Lena Dunham

'Sharp Stick'.

Sinopsis: Sarah Jo es una joven ingenua de 26 años que vive en los márgenes de Hollywood con su madre (una persona que desea dinero) y su hermana (una persona que desea exposición). Lo único que ella desea es ser vista. Cuando comienza una aventura con su jefe, un hombre mayor que ella, aprende algo nuevo sobre la sexualidad, la pérdida y el poder.

Por qué hay expectativas sobre ella: Lena Dunham no había vuelto a dirigir una película desde Tiny Furniture, una estimulante ópera prima que, curiosamente, Sundance no quiso en su programación. Desde el final de la maravillosa Girls, su polarizante autora solo ha estrenado, sin demasiado éxito, las series Genera+ion (como productora ejecutiva y guionista de un episodio) y Camping (como showrunner del remake de un formato británico). Sharp Stick promete ser un regreso a los temas que convirtieron a una de las voces de su generación: la comedia existencialista y el sexo.

'We need to talk about Cosby', de W. Kamau Bell

Sinopsis: ¿Se puede separar el arte del artista? ¿Deberíamos hacerlo? Hay muchas personas sobre las que podríamos hacer esas preguntas, pero ninguna representa un desafío más difícil que Bill Cosby.

Por qué hay expectativas sobre ella: El festival estrenará nuevos documentales sobre Diana de Gales, Kanye West, Evan Rachel Wood y Sinead O’Connor. El más explosivo de todos promete ser esta producción de cuatro horas de Showtime sobre la caída en desgracia de un héroe para millones de personas que acabó siendo acusado y condenado por abusar y drogar a decenas de mujeres. La serie de cuatro episodios explicará, dentro de los márgenes de las conversaciones causadas por movimiento #MeToo, cómo el protagonista de La hora de Bill Cosby pasó a ser conocido el mundo como un depredador sexual en serie. Cómicos y expertos en cultura pop ofrecerán su punto de vista del escándalo, pero los testimonios clave llegarán de algunas de las mujeres que fueron víctimas de un icono para la comunidad negra en Estados Unidos.

'When you finish saving the world', de Jesse Eisenberg

'When you finish saving the world'.

Sinopsis: Evelyn y su inconsciente hijo Ziggy buscan reemplazos el uno para el otro. Evelyn intenta desesperadamente criar a un adolescente sin pretensiones, mientras Ziggy tropieza en su intento por conquistar a una brillante compañera de instituto.

Por qué hay expectativas sobre ella: When you finish saving the world es una de las dos películas en el festival de A24, la productora de estrella del nuevo cine de autor en Estados Unidos. Jesse Eisenberg (el Mark Zuckerberg de La red social) se estrena como director tras forjar su personalidad creativa como dramaturgo y columnista. Julianne Moore y el omnipresente Finn Wolfhard (Mike en Stranger Things) son los protagonistas de una comedia dramática que empezó como un proyecto de Audible que narraba el punto de vista de los tres integrantes de una familia disfuncional.

'Something in the Dirt', de Justin Benson y Aaron Moorhead

'Something in the dirt'.

Sinopsis: Cuando los vecinos John y Levi presencian eventos sobrenaturales en su edificio de apartamentos de Los Ángeles, se dan cuenta de que documentar lo paranormal podría inyectar fama y fortuna en sus vidas desperdiciadas sin prever que su amistad se desmoronará a medida que descubren los peligros de los fenómenos, la ciudad y el otro.

Por qué hay expectativas sobre ella: La sección NEXT incluye el nuevo trabajo de Justin Benson y Aaron Moorhead, dos viejos amigos que se han especializado hasta ahora en originales producciones de género de bajo presupuesto como Spring y Synchronic. Benson y Moorhead han dirigido varios episodios de la serie de Marvel El Caballero Luna, pero antes de pasarse al otro lado de industria han vuelto una vez más a sus orígenes para crear una de las grandes incógnitas de Sundance en 2021.

'Call Jane', de Phyllis Nagy

'Call Jane'.

Sinopsis: Una mujer casada con un embarazo no deseado vive en una época en Estados Unidos donde no puede tener un aborto legal y trabaja con un grupo de mujeres suburbanas para encontrar ayuda.

Por qué hay expectativas sobre ella: Han pasado casi 50 años del caso Roe vs Wade, pero el derecho al aborto vuelve a ser un tema de debate en Estados Unidos. Dos películas presentadas en Sundance abordarán esta espinosa temática. El documental The Janes viajará hasta 1972 para contar la historia de una redada contra un grupo de mujeres que fueron acusadas de crear una red de apoyo para mujeres que querían abortar. A partir de una narrativa de ficción, Call Jane se remontará a los 60 para contar la historia de un ama de casa que se une a un grupo de activistas que quieren que el aborto sea legal en América. Phyllis Nagy, guionista de Carol, se estrena como directora en cine con un drama de época que cuenta con la participación de Sigourney Weaver, Elizabeth Banks, Kate Mara, Chris Messina y Aida Turturro, entre otros.

'The Exiles', de Violet Columbus y Ben Klein

'The Exiles'.

Sinopsis: La documentalista Christine Choy sigue la pista de tres disidentes exiliados de la masacre de la Plaza de Tiananmen con la esperanza de encontrar el final para una película que comenzó a rodar en 1989.

Por qué hay expectativas sobre ella: En Sundance los documentales son tan importantes como las propuestas de ficción. El año pasado Flee inició en el festival de Utah su camino a los Oscar con un impactante documental animado sobre un refugiado afgano. The Exiles aborda una crisis política que sigue incomodando a China a pesar del paso de los años. Los directores Violet Columbus y Ben Klein siguen a la documentalista, directora de fotografía y profesora, pasando de sus imágenes originales de los exiliados chinos en el período inmediato y traumático posterior a Tiananmen a la reflexión actual de que los últimos 30 años no han terminado de enterrar las heridas abiertas décadas antes. The Exiles promete levantar ampollas: habrá que prestar atención a la respuesta de las autoridades chinas al estreno del documental.

'Master', de Mariama Diallo

'Master'.

Sinopsis: Tres mujeres negras se esfuerzan por encontrar su lugar en una universidad de élite de Nueva Inglaterra. Mientras el amenazante espectro del racismo acecha el campus de una manera cada vez más sobrenatural, cada una de ellas lucha por sobrevivir en este espacio privilegiado.

Por qué hay expectativas sobre ella: Los ecos del movimiento Black Lives Matter y el asesinato de George Floyd son evidentes en la programación del festival. De las diez películas que forman la sección de cine estadounidense a competición, al menos cuatro de ellas abordan directamente la cuestión real en su planteamiento: Emergency, sobre un grupo de jóvenes latinos y afroamericanos que dudan si llamar a la policía después de un incidente; 892, sobre un veterano de guerra que sufre en su regreso a la vida civil; Alice, la historia de una mujer esclavizada que descubre que en realidad vive en 1973, y Master, una propuesta en clave de thriller que ya ha sido comparada con Déjame salir. Mariama Diallo es la directora y guionista de esta producción original de Amazon Studios.

'After Yang', de Kogonada

'After Yang'.

Sinopsis: Un padre y una hija intentan salvar por todos los medios posibles la vida de Yang, un robot mitad asistente y mitad niñera al que consideran un miembro más de su familia.

Por qué hay expectativas sobre ella: El segundo largometraje de Kogonada (Columbus) ya fue presentado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes el pasado verano. A pesar de las buenas críticas, el cineasta ha decidido remontar la película y mostrarla en Sundance como si fuera la primera vez. El último en hacer algo parecido fue David Lowery, que decidió que The Green Knight debía volver a la sala de montaje. El resultado fue, para muchos, una de las mejores películas del 2020.

